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    Публикуем PDF «Мира фантастики» за 2015 год

    22 июня 2020
    Кот-император
    22.06.2020
    929
    2 минут на чтение
    Публикуем PDF «Мира фантастики» за 2015 год

    На протяжении трёх месяцев каждую неделю мы публиковали старые номера «Мира фантастики» (они все доступны на этой страничке). И вот мы подошли к концу этой дороги — сегодня у нас номера за 2015 год. «Дорога ярости» зажгла, «Звёздные войны» вернулись (тогда это ещё вселяло надежду!), Netflix начал экранизировать Marvel, а зонд «Новые горизонты» сфотографировал на Плутоне огромное сердце. А «Мир фантастики» создал новый сайт, отметил прилёт Марти Макфлая и потосковал о несбывшемся грядущем. Какой год! Какой чудесный год!

    Номерам как скачать в формате PDF, так и полистать в специальной читалке. Приятного чтения!


    Обложка МирФ. Декабрь 2015

    Декабрь 2015 (#148)

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    Мир фантастики. Ноябрь 2015 (147)

    Ноябрь 2015 (#147)

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    МирФ. Октябрь 2015

    Октябрь 2015 (#146)

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    МирФ. Сентябрь 2015

    Сентябрь 2015 (#145)

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    Обложка МирФ. Август 2015

    Август 2015 (#144)

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    Обложка МирФ №143 (июль 2015)

    Июль 2015 (#143)

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    Мир фантастики №142. Июнь 2015

    Июнь 2015 (#142)

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    Мир фантастики №141. Май 2015

    Май 2015 (#141)

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    Мир фантастики №140. Апрель 2015

    Апрель 2015 (#140)

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    Мир фантастики №139 (Март 2015)

    Март 2015 (#139)

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    Мир фантастики №138. Февраль 2015

    Февраль 2015 (#138)

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    Мир фантастики №137. Январь 2015

    Январь 2015 (#137)

    Cкачать

    Если же вы непременно хотите почитать эти номера на бумаге, то несколько экземпляров сохранилось вот здесь. И не забывайте, что на сайте Hobby Games уже доступен свежий, июньский, номер «Мира фантастики» (№ 199). Магазины постепенно открываются, поэтому возможностей быстро получить новый журнал становится больше.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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