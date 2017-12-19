Министерству культуры РФ не дают покоя инициативы, которые призваны защитить российский прокат от «второсортных западных фильмов», а также повысить финансирование отечественных фильмов. Владимир Мединский выступил на Правительственном совете, где рассказал о новом законопроекте, согласно которому вводится сбор 3% с каждого проданного билета. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Мединский рассчитывает, что эти деньги будут приносить до 1,5 млрд рублей в год. Тратить их планируется на поддержку и развитие отечественного кинематографа. По идее, платить эти сборы должны кинотеатры, но закон не регулирует вопросы распределения средств между площадками и кинопрокатчиками. Иными словами, кинотеатры поднимут цены и платить придётся зрителям.
Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддержат. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Это даст нам приблизительно не менее полутора миллиардов рублей ежегодно в Фонд кино.
Владимир Мединский
Согласно инициативе Минкульта, для отечественных фильмов это ничем страшным не обернётся, ведь деньги им будут возмещены. Вот только средства должны перечисляться не напрямую, а через Фонд кино. Это значит, что любая независимая картина может просто не получить поддержки.
Конечная цель, признаются чиновники, — расчистить прокат от некачественного и второсортного зарубежного кино. А что тогда показывать кинотеатрам в пустые «слоты»? Правильно, российские фильмы.
Более того, чиновники хотят запретить кинотеатрам выделять одному фильму более 35% всех сеансов. По словам Мединского, это «разумная антимонопольная мера». Министр культуры считает, что западные кинопрокатчики злоупотребляют прокатом и «продавливают по 50-60% [сеансов] под один фильм», а всё остальное идёт либо поздней ночью, либо ранним утром. В пример он приводит недавно вышедший блокбастер «Звёздные войны: Последние джедаи».
Мы ещё два-три совета назад говорили, что невозможно посчитать сборы. Вот они – онлайн каждую секунду. Я, например, смотрю каждый день, что у нас происходит с фильмами. И вот мы видим, что сейчас фильм «Звёздные войны» в результате, естественно, предельно здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется – монополия, ведущая к загниванию.
Неизвестно, когда именно примут законопроект. Скорее всего, его начнут рассматривать уже в ближайшее время. В этом году Министерство культуры несколько раз озвучивало планы по внедрению дополнительных сбор с фильмов. Первоначально чиновники хотели поднять цену прокатного удостоверения до 5 миллионов рублей с фильма. Сейчас от этой инициативы отказались, — но лишь для того, чтобы ввести новую.
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