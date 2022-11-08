Disney полностью закрывает офисы в России

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», Disney закрывает свои российские офисы — планов возвращаться, видимо, нет.

Большинство сотрудников московского подразделения, ответственного за кинопрокат, уже уволили. А оставшуюся часть работников перевели в офис Disney в Lotte Plaza, чтобы закончить работу перед полной остановкой деятельности корпорации в России.

Прямо сейчас почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет через американский офис Disney.

Изначально компания лишь временно остановила прокат своих фильмов в России. Тем не менее уже в октябре перестал работать российский сайт, а также соцсети.