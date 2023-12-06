Предзакажите 241 номер «Мира фантастики»

На сайте Hobby World стартовал предзаказ декабрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная — 390 рублей. Выпуск появится на полках магазинов 15 декабря.
Из 241 номера вы узнаете:
- как Зак Снайдер делал предложение своей жене;
- что Warhammer 40,000 позаимствовал у Достоевского;
- как «Изгоняющий дьявола» повлиял на киноиндустрию;
- как пошлая пародия на культовый фильм породила культовый мультсериал;
- кто из космодесантников не носил шлема.
А ещё: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Гая Гэвриела Кея, Гарта Никса и других • космические итоги 2023 года • история Рождественского братания • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Warhammer 40,000: Rogue Trader © Copyright Games Workshop Limited, 2023
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