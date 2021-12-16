Российские сборы нового «Человека-паука» в первый день оказались выше «Венома 2»

По данным сайта ЕАИС, «Человек-паук: Нет пути домой» в день премьеры собрал в России свыше 239 миллионов рублей.

Для сравнения, предыдущий рекордсмен постковидного проката «Веном 2: Да будет резня» заработал в первый день заметно меньше — 202 миллиона рублей.

Также новый фильм занял третье место по стартовой кассе вообще за все время наблюдения. Так, у «Мстителей: Финал» этот показатель составлял 436 миллионов рублей, а у «Войны бесконечности» — 274 миллиона.

В Бюллетени кинопрокатчика считают, что в первый уикэнд супергеройский блокбастер принесет авторам больше 1 миллиарда рублей.