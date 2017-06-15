Недавно министр культуры России Владимир Мединский представил законопроект , по которому стоимость прокатного удостоверения вырастет в полторы тысячи раз. Давайте разберёмся, чем это грозит нам, простым любителям кино.

Прокатное удостоверение — это разрешение на показ фильма в кинотеатрах. Сегодня оно стоит всего 3500 рублей. Если закон одобрят, доступ в прокат обойдётся в 5 миллионов рублей. А если российская касса картины превысит определенный порог, прокатчикам придется поделиться ещё и 5% от сборов.

Для российского кино скидок не предусмотрено. Иначе закон нарушил бы нормы Всемирной торговой организации. Однако министерство обещает возмещать затраты российским фильмам через дотации «Фонда кино». По словам министра, собранные средства направят на развитие нашего кинематографа. А заодно прокат якобы очистят от низкокачественных голливудских поделок, отбирающих кассу у отечественных картин.

Правда, возникает вопрос: если наше кино проигрывает даже плохому иностранному, не значит ли это, что отечественные картины просто хуже? И чем тогда поможет увеличение финансирования? Разве качество фильма определяется бюджетом? Всего два месяца назад министр раскритиковал «Форсаж 8», заявив, что картина не имеет отношения к киноискусству.

И ещё: почему «Голливуд» стал синонимом «зарубежного кино»? Разве в Европе и Азии фильмов не снимают? Как раз у голливудских блокбастеров новый закон не вызовет проблем. Фильмы вроде «Форсажа», «Стражей галактики» и «Пиратов Карибского моря» зарабатывают в России свыше полутора миллиардов рублей. Потеря 5% от сборов станет для них неприятным, но терпимым убытком.

Больше проблем будет у фильмов, за которыми не стоят крупные голливудские студии. Но и в их случае 5 миллионов не станут совсем уж неподъёмной ношей. Низкобюджетный триллер М. Найта Шьямалана «Сплит» заработал в России 570 миллионов рублей, последняя картина Вуди Аллена «Светская жизнь» — 120 миллионов, а на счету дешёвой «Судной ночи 3» больше 50 миллионов.

Так от кого же зачистят прокат? В первую очередь от независимого, авторского и документального кино. Российский зритель может попрощаться с лауреатами зарубежных кинофестивалей. Например, все обладатели «Золотой пальмовой ветви» Канн за последние пять лет заработали в России меньше пяти миллионов рублей вместе взятые. Пострадают и поклонники ужасов, ведь их любимые фильмы окупаются за счёт небольшого бюджета.

Правда, министерство обещает компенсировать затраты некоторым «фильмам-событиям». Но эта процедура не прописана в законе и остаётся чисто субъективной. Кто будет определять значимость проекта? Неужели тот, кто заявил, что фильмы с кассой в два миллиона рублей интересны только критикам?

Прокатчиков независимого и малобюджетного кино ждёт банкротство. Следом закроются кинотеатры, показывающие такие фильмы, — например, «Иллюзион» в Москве и «Аврора» в Санкт-Петербурге. А в остальных кинотеатрах резко уменьшится выбор. Прокатчики начнут покупать права только на стопроцентные хиты, которые отобьют расходы. Для справки: в этом году в российский прокат уже вышло 200 картин, но только половина из них заработала свыше 5 миллионов рублей.

Если закон одобрят, фильмов в прокате станет меньше раза в четыре. Зато больше сеансов получат фильмы, снятые при поддержке «Фонда кино», вроде ремейка «Кавказской пленницы» или прошлогоднего «шедевра» «Взломать блогеров».

Судя по всему, инициатива не имеет ничего общего с культурой. Это больше похоже на попытку заработать на чужом успехе. По новым правилам лидер проката этого года, «Форсаж 8», принес бы Фонду кино 82 миллиона рублей просто за право доступа в кинотеатры. Сто миллионов на ровном месте — отличная бизнес-схема!

Помогут ли эти деньги российскому кино? Риторический вопрос. Если в кинотеатрах останутся только отечественные картины, зритель не побежит на «Блогеров» и «Защитников». Он просто не пойдёт в кино, а останется дома и будет качать фильмы с торрентов. Снова начнётся расцвет пиратства и гнусавой любительской озвучки.

Ну а редкие законопослушные зрители начнут покупать подписку на онлайн-кинотеатры вроде Netflix. Нет, постойте, его же тоже собираются запретить. Ради защиты отечественных сериалов…