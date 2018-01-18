18 января представители Ассоциации владельцев кинотеатров выступили с заявлением против Министерства культуры РФ. Кинопрокатчики и кинотеатры обвинили чиновников во вмешательстве в кинобизнес и в цензуре, а также анонсировали флешмоб в поддержку фильма «Приключения Паддингтона 2».

Вчера в российском кинобизнесе разразился скандал. СМИ сообщили, что Министерство культуры в последний день перенесло дату премьеры картины про медвежонка. Фильм должен был выйти в прокате сегодня, однако вчера дату премьеры сдвинули на 1 февраля. То есть если вы купили билет, то его можно сдавать в кинотеатр. И это при том, что предварительные продажи билетов на «Приключения Паддингтона 2» составили свыше 750 тысяч рублей. Та же судьба постигла и фантастический блокбастер «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», который был сдвинут с 25 января на 1 февраля. По всей видимости, таким образом Министерство культуры расчистило прокат для отечественных фильмов «Скиф» и «Движение вверх». Это подтверждается и возможным отрывком из переписки:

Российские кинотеатры обвинили Минкульт во вмешательстве и вреде кинобизнесу 1

В своём обращении АВК называет недопустимым такое вмешательство в кинобизнес. Кинотеатры вспоминают, что это далеко не первый случай:

Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства Культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий — кинотеатров.

Мы вынуждены констатировать, что это уже не первый случай прямого вмешательства государственного исполнительного органа в хозяйственную деятельность кинотеатров: подобные решения принимались при выходе в прокат таких фильмов, как ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и САЛЮТ 7, в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже; такое же решение принималось в период выхода фильма А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ, в результате выход картины МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА был смещен на неделю раньше, и т. д.

<…> По данным единой автоматизированной системы учета кинобилетов (ЕАИС) на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 предварительно было продано кинобилетов на сумму более 750 тысяч рублей, которые теперь должны быть возвращены зрителям, многие из которых — дети, юные зрители, которым не понять, почему кто-то из чиновников решил их наказать, отменив показ ожидаемого ими фильма.

Кроме того, владельцы кинотеатров упрекнули и Владимира Мединского лично. По их словам, министр культуры не развивает отечественный кинопром, а лишь распоряжается государственными деньгами и принимает единоличные решения о сдвиге фильмов.

Мы, владельцы кинотеатров, заявляем Министру Культуры РФ, что не Вы, господин Министр, развиваете киноотрасль, не Вы создаете успешные российские фильмы, а талантливые российские режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры и члены съемочных групп. Не Ваша заслуга в финансировании кинопроизводства за счет средств федерального бюджета! Вам доверено распоряжаться не своими личными деньгами, а деньгами налогоплательщиков, нашими деньгами, уплаченными в том числе нами — российскими кинотеатрами в виде налогов.

<…> Вы даже не нашли в себе смелости открыто назвать, ради какого фильма Вы приняли решения о запрете релиза двух фильмов на заявленных датах, ссылаясь лишь на некий «иной фильм с такой же датой выхода в прокат». Мы считаем, что Ваша деятельность на посту Министра Культуры, к сожалению, наносит вред развитию российской киноиндустрии. Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры!

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