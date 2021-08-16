Слух: вот почему Amazon перенёс съёмки «Властелина колец» из Новой Зеландии в Великобританию

Недавно мы рассказывали, что Amazon перебросит команду и декорации сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию на втором сезоне. Компания не афишировала причины решения, но источники связывали его с тем, что в Великобритании снимать попросту дешевле, ведь у Amazon там уже есть декорации и студии для других проектов.

Фан-сообщество Fellowship of Fans, посвящённое «Властелину колец», поделилось ещё несколькими возможными причинами. Основная — это действительно затраты. В стране низкие темпы вакцинации против коронавируса, а основные меры — это строгий карантин. Все прибывающие на площадку актёры и сотрудники сперва проходят двухнедельный карантин, из-за чего замедляется производство. Если до массового применения вакцины Новая Зеландия была отличным выбором для съёмок, то теперь страна потеряла все преимущества борьбы с вирусом. Amazon даже пытался договориться с правительством, чтобы хоть как-то ускорить вакцинацию.

Есть и ещё одна причина. Регуляторы Новой Зеландии проводили некое расследование, связанное с деятельностью компании, и его результаты разочаровали Amazon. Настолько, что Amazon в итоге решил не подписывать Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) о втором сезоне. Как правило, это необязательное соглашение между сторонами, в котором изложены условия и детали понимания, включая требования и обязанности. Меморандум о взаимопонимании часто является первым этапом в формировании официального контракта.

Fellowship of Fans пишут, что в курсе этого расследования, но не могут огласить подробности. Неизвестно, завершено оно уже или нет, но, в любом случае, о его результатах объявят либо в ближайшее, либо в обозримом будущем. Также неизвестно, связано ли это с травмами каскадёров на площадке, о которых ранее писали в СМИ.