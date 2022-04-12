СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», одна из крупнейших голливудских кинокомпаний хочет вернуться со своими фильмами в Россию в июле.

Дистрибьютор-мейджор неформально обсуждал такую возможность с некоторыми местными киносетями.

Тем не менее окончательное решение будет зависеть в первую очередь от того, насколько скоро закончится «военная спецоперация». Согласно источникам БК, голливудские компании вряд ли вернуться на рынок в мае, как изначально предполагалось.

О какой корпорации идет речь конкретно, неизвестно. Скорее всего, это одна из большой пятерки, в которую входят Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros., и Paramount Pictures.