Российские сборы нового «Человека-паука» в первый день оказались выше «Венома 2»

По данным сайта ЕАИС, «Человек-паук: Нет пути домой» в день премьеры собрал в России свыше 239 миллионов рублей.
Для сравнения, предыдущий рекордсмен постковидного проката «Веном 2: Да будет резня» заработал в первый день заметно меньше — 202 миллиона рублей.
Также новый фильм занял третье место по стартовой кассе вообще за все время наблюдения. Так, у «Мстителей: Финал» этот показатель составлял 436 миллионов рублей, а у «Войны бесконечности» — 274 миллиона.
В Бюллетени кинопрокатчика считают, что в первый уикэнд супергеройский блокбастер принесет авторам больше 1 миллиарда рублей.
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«Человек-паук: Нет пути домой» поставил новый рекорд по предпродажам в постковиде
Дмитрий Кинский | 14.12.2021
Фильм уже заработал 143 миллиона рублей.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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