К 20-летию «Братства кольца» в Новой Зеландии выпустили почтовые марки по «Властелину колец»

В честь 20-летия «Братства кольца» почта Новой Зеландии выпустила марки со знаковыми сценами из ленты. Представили дизайн марок ещё в августе, а их выпуск начался в сентябре.

Рисунки для этой серии подготовила новозеландская художница Саша Лис, которая была дизайнером всех трёх фильмов Питера Джексона по «Властелину колец». В 2001 году она также разработала марки к «Братству кольца», выпущенные в один год с фильмом.

Энтони Харрис, руководитель отдела почтовых марок и коллекционирования Новой Зеландии, заявил: