UPD: Министерство культуры «вернуло» дату проката фантастического фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».
Министерство культуры прокомментировало разрастающийся скандал вокруг переноса фильма «Приключения Паддингтона 2» ради продвижения отечественных картин. Чиновники обвинили во всём кинотеатры и прокатчиков.
Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона 2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ.
Правда, в комментарии Минкульта не сообщается, когда именно проинформировали «Вольгу». По словам прокатчика, письмо пришло вчера — за день до премьеры фильма про медвежонка. Это и стало причиной скандала. А вот как замминистра культуры отреагировал на информацию о предварительных продажах билетов:
Минкультуры России выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей.
В конце комментария Минкульт не преминул отметить заслуги протекционистской политики в отношении отечественных фильмов. Впрочем, владельцы кинотеатров склонны считать иначе.
Также отмечу, что политика, проводимая Минкультуры России в последние годы и направленная на всестороннюю поддержку отечественного кинематографа, приносит ощутимые результаты. Так, общие сборы отечественных картин по итогам 2017 года составили рекордные 13 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 года.
Напомним, скандал в российском кинобизнесе разразился вечером 17 января. СМИ сообщили, что Министерство культуры в последний день перенесло дату премьеры картины «Приключения Паддингтона 2». Фильм должен был выйти в прокате 18 января, однако вчера дату премьеры сдвинули на 1 февраля.Предварительные продажи билетов на картину составили свыше 750 тысяч рублей. По всей видимости, таким образом Министерство культуры расчистило прокат для отечественных фильмов «Скиф» и «Движение вверх». Это подтверждается и возможным отрывком из переписки:
А вот фантастическая картина «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которую 17 января также перенесли на 1 февраля, вернули на изначальную дату. Теперь фильм, как и должен был, выйдет 25 января. Об этом сообщают «Ведомости».
Читайте также
В Минкульте рассказали, как будут защищать отечественное кино
Чиновники готовы повышать пошлины на голливудские фильмы в тысячу раз и сдвигать зарубежные премьеры на ТВ, «чтобы у зрителя не осталось выбора».
Министр культуры обвинил кинотеатры «в желании заработать»
Скандал вокруг переноса «Форсажа 8» продолжается.
Премьеру «Форсаж 8» пообещали не сдвигать
Но за это отечественный фильм о космосе «Время первых» получит больше сеансов в кинотеатрах.
Российские кинотеатры отменяют сеансы «Времени первых» из-за пустых залов
Генеральный директор сети «Формула кино» жалуется, что фильм никто не смотрит.
Министерство культуры сократит число сеансов одного фильма в кинотеатрах
Новый законопроект может вступить в силу уже в январе 2018 года.
Министерство культуры планирует ввести сбор 3% с каждого фильма
Вырученные средства хотят пускать на развитие отечественного кино.
Комментарии (Правила дискуссии)