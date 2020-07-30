Росстат о переписи населения: «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом»

Занятный ответ получили журналисты от заместителя руководителя Росстата Павла Смелова на вопрос о грядущей переписи населения и возникающих сложностях. Некоторые россияне называют себя эльфами и гоблинами, что может внести беспорядок в документы. Но Смелов пояснил, что ведомство с такими «бороться» не станет. Тем не менее граждан просят отнестись к переписи ответственно.

Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну – на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом.

Смелов добавил, что подобные шутники встречаются в любой стране, а явление не носит массовый характер. Даже если вы назвали себя эльфом в переписке, то всё равно будете учтены в статистике.

Всероссийская перепись населения стартует в апреле — сразу по нескольким каналам. Граждане смогут отметиться в том числе и сами, например, на портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты. С труднодоступными территориями страны начнут работать уже с октября 2020-го.