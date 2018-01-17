В четверг, 18 января, должен был выйти в прокат семейный фильм «Приключения Паддингтона 2». Даже если вы заранее приобрели билеты, фильм вы не увидите— ни завтра, ни в любой другой день января. Министерство культуры РФ пошло на беспрецедентные меры, отказав в выдаче прокатного удостоверения за день (!) до выхода фильма. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Вот какое письмо опубликовала кинопрокатная компания «Вольга»:

С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона 2» с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм.

В письме не указано, о каком конкретно фильме идёт речь, но скорее всего, имеются ввиду две отечественные ленты. Первая — это фэнтезийный боевик в историческом антураже «Скиф», который выходит 18 января. Правда, не совсем понятно, почему ради этой картины стоит двигать прокат в последний день, ведь «Скиф» получил дату премьеры три месяца назад. Второй фильм, о котором может идти речь, это спортивная драма «Движение вверх», которая бьёт все рекорды по сборам — картина уже собрала 2 миллиарда рублей. Поскольку «Приключения Паддингтона 2» сместили до 1 февраля, то отечественный фильм может заработать ещё больше.

Правда, в неприятной ситуации оказались зрители и кинотеатры. По данным Единой информационной системе сведений о показе фильмов, зрители успели раскупить билетов на приключения о медвежонке примерно на 865 тысяч рублей. Теперь эти деньги кинотеатрам придётся возвращать, а «освободившиеся» слоты отдавать под какое-нибудь другое кино — видимо, под всё те же «Скиф» и «Движение вверх».

Кроме того, Минкульт отказал и кинопрокатчику Fox. Картину «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» сместили с 25 января на 1 февраля.

Это первый раз в практике отечественного проката, когда дата премьеры сдвигается за день до выхода в прокат. Портал КиноПоиск приводит слова анонимного источника в киноиндустрии:

Это означает, что вся рекламная кампания, которую ведут дистрибьюторы, не имея на руках оригинала прокатного удостоверения, может быть выброшена в корзину, как и работа по росписи фильма в кинотеатрах, что ставит под угрозу весь рынок кинопроката. Прокатчик не сможет указывать дату выхода картины на промо-материалах, в трейлерах и других материалах о фильме.

В прошлом году Минкульт активно занимался продвижением отечественных фильмов за счёт зарубежных. Видимо, в 2018-м эта тенденция станет только агрессивнее.