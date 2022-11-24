Роскомнадзор попросили проверить мультфильмы Disney на ЛГБТ-пропаганду

Телеграм-канал Mash опубликовал страницы из заявления, отправленного в Роскомнадзор. В нём авторы просят проверить продукцию Disney на нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Авторы письма — адвокат Эдуард Демидов и частный детектив Максим Заболотный. Они считают, что мультфильмы компании негативно влияют на детскую психику. В качестве аргумента они приводят мартовский твит журналиста консервативного издания City Journal Кристофера Ф. Руфо. В своей записи тот опубликовал отрывок из передачи Reimagine Tomorrow. Журналист утверждает, что на видео — продакшен-координатор Disney Аллен Марш, который рассказывает, что в Disney открыты к исследованию квир-историй. Reimagine Tomorrow — дополнительная площадка Disney, на которой компания представляет всех, чьи голоса «пока мало представлены». Она доступна не во всех регионах.
Заявители просят провести проверку в адрес Disney, а также принять меры по приостановлению деятельности компании на территории РФ «до изменения компанией Disney политики действий, направленных на распространение (размещение, опубликование) информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения в отношении несовершеннолетних граждан Российской Федерации». А в случае, если выявят нарушение, то просят привлечь виновных.
В начале ноября «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о закрытии российского офиса Disney.
Когда Disney ещё выпускала фильмы в России, то устанавливала соответствующие законодательству возрастные рейтинги — например, так было в случае с «Красавицей и Чудовищем». В сообщении Mash упоминается мультфильм «Базз Лайтер», который официально не выходил в РФ. А также «Лука» 2021 года, официально вышедший в России с рейтингом 6+.
При этом пользователи соцсетей регулярно высмеивают заявления Disney, которая объявляет о появлении ЛГБТ-персонажей в картинах. Обычно речь идёт об одном кадре или упоминании.
24 ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Он предполагает запрет в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино вне зависимости от возраста аудитории. Наказания включают штрафы от 400 тысяч рублей до 10 миллионов.
Ранее против законопроекта выступали представители книжной индустрии.
Читайте также
Российские издатели попросили депутатов разъяснить работу законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды
Российский книжный союз отправил список
Издатели опасаются массового изъятия книг из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Под эту категорию попадают до 50% книг.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Вбок в будущееМарти, мы всё.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.