Предзакажите 241 номер «Мира фантастики»

На сайте Hobby World стартовал предзаказ декабрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная — 390 рублей. Выпуск появится на полках магазинов 15 декабря.

Из 241 номера вы узнаете:

как Зак Снайдер делал предложение своей жене;

что Warhammer 40,000 позаимствовал у Достоевского;

как «Изгоняющий дьявола» повлиял на киноиндустрию;

как пошлая пародия на культовый фильм породила культовый мультсериал;

кто из космодесантников не носил шлема.

А ещё: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Гая Гэвриела Кея, Гарта Никса и других • космические итоги 2023 года • история Рождественского братания • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: Warhammer 40,000: Rogue Trader © Copyright Games Workshop Limited, 2023