СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», одна из крупнейших голливудских кинокомпаний хочет вернуться со своими фильмами в Россию в июле.
Дистрибьютор-мейджор неформально обсуждал такую возможность с некоторыми местными киносетями.
Тем не менее окончательное решение будет зависеть в первую очередь от того, насколько скоро закончится «военная спецоперация». Согласно источникам БК, голливудские компании вряд ли вернуться на рынок в мае, как изначально предполагалось.
О какой корпорации идет речь конкретно, неизвестно. Скорее всего, это одна из большой пятерки, в которую входят Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros., и Paramount Pictures.
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