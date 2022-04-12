    3
    Новости

    СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

    12 апреля 2022
    12.04.2022
    1583
    0 минут на чтение
    СМИ: крупная голливудская кинокомпания хочет вернуться в Россию летом

    По данным «Бюллетени кинопрокатчика», одна из крупнейших голливудских кинокомпаний хочет вернуться со своими фильмами в Россию в июле.

    Дистрибьютор-мейджор неформально обсуждал такую возможность с некоторыми местными киносетями.

    Тем не менее окончательное решение будет зависеть в первую очередь от того, насколько скоро закончится «военная спецоперация». Согласно источникам БК, голливудские компании вряд ли вернуться на рынок в мае, как изначально предполагалось.

    О какой корпорации идет речь конкретно, неизвестно. Скорее всего, это одна из большой пятерки, в которую входят Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros., и Paramount Pictures.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны
    0
    11638
    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны

    Эмоционально непростой, особенно в текущие времена, но глубокий гуманистический комикс про эру космической гонки и историю СССР.

    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе 8
    0
    28823
    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе

    Опыт этих животных должен был стать подспорьем для медиков и ученых, занимающихся проблемами того, как космический полёт влияет на земной организм.

    Видео: обзор настольной игры «Амазония»
    0
    65643
    Видео: обзор настольной игры «Амазония»

    Тропические леса у вас на столе.

    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»
    0
    118525
    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»

    «О, Чёрная дыра» – работа монументальная и в какой-то степени мифологическая.

    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя! 3
    0
    66897
    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя!

    Аниматоры не смогли уместить в сезон оставшиеся главы манги и отложили финальную битву на 2023 год.

    Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 1
    0
    159201
    Обзор Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Доставайте ваши кристаллы!

    Final Fantasy в названии — отнюдь не знак качества.

    Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации 7
    0
    194621
    Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации

    Создатели собирались сохранить дух игры, а на главную роль позвать Брэдли Купера.

    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка» 6
    0
    216449
    Какие сериалы возвращаются в апреле 2022? «Эпидемия», «Отмена» и «Матрёшка»

    А ещё антология о съёмках проклятых фильмов. 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить