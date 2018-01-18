UPD: Министерство культуры «вернуло» дату проката фантастического фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Министерство культуры прокомментировало разрастающийся скандал вокруг переноса фильма «Приключения Паддингтона 2» ради продвижения отечественных картин. Чиновники обвинили во всём кинотеатры и прокатчиков.

Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона 2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ.

Правда, в комментарии Минкульта не сообщается, когда именно проинформировали «Вольгу». По словам прокатчика, письмо пришло вчера — за день до премьеры фильма про медвежонка. Это и стало причиной скандала. А вот как замминистра культуры отреагировал на информацию о предварительных продажах билетов:

Минкультуры России выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей.

В конце комментария Минкульт не преминул отметить заслуги протекционистской политики в отношении отечественных фильмов. Впрочем, владельцы кинотеатров склонны считать иначе.

Также отмечу, что политика, проводимая Минкультуры России в последние годы и направленная на всестороннюю поддержку отечественного кинематографа, приносит ощутимые результаты. Так, общие сборы отечественных картин по итогам 2017 года составили рекордные 13 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 года.

Напомним, скандал в российском кинобизнесе разразился вечером 17 января. СМИ сообщили, что Министерство культуры в последний день перенесло дату премьеры картины «Приключения Паддингтона 2». Фильм должен был выйти в прокате 18 января, однако вчера дату премьеры сдвинули на 1 февраля.Предварительные продажи билетов на картину составили свыше 750 тысяч рублей. По всей видимости, таким образом Министерство культуры расчистило прокат для отечественных фильмов «Скиф» и «Движение вверх». Это подтверждается и возможным отрывком из переписки:

А вот фантастическая картина «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которую 17 января также перенесли на 1 февраля, вернули на изначальную дату. Теперь фильм, как и должен был, выйдет 25 января. Об этом сообщают «Ведомости».