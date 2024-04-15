Warner Bros. поставила рекорд по международным сборам в 2024 году

Warner Bros. в 2024 году заработала больше 1,04 миллиарда долларов в международном прокате — на это потребовалось ей 15 недель.

Корпорация побила свой предыдущий рекорд, которая она поставила в 2018 году.

Достичь таких результатов компании помогли два фильма — сиквел «Дюны» и «Годзилла и Конг: Новая империя», которые заработали за пределами США 411 и 278 миллионов долларов.

Также этому поспособствовали «Вонка» (164 миллиона долларов) и вторая часть «Аквамена» (130 миллионов), которые вышли в конце 2023-го.