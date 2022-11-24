Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Disney на ЛГБТ-пропаганду

Телеграм-канал Mash опубликовал страницы из заявления, отправленного в Роскомнадзор. В нём авторы просят проверить продукцию Disney на нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Авторы письма — адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный. Они считают, что мультфильмы компании негативно влияют на детскую психику. В качестве аргумента они приводят мартовский твит журналиста консервативного издания City Journal Кристофера Ф. Руфо. В своей записи тот опубликовал отрывок из передачи Reimagine Tomorrow. Журналист утверждает, что на видео — продакшен-координатор Disney Аллен Марш, который рассказывает, что в Disney открыты к исследованию квир-историй. Reimagine Tomorrow — дополнительная площадка Disney, на которой компания представляет всех, чьи голоса «пока мало представлены». Она доступна не во всех регионах.

Заявители просят провести проверку в адрес Disney, а также принять меры по приостановлению деятельности компании на территории РФ «до изменения компанией Disney политики действий, направленных на распространение (размещение, опубликование) информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения в отношении несовершеннолетних граждан Российской Федерации». А в случае, если выявят нарушение, то просят привлечь виновных.

В начале ноября «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о закрытии российского офиса Disney.

Когда Disney ещё выпускала фильмы в России, то устанавливала соответствующие законодательству возрастные рейтинги — например, так было в случае с «Красавицей и Чудовищем». В сообщении Mash упоминается мультфильм «Базз Лайтер», который официально не выходил в РФ. А также «Лука» 2021 года, официально вышедший в России с рейтингом 6+.

При этом пользователи соцсетей регулярно высмеивают заявления Disney, которая объявляет о появлении ЛГБТ-персонажей в картинах. Обычно речь идёт об одном кадре или упоминании.

24 ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Он предполагает запрет в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино вне зависимости от возраста аудитории. Наказания включают штрафы от 400 тысяч рублей до 10 миллионов.

Ранее против законопроекта выступали представители книжной индустрии.