По «Лабиринту» Джима Хенсона выйдет комикс «Маскарад»

Издательство Boom! Studios, работающее над комиксами по вселенной «Тёмный кристалл», выпустит ваншот по ещё одной вселенной Джима Хенсона — «Лабиринту». Jim Henson’s Labyrinth: Masquerade выполнен в увеличенном формате, и будет продаваться с двумя вариантами обложек.

Издательство обещает показать «чудесных и странных персонажей полюбившейся зрителям классики Хенсона „Лабиринт“». Сценарист — Лара Елена Донелли (Amberlough), художники Френч Карломагно (The Dark Crystal: Age of Resistance), Саманта Додж (Catwoman: Soulstealer) и Пьюс Бэк (The Magicians: Alice’s Story).

Вот как звучит аннотация:

Вас приглашают на бал времён года. Но всё не так, как кажется на первый взгляд — гостья знаменитого Маскарада Джарета постепенно начинает осознавать всю шаткость своего существования в королевстве Гоблинов после побега Сары с бала. По мере того, как эта таинственная участница начинает складывать кусочки мозаики о собственном «я», её открытия могут распутать ткань этого волшебного мира.

В продаже с декабря, открыт предзаказ.

В июне Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») стал режиссёром второй части «Лабиринта». Продюсерами фильма стали Лиза Хенсон и Брайан Хенсон. Никаких подробностей о сюжете пока нет.