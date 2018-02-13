Не так давно отечественные зрители жаловались, что в России перенесли премьеру нового блокбастера Marvel «Чёрная пантера». У нас он выходит в прокат лишь 26 февраля, на полторы недели позже, чем в мировом прокате.

Но не успели зрители погоревать за «Чёрную пантеру», как российское отделение The Walt Disney Company сообщает — «Мстители 3: Война бесконечности» выйдет в России лишь 11 мая, хотя первоначальная дата была на 3-е число.

В последние месяцы в российском прокате всё чаще сдвигают иностранные блокбастеры. Как правило, это делается ради отечественных картин, которые, по мнению Министерства культуры, не могут конкурировать с западными боевиками. Неизвестно, какому российскому фильму помешала «Война бесконечности» — разве что будет идти патриотическая картина «Танки».

Портал «Кино-театр.ру» сообщает, что на майские праздники должна выйти отечественная драма «Собибор», которую снимает Константин Хабенский. Он же играет главную роль. В числе сценаристов числится министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, ранее Министерство культуры сдвинуло премьеру фильма «Приключения Паддингтона 2», а после поднятой шумихи в СМИ картину про медвежонка вернули в прокат. А сатирическую комедию «Смерть Сталина», которая должна была выйти в январе, и вовсе сняли с проката.