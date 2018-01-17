Минкультуры перенесло «Приключения Паддингтона 2» ради российских фильмов Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 3 минуты на чтение В четверг, 18 января, должен был выйти в прокат семейный фильм «Приключения Паддингтона 2». Даже если вы заранее приобрели билеты, фильм вы не увидите— ни завтра, ни в любой другой день января. Министерство культуры РФ пошло на беспрецедентные меры, отказав в выдаче прокатного удостоверения за день (!) до выхода фильма. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Вот какое письмо опубликовала кинопрокатная компания «Вольга»: С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона 2» с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм. В письме не указано, о каком конкретно фильме идёт речь, но скорее всего, имеются ввиду две отечественные ленты. Первая — это фэнтезийный боевик в историческом антураже «Скиф», который выходит 18 января. Правда, не совсем понятно, почему ради этой картины стоит двигать прокат в последний день, ведь «Скиф» получил дату премьеры три месяца назад. Второй фильм, о котором может идти речь, это спортивная драма «Движение вверх», которая бьёт все рекорды по сборам — картина уже собрала 2 миллиарда рублей. Поскольку «Приключения Паддингтона 2» сместили до 1 февраля, то отечественный фильм может заработать ещё больше. Правда, в неприятной ситуации оказались зрители и кинотеатры. По данным Единой информационной системе сведений о показе фильмов, зрители успели раскупить билетов на приключения о медвежонке примерно на 865 тысяч рублей. Теперь эти деньги кинотеатрам придётся возвращать, а «освободившиеся» слоты отдавать под какое-нибудь другое кино — видимо, под всё те же «Скиф» и «Движение вверх». Кроме того, Минкульт отказал и кинопрокатчику Fox. Картину «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» сместили с 25 января на 1 февраля. Это первый раз в практике отечественного проката, когда дата премьеры сдвигается за день до выхода в прокат. Портал КиноПоиск приводит слова анонимного источника в киноиндустрии: Это означает, что вся рекламная кампания, которую ведут дистрибьюторы, не имея на руках оригинала прокатного удостоверения, может быть выброшена в корзину, как и работа по росписи фильма в кинотеатрах, что ставит под угрозу весь рынок кинопроката. Прокатчик не сможет указывать дату выхода картины на промо-материалах, в трейлерах и других материалах о фильме. В прошлом году Минкульт активно занимался продвижением отечественных фильмов за счёт зарубежных. Видимо, в 2018-м эта тенденция станет только агрессивнее. Читайте также В Минкульте рассказали, как будут защищать отечественное кино 24.01.2017 Чиновники готовы повышать пошлины на голливудские фильмы в тысячу раз и сдвигать зарубежные премьеры на ТВ, «чтобы у зрителя не осталось выбора». Министр культуры обвинил кинотеатры «в желании заработать» 29.03.2017 Скандал вокруг переноса «Форсажа 8» продолжается. Премьеру «Форсаж 8» пообещали не сдвигать 30.03.2017 Но за это отечественный фильм о космосе «Время первых» получит больше сеансов в кинотеатрах. Российские кинотеатры отменяют сеансы «Времени первых» из-за пустых залов 10.04.2017 Генеральный директор сети «Формула кино» жалуется, что фильм никто не смотрит. Министерство культуры сократит число сеансов одного фильма в кинотеатрах 07.06.2017 Новый законопроект может вступить в силу уже в январе 2018 года. Министерство культуры планирует ввести сбор 3% с каждого фильма 19.12.2017 Вырученные средства хотят пускать на развитие отечественного кино. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.