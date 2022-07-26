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    #Pixar #компьютерный мультфильм #космическая фантастика #обзор фильма

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом

    26 июля 2022
    26.07.2022
    389
    6 минут на чтение
    #Pixar #компьютерный мультфильм #космическая фантастика #обзор фильма
    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 6

    Бравые космические рейнджеры Базз Лайтер и его командир Иззи Хоторн участвуют в важнейшей миссии по колонизации. После инцидента на слабо пригодной для жизни планете корабль колонистов получает критическое повреждение. Теперь они вынуждены приспосабливаться к суровым условиям, пока Базз ищет способ покинуть злополучную планету, ведь авария произошла из-за его самоуверенности и неумения работать в команде.

    Если вы ищете в сюжете связь с «Историей игрушек», можете перестать. «Базз Лайтер» подаётся не как часть серии, а как тот самый фильм, который смотрел Энди в детстве и на герое которого основана игрушка Базза Лайтера. 

    Lightyear

    Жанр: мультфильм, фантастика, приключения, драма
    Режиссёр: Энгус Маклэйн
    В ролях: Крис Эванс, Кеке Палмер, Узо Адуба, Питер Сон, Тайка Вайтити, Джеймс Бролин, Билл Хейдер
    Премьерный показ: 15 июня 2022 года
    Продолжительность: 100 минут
    Похоже на: «Чужой: Завет», «Интерстеллар», «Звёздный десант»
    Совсем не похоже на: серия «История игрушек»

    Славный путь Pixar в большой мультипликации стартовал в 1995 году с первой «Истории игрушек». Этот первый полнометражный компьютерный мультфильм стал визитной карточкой студии. «История игрушек» была хороша не только передовым визуалом, но и пронзительным нетривиальным сюжетом. За это впервые в истории анимации она получила номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. 

    Во времена повальных спин-оффов всего и вся обращение к истокам выглядело вполне логично. Почему бы не раскрыть предысторию одного из главных героев, харизматичного косморейнджера Базза Лайтера? Так и был снят мультсериал «Приключения Базза Лайтера из звёздной команды» (2000–2001). Яркий и весёлый, он рассказывал историю отважных борцов с межгалактической преступностью… и как было бы здорово, если бы этот текст мы посвятили ему.

    К сожалению, Disney и Pixar решили экранизировать космические похождения Базза ещё раз. Новую экранизацию скромно назвали одним словом Lightyear, и она оказалась совсем не тем, чего ожидали зрители. 

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом

    Во всех частях «Истории игрушек» Базз вёл себя как карикатурный герой боевика. Он не потерял этой черты, даже когда понял и осознал, что он игрушка. Пластиковый космический рейнджер с забавной серьёзностью вёл бортовой журнал, анализировал ситуацию и всегда был начеку. Подобный трагикомизм прекрасно работал на игрушечного персонажа, но в новой экранизации от этого не осталось ни следа. Теперь Базз — истинный суровый вояка на службе настоящего Звёздного Командования.

    Даже с такими вводными вполне можно было создать неплохой мультфильм, стилизованный под фантастические боевики 1990-х, подчёркнуто серьёзный и пафосный, со стереотипно злым злодеем и героическим героем. Увы, никакой стилизации здесь нет и в помине. 

    Внешне «Базз Лайтер» похож одновременно на все фильмы об исследовании космоса — даже отсылка к «Космической одиссее 2001 года» в наличии. Но при всей этой похожести перед нами не старомодный, а стопроцентно современный продукт — коммерческий, стерильный и начисто лишённый индивидуальности. Если выкинуть из него Базза, получится проходное фантастическое приключение, которое могло, будучи никем не замеченным, сойти с конвейера очередного стриминг-сервиса и заслуженно кануть в Лету.

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 1

    Одно из двух достоинств «Базза Лайтера» (о втором позднее) — его техническое исполнение. Художники Pixar не зря едят свой хлеб — вспышки, отражения, эффекты выглядят очень хорошо. Жаль только, что всю эту красоту некуда применить. Трудно поверить, но в мультфильме о космическом рейнджере, который должен бороться с межгалактическими угрозами, почти нет космоса, а 90% действия разворачивается на одной планете. Да и та далеко не Пандора с её буйством красок и форм жизни. 

    По вине Базза на этой блёклой локации застревает целая колония, и он резонно считает своим долгом найти выход из положения. Этот выход требует от него жертв, похожих на те, что пришлось принести героям «Интерстеллара». Казалось бы, вот он, пиксаровский драматизм, который из года в год заставляет зрителей лить слёзы перед киноэкраном! Но нет, никакой драмы тут не ощущается, а Базз будто ничем и не жертвует. 

    Причиной тому стали халтурно прописанные персонажи и отношения между ними. Герои абсолютно не вызывают симпатии и сопереживания. То, что мультфильму «Вверх» блестяще удалось за несколько начальных минут, «Базз Лайтер» не в состоянии хоть как-то сделать за полтора часа.

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 2

    Сам Лайтер в фильме — суровый опытный вояка, который привык работать один. Это единственное, на чём основана его сюжетная арка. В тот момент, когда он отказывается от помощи в самом начале мультфильма, становится понятно, что в конце он всё осознает, примет от друзей эту самую помощь, и добро победит. Не простовато ли для дорогого космического блокбастера? Сценаристы пытались расшевелить ностальгию зрителей фразами из «Истории игрушек», но даже слова «бесконечность — не предел» из уст Базза уже не вызывают прежнего благоговения. 

    Иззи Хоторн, напарник и единственный друг Лайтера, — шаблонная волевая женщина-командир. Сам по себе образ хорош, но он не работает, если за ним стоит пустой персонаж. Кстати, именно эту героиню выбрали для репрезентации ЛГБТК+ сообщества, что стало поводом для недовольства части публики и даже для запрета проката в ряде стран. Но ситуация здесь примерно такая же, как в других фильмах Disney. Тот факт, что партнёрша Иззи одного с ней пола, подаётся мимоходом и не играет роли в сюжете. Мульт не удался по множеству разных причин, и дело тут далеко не в «скандальном» поцелуе. 

    Естественно, роль антагониста досталась Императору Зургу. Это зловещий командир армии роботов, который преследует мутные цели — то ли поработить, то ли убить всех человеков. Зургу попытались добавить глубины и подготовили для него неожиданный твист. Но единственное, что хочется сделать, когда открывается главная тайна злодея, это в духе дона Корлеоне заплакать со словами «посмотрите, что они сделали с моим мальчиком». Помните, как Зург, подобно Дарту Вейдеру, говорил Баззу, что он его отец? Об этом сценаристы очень удобно решили забыть. Кажется, вместо «Звёздных войн» кто-то из них слишком часто смотрел второй «Лего. Фильм».

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 3

    Остальные герои получились обидно одномерными. Каждого из них можно описать двумя словами: «отвязная бабуля», «бесполезный чудак» или «старательная неудачница». Единственное светлое (рыжее) пятно всего мультфильма — кот-робот по имени Сокс. Да, это и есть то самое второе достоинство «Базза Лайтера». Кстати, Соксом звали кота президента Билла Клинтона. 

    Искусственный компаньон Лайтера мог бы стать достойным пополнением зала славы классных киношных роботов. Мало того что от него исходит основная часть шуток, так он ещё и ведёт себя как настоящий котик. Родители, готовьте кошельки: производители игрушек уже запустили свои фабрики. Но при всём своём обаянии Сокс не смог в одиночку вытянуть целый мультфильм. Disney, есть бизнес-идея, почему бы не углубить кроличью нору и не снять посвящённый робокоту спин-офф к спин-оффу? 

    На озвучку героев собрали стандартный каст с парой звёздных имён. В принципе, это уже не столь важно — никакой Крис Эванс, даже если он внезапно выдаст оскаровский аудиоперформанс, не в состоянии сгладить базовые недостатки сценария. Тайка Вайтити озвучивает одного из помощников Базза, того самого «бесполезного чудака», и с ним история примерно та же. Даже о саундтреке сказать особо нечего. Хотя композитором числится Майкл Джаккино, вместо звукового сопровождения достаточно было пустить титр «играет героическая музыка».

    «Базз Лайтер» — это не полёт, это падение… с размахом 4

    К сожалению, на этот раз Pixar промахнулись везде где могли. Вроде бы у мультфильма есть многообещающий первоисточник, неплохое техническое исполнение, целый один удачный персонаж — но этого недостаточно, чтобы стать чем-то выдающимся. 

    «Базз Лайтер» даже не из тех уморительно плохих мультфильмов, на которые можно сделать смешной обзор, — он просто никакой, бездушный, проходной и шаблонный. Кажется, что он создан искусственным интеллектом по запросу «семейный мультфильм про космос», чтобы продать побольше атрибутики и игрушек. И не факт, что он преуспеет хотя бы в этом. История, неспособная запасть в душу взрослому зрителю, скорее всего, пройдёт и мимо большинства детей.

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