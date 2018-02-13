Перестановки от Fox: «Хищник» и «Боевой ангел Алита» выйдут позже запланированного

Перестановки от Fox: «Хищник» и «Боевой ангел Алита» выйдут позже запланированного

Студия Fox перенесла премьеры двух своих фантастических фильмов. Речь идёт о перезапуске «Хищника» от Шейна Блэка и «Боевом ангеле Алите» от Роберта Родригеса. Сперва об этом сообщили на форумах The Box Office Theory, а затем исправленная дата появилась под трейлером «Алиты».

Итак, отмечайте в календариках. «Хищник» увидит свет не 3 августа, а 14 сентября — ждать не слишком долго. А вот с «Алитой» не всё так гладко. С первоначальной даты — 20 июля — картина переехала аж на 21 декабря. Почему студия решила перенести фильмы — не сообщается. Вероятно, это связано с дополнительным съёмками и пост-продакшеном.

Это не первая перестановка за сегодняшний день. Напомним, 13 февраля российское отделение The Walt Disney Company на неделю перенесло премьеру новой части «Мстителей». Теперь картина выйдет 11 мая.

А ранее кинокомпания перенесла две другие премьеры. Это «Дэдпул 2», который теперь выйдет не 1 июня, а 18 мая, и «Новые мутанты», отложенные до 22 февраля 2019 года.