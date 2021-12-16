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    Новости

    Российские сборы нового «Человека-паука» в первый день оказались выше «Венома 2»

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    210
    0 минут на чтение
    Новый «Человек-паук» в первый день собрал

    По данным сайта ЕАИС, «Человек-паук: Нет пути домой» в день премьеры собрал в России свыше 239 миллионов рублей.

    Для сравнения, предыдущий рекордсмен постковидного проката «Веном 2: Да будет резня» заработал в первый день заметно меньше — 202 миллиона рублей.

    Также новый фильм занял третье место по стартовой кассе вообще за все время наблюдения. Так, у «Мстителей: Финал» этот показатель составлял 436 миллионов рублей, а у «Войны бесконечности» — 274 миллиона.

    В Бюллетени кинопрокатчика считают, что в первый уикэнд супергеройский блокбастер принесет авторам больше 1 миллиарда рублей.

    Черновик 939

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    Фильм уже заработал 143 миллиона рублей.

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