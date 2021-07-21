Темнокожие хоббиты и фейковые съемки — новые детали «Властелина колец» от Amazon

В сети появились некоторые подробности амбициозного сериала «Властелин колец» от Amazon, а портал TheOneRing со ссылкой на собственные источники подтвердил эту информацию.
Тезисно пересказываем основные моменты о производстве и не только:
- Amazon в своем сериале использует отрывки из «Сильмариллиона» и «Неоконченных сказаний»;
- На съемках присутствовали три эксперта по творчеству Толкина, а сама Tolkien Estate довольна проделанной работой;
- Сценарий передают актерам и съемочной группе только в цифровом формате под строгим контролем, чтобы можно было отслеживать людей, которые получили к нему доступ;
- У Amazon есть команда, которая снимает поддельные кадры на фальшивых декорация, никак не связанные с реальным продакшеном сериала;
- Основные съемки завершились в апреле 2021 года, многие актеры уже работают над другими проектами;
- Первые две серии, которые снял Хуан Антонио Байона, сравнивают с полноценным фильмом;
- Некоторых известных режиссеров и актеров, принявших участие в проекте, еще не объявили;
- Съемочные команды «Властелина колец» и «Колеса времени» частично пересекаются друг с другом;
- Некоторые хоббиты в сериале будут темнокожими — одного из них сыграл Ленни Генри. Причем в книгах Толкина было упоминание полуросликов с «более смуглой кожей»;
- Актера на роль Келебримбора (создателя магических колец) сменили, изначально его должен был сыграть Том Бадж из «Утопии»;
- В сериале будет мало сексуализации и наготы. Последнее нужно для того, чтобы показать мучительное развращение эльфов темными силами;
- Саурона, также известного как Аннатар, в первом сезоне не будет;
- У эльфов будут более короткие прически;
- Пока что Amazon планирует выпустить сериал в середине 2022 года.
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