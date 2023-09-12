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    Новости

    «Я исполню любое твое желание» — новый трейлер сказки «По щучьему велению»

    12 сентября 2023
    Фото аватара
    12.09.2023
    426
    0 минут на чтение
    «Я исполню любое твое желание» — новый трейлер сказки «По щучьему велению»

    Кинокомпания СТВ опубликовала новый трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению».

    В режиссерском кресле Александр Войтинский, приложивший руку к «Черной молнии» и первым «Елкам».

    Главные роли исполняют Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Федор Лавров и не только.

    Фильм выйдет 26 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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