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    Предзакажите 241 номер «Мира фантастики»

    6 декабря 2023
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    06.12.2023
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    0 минут на чтение

    На сайте Hobby World стартовал предзаказ декабрьского номера журнала «Мир фантастики» за 2023 год. Цена стандартная  — 390 рублей. Выпуск появится на полках магазинов 15 декабря.

    Из 241 номера вы узнаете:

    • как Зак Снайдер делал предложение своей жене;
    • что Warhammer 40,000 позаимствовал у Достоевского; 
    • как «Изгоняющий дьявола» повлиял на киноиндустрию;
    • как пошлая пародия на культовый фильм породила культовый мультсериал;
    • кто из космодесантников не носил шлема.

    А ещё: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Гая Гэвриела Кея, Гарта Никса и других • космические итоги 2023 года • история Рождественского братания • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Warhammer 40,000: Rogue Trader © Copyright Games Workshop Limited, 2023

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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