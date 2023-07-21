Больше секса и драмы — первый трейлер четвертого сезона «Харли Квинн»

Онлайн-кинотеатр Max опубликовал первый трейлер четвертого сезона комедийного анимационного сериала «Харли Квинн».
По сюжету главная героиня становится частью Бэт-семьи и сражается с преступниками, а ее возлюбленная Айви возглавляет суперзлодейскую команду Легион смерти.
Мультсериал вернется на экраны 27 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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