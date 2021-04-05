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    Кассовые сборы «Майора Грома» оставляют желать лучшего

    5 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    05.04.2021
    1761
    0 минут на чтение
    Кассовые сборы «Майора Грома» оставляют желать лучшего

    По данным ЕАИС, «Майор Гром» в первые выходные собрал в прокате 103 миллиона рублей, что даже по нынешним меркам довольно слабый результат.

    Бюджет картины оценивается примерно в 600 миллионов рублей, однако сами авторы не раскрывают точные цифры.

    Ранее аналитики из «Бюллетеня кинопрокатчика» предполагали, что на старте фильм принесет авторам 200 миллионов рублей благодаря объемной рекламной кампании.

    На деле же показатели «Майора Грома» оказались в два раза хуже, чем у «Защитников» Сарика Андреасяна, которые заработали за первый уикэнд 208 миллионов рублей. Правда, неделей позже сборы упали до 19 миллионов рублей.

    Удержаться на плаву российскому кинокомиксу тоже будет непросто, поскольку 8 апреля выйдет «Мортал Комбат», а 15 числа — «Чернобыль» Данилы Козловского.

    А лидером проката на прошедших выходных вновь была «Годзилла против Конга», собравшая еще 169 миллионов рублей. Итого блокбастер за две недели заработал у нас 713 миллионов рублей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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