Новый трейлер российского мультсериала «Невский»

Вышел полноценный трейлер российского анимационного супергеройского сериала «Невский» по мотивам комиксов издательства «Три девять».
В центре сюжета супергерой Невский и его команда: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот-ученый. Вместе они должны дать отпор армии завоевателя миров Мора.
За проект отвечает Институт развития интернета, агентство Global Influencers и студия Morevna Project.
Премьера состоится 25 февраля на «Кинопоиске».
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