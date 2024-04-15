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    Warner Bros. поставила рекорд по международным сборам в 2024 году

    15 апреля 2024
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    15.04.2024
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    Warner Bros. поставила рекорд по международным сборам в 2024 году

    Warner Bros. в 2024 году заработала больше 1,04 миллиарда долларов в международном прокате — на это потребовалось ей 15 недель.

    Корпорация побила свой предыдущий рекорд, которая она поставила в 2018 году.

    Достичь таких результатов компании помогли два фильма — сиквел «Дюны» и «Годзилла и Конг: Новая империя», которые заработали за пределами США 411 и 278 миллионов долларов.

    Также этому поспособствовали «Вонка» (164 миллиона долларов) и вторая часть «Аквамена» (130 миллионов), которые вышли в конце 2023-го.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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