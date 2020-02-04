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Пользовательница твиттера Юля Яковлева (@snowy_robolamp) запустила любопытный канал Random three body problem для Telegram, в котором бот генерирует случайные симуляции задачи трёх тел. Каждые два часа программа просчитывает симуляции трёх астрономических объектов, чья гравитация взаимно влияет друг на друга. Бот задаёт координаты и массу трёх объектов, а дальше он просчитывает и выводит анимации в формате gif.

Пример такой симуляции с параметрами:

m: 3.276 x: 4.147 y: 2.841 vx: -0.476 vy: 0.083

m: 1.475 x: -1.828 y: 1.186 vx: 0.637 vy: -0.583

m: 3.011 x: 0.248 y: 7.604 vx: 0.843 vy: -0.478

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Создательница бота поясняет, что бота написала исключительно для фана, а пользы от него не ожидается. Исходные файлы она опубликовала на гитхабе.

Задача трёх тел — одна из задач небесной механики. Её суть заключается в определении относительного движения трёх тел. У задачи нет универсального решения, только специальные и приближённые случаи.

Название проблемы легло в основу фантастического романа Лю Цысиня «Задача трёх тел». В книге решением задачи занималась цивилизация инопланетян, чья планета входит в звёздную систему с тремя солнцами. Из-за непредсказуемого поведения звёзд пришельцы не могли высчитать подходящий для существования промежуток времени.