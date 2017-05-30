Российские продюсеры и чиновники министерства культуры согласовали новые правила по выдаче кинопрокатных удостоверений. Теперь прокат любых фильмов в России будет стоит 5 миллионов рублей, то есть в 1500 (!) раз выше, чем сейчас. Новый законопроект направят в правительство России на следующей неделе. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас кинопрокатное удостоверение в России стоит 3500 рублей, что позволяет выходить в прокат низкобюджетным независимым и фестивальным фильмам. С новым законом им ход будет заказан. Правила коснутся как зарубежных фильмов, так и российских. Для голливудских блокбастеров цена удостоверения будет ещё выше — если в прокате фильм собирает более 200-300 миллионов рублей, то кинопрокатчик будет обязан выплатить ещё и процент с прибыли.

Фиксированный вход оставляем 5 млн, это полный консенсус, вводим строку, что при сборах свыше платится процент с оборота. Посмотрим, как это будет работать. До 18-го года еще подискутируем. Задача повышения сбора — зачистить прокат от «низкобюджетного иностранного кино» и получить дополнительные деньги для производства российских картин. Министр культуры Владимир Мединский

Управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев добавил, что сеансы не будут пустовать — их отдадут под российское кино.

В российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отбирают зрителя у отечественного кино, объяснял прежде он. Взамен мы получим больше сеансов под российское кино. Антон Малышев

Пожалуй, сильнее всего новый закон ударит по независимому российскому кино. Дело в том, что Мединский пообещал компенсировать создателям российских фильмов сумму, затраченную на кинопрокатное удостоверение. Но это касается только тех, кто подаст заявку в Фонд кино. По сути, Фонд кино таким образом сможет отсеивать любые неугодные фильмы. Об этом говорит и нулевая прозрачность процесса:

Фонд кино будет компенсировать эту сумму наиболее выдающимся произведениям. Как — это будет обсуждаться, это мы решим. Таким образом мы попробуем решить три задачи — собрать деньги, очистить от грязи прокат и предположить, что блокбастеры платят больше, но точный процент просто не будем пока оговаривать. Владимир Мединский

Кроме того, министр культуры заявил, что Фонд кино в будущем сможет по личной инициативе «поощрять» и иностранные «фильмы-события», компенсируя сборы на удостоверение. Правда, в законе это прописано не будет.