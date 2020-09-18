По «Лабиринту» Джима Хенсона выйдет комикс «Маскарад»

Издательство Boom! Studios, работающее над комиксами по вселенной «Тёмный кристалл», выпустит ваншот по ещё одной вселенной Джима Хенсона — «Лабиринту». Jim Henson’s Labyrinth: Masquerade выполнен в увеличенном формате, и будет продаваться с двумя вариантами обложек.
Издательство обещает показать «чудесных и странных персонажей полюбившейся зрителям классики Хенсона „Лабиринт“». Сценарист — Лара Елена Донелли (Amberlough), художники Френч Карломагно (The Dark Crystal: Age of Resistance), Саманта Додж (Catwoman: Soulstealer) и Пьюс Бэк (The Magicians: Alice’s Story).
Вот как звучит аннотация:
Вас приглашают на бал времён года. Но всё не так, как кажется на первый взгляд — гостья знаменитого Маскарада Джарета постепенно начинает осознавать всю шаткость своего существования в королевстве Гоблинов после побега Сары с бала. По мере того, как эта таинственная участница начинает складывать кусочки мозаики о собственном «я», её открытия могут распутать ткань этого волшебного мира.
В продаже с декабря, открыт предзаказ.
В июне Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») стал режиссёром второй части «Лабиринта». Продюсерами фильма стали Лиза Хенсон и Брайан Хенсон. Никаких подробностей о сюжете пока нет.
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Как отмечает издательство, в сценарии будет около 90 сцен, и за одно прохождение можно будет увидеть лишь треть из них.
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