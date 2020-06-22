Публикуем PDF «Мира фантастики» за 2015 год

На протяжении трёх месяцев каждую неделю мы публиковали старые номера «Мира фантастики» (они все доступны на этой страничке). И вот мы подошли к концу этой дороги — сегодня у нас номера за 2015 год. «Дорога ярости» зажгла, «Звёздные войны» вернулись (тогда это ещё вселяло надежду!), Netflix начал экранизировать Marvel, а зонд «Новые горизонты» сфотографировал на Плутоне огромное сердце. А «Мир фантастики» создал новый сайт, отметил прилёт Марти Макфлая и потосковал о несбывшемся грядущем. Какой год! Какой чудесный год!
Номерам как скачать в формате PDF, так и полистать в специальной читалке. Приятного чтения!
Декабрь 2015 (#148)
Ноябрь 2015 (#147)
Октябрь 2015 (#146)
Сентябрь 2015 (#145)
Август 2015 (#144)
Июль 2015 (#143)
Июнь 2015 (#142)
Май 2015 (#141)
Апрель 2015 (#140)
Март 2015 (#139)
Февраль 2015 (#138)
Январь 2015 (#137)
Если же вы непременно хотите почитать эти номера на бумаге, то несколько экземпляров сохранилось вот здесь. И не забывайте, что на сайте Hobby Games уже доступен свежий, июньский, номер «Мира фантастики» (№ 199). Магазины постепенно открываются, поэтому возможностей быстро получить новый журнал становится больше.
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