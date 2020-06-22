Публикуем PDF «Мира фантастики» за 2015 год

На протяжении трёх месяцев каждую неделю мы публиковали старые номера «Мира фантастики» (они все доступны на этой страничке). И вот мы подошли к концу этой дороги — сегодня у нас номера за 2015 год. «Дорога ярости» зажгла, «Звёздные войны» вернулись (тогда это ещё вселяло надежду!), Netflix начал экранизировать Marvel, а зонд «Новые горизонты» сфотографировал на Плутоне огромное сердце. А «Мир фантастики» создал новый сайт, отметил прилёт Марти Макфлая и потосковал о несбывшемся грядущем. Какой год! Какой чудесный год!

Номерам как скачать в формате PDF, так и полистать в специальной читалке. Приятного чтения!

Декабрь 2015 (#148) Cкачать Ноябрь 2015 (#147) Cкачать Октябрь 2015 (#146) Cкачать Сентябрь 2015 (#145) Cкачать

Август 2015 (#144) Cкачать Июль 2015 (#143) Cкачать Июнь 2015 (#142) Cкачать Май 2015 (#141) Cкачать

Апрель 2015 (#140) Cкачать Март 2015 (#139) Cкачать Февраль 2015 (#138) Cкачать Январь 2015 (#137) Cкачать

Если же вы непременно хотите почитать эти номера на бумаге, то несколько экземпляров сохранилось вот здесь. И не забывайте, что на сайте Hobby Games уже доступен свежий, июньский, номер «Мира фантастики» (№ 199). Магазины постепенно открываются, поэтому возможностей быстро получить новый журнал становится больше.