Издатели опасаются массового изъятия книг из-за запрета пропаганды ЛГБТ

Как сообщает РБК, издательства предупредили, что книги могут начать массово изымать из-за неправильной трактовки закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

По мнению президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, под эту категорию попадает около 50% книг на российском рынке.

Он считает, что главная проблема законопроекта заключает в «слишком общем характере формулировок». Такого же мнение придерживается гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин.

В фирме Pen & Paper предполагают, что одно только упоминание нетрадиционных отношений может расцениваться как пропаганда.

Напомним, 27 октября в Госдуме единогласно приняли в первом чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.