Мединский планирует отказаться от пошлины для проката кино в 5 миллионов рублей

Мединский планирует отказаться от пошлины для проката кино в 5 миллионов рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Минкульт планирует отказаться от пятимиллионной пошлины на прокатное удостоверение. Налог хотят заменить на процент от сборов фильма. Об этом пишет «Газета.ру».

Ранее мы писали, что Минкульт собирается повысить цену прокатного удостоверения до 5 миллионов рублей. Вероятнее всего, это привело бы к ограничению проката — независимое кино и арт-хаус, которые собирают совсем небольшую кассу, просто перестали бы показывать в кинотеатрах. То же самое касается независимых отечественных фильмов, которые не финансировались «Фондом кино». Теперь Минкульт хочет изменить форму сборов.

Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой. Можно обсуждать размер процента. Владимир Мединский

Министр культуры посчитал, что сумма в пять миллионов действительно слишком высока для некоторых фильмов. Хотя он уверен, что подобные проекты всё равно бы нашли своего зрителя:

Часть из таких фильмов тогда сможет остаться только в онлайн-кинотеатрах, на телевидении и в интернете. Все равно будет транслироваться, но не выйдет на широких экранах. Владимир Мединский

Главное, по его словам, выполнить ключевую задачу — привлечь дополнительные средства для финансирования отечественных фильмов за счёт иностранных фильмов:

[…] задача стояла простая — найти дополнительные средства за счет западного проката, Голливуда, в первую очередь, на поддержку отечественного кино. Деньги при этом будут идти целевым образом непосредственно в Фонд кино. Владимир Мединский