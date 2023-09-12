«Я исполню любое твое желание» — новый трейлер сказки «По щучьему велению»

Кинокомпания СТВ опубликовала новый трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению».

В режиссерском кресле Александр Войтинский, приложивший руку к «Черной молнии» и первым «Елкам».

Главные роли исполняют Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Федор Лавров и не только.

Фильм выйдет 26 октября.