К 20-летию «Братства кольца» в Новой Зеландии выпустили почтовые марки по «Властелину колец»

В честь 20-летия «Братства кольца» почта Новой Зеландии выпустила марки со знаковыми сценами из ленты. Представили дизайн марок ещё в августе, а их выпуск начался в сентябре.
Рисунки для этой серии подготовила новозеландская художница Саша Лис, которая была дизайнером всех трёх фильмов Питера Джексона по «Властелину колец». В 2001 году она также разработала марки к «Братству кольца», выпущенные в один год с фильмом.
Энтони Харрис, руководитель отдела почтовых марок и коллекционирования Новой Зеландии, заявил:
Эти марки созданы как знак признания, что этот культовый фильм стал важной составляющей истории, культуры и идентичности Новой Зеландии
В комплект 2021 года вошли шесть марок и открыток с изображениями ключевых сцен из «Братства кольца». Художница вручную нарисовала изображения для марок: прибытие Гэндальфа в Шир, хоббиты в трактире «Гарцующий пони», скрывающиеся от Назгула хоббиты и Арвен, спасающая Фродо. На марках представлены также эпические сцены, такие как битва Гэндальфа с Балрогом и Братство кольца, плывущее на лодках через Столпы Аргоната.
Марки доступны для покупки с 1 сентября 2021 года.
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