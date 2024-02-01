Sony выпустит зомби-фильм «28 лет спустя»

Sony получила права на сиквел постапокалиптического фильма «28 дней спустя» под названием «28 лет спустя».

Помимо Sony за продолжение боролись и другие студии, в числе была Warner Bros., какое-то время лидировавшая в торгах.

Картину поделят на две части. Для работы над ними воссоединятся режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд.

Продюсером выступит Киллиан Мерфи, сыгравший в оригинальной ленте. Возможно, он также сыграет в грядущем фильме.

Изначально бюджет каждой части оценивался в 60 миллионов долларов, но он мог измениться на фоне большого интереса.

Когда выйдет первая часть «28 лет спустя», непонятно.