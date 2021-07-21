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    Новости

    Темнокожие хоббиты и фейковые съемки — новые детали «Властелина колец» от Amazon

    21 июля 2021
    21.07.2021
    2161
    1 минута на чтение
    Темнокожие хоббиты и фейковые съемки — новые детали «Властелина колец» от Amazon

    В сети появились некоторые подробности амбициозного сериала «Властелин колец» от Amazon, а портал TheOneRing со ссылкой на собственные источники подтвердил эту информацию.

    Тезисно пересказываем основные моменты о производстве и не только:

    • Amazon в своем сериале использует отрывки из «Сильмариллиона» и «Неоконченных сказаний»;
    • На съемках присутствовали три эксперта по творчеству Толкина, а сама Tolkien Estate довольна проделанной работой;
    • Сценарий передают актерам и съемочной группе только в цифровом формате под строгим контролем, чтобы можно было отслеживать людей, которые получили к нему доступ;
    • У Amazon есть команда, которая снимает поддельные кадры на фальшивых декорация, никак не связанные с реальным продакшеном сериала;
    • Основные съемки завершились в апреле 2021 года, многие актеры уже работают над другими проектами;
    • Первые две серии, которые снял Хуан Антонио Байона, сравнивают с полноценным фильмом;
    • Некоторых известных режиссеров и актеров, принявших участие в проекте, еще не объявили;
    • Съемочные команды «Властелина колец» и «Колеса времени» частично пересекаются друг с другом;
    • Некоторые хоббиты в сериале будут темнокожими — одного из них сыграл Ленни Генри. Причем в книгах Толкина было упоминание полуросликов с «более смуглой кожей»;
    • Актера на роль Келебримбора (создателя магических колец) сменили, изначально его должен был сыграть Том Бадж из «Утопии»;
    • В сериале будет мало сексуализации и наготы. Последнее нужно для того, чтобы показать мучительное развращение эльфов темными силами;
    • Саурона, также известного как Аннатар, в первом сезоне не будет;
    • У эльфов будут более короткие прически;
    • Пока что Amazon планирует выпустить сериал в середине 2022 года.

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