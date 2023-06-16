Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

В новом, 83-м выпуске «Фантастический подкаст» бороздит бескрайние моря и берёт на абордаж ваши подкастоприёмники!

Леонид Мойжес, Егор Ермочёнок и Денис Старостин обсуждают морских пиратов, каким-то образом ни разу не сказав «Аррр»!

В этом выпуске:

Откуда пираты вообще приплыли в массовую культуру, и как чуть не пошли на дно?

Чем хороши «Пираты Карибского моря»?

Кто круче: Барбосса, Дейви Джонс, Чёрная Борода или Капитан Салазар?

Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.

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Список рекомендаций

Игры (настольные, ролевые и видеоигры)

Шакал

Ром и кости

Седьмое море

Sea of Thieves

Sid Meier’s Pirates!

серия Monkey Island

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Фильмы

Пираты (1986)

Капитан Крюк (1991)

Остров головорезов (1995)

серия «Пираты Карибского моря» (2003-2017)

Звездная пыль (2007)

Книги

Вашингтон Ирвинг / Рассказы путешественника (1824)

Джеймс Барри / Питер Пэн и Венди (1904)

Уильям Хоуп Ходжсон / Пираты-призраки (1909)

Тим Пауэрс / На странных волнах (1987)

Робин Хобб / Сага о Волшебных кораблях (1998-2000)

Чайна Мьевиль / Шрам (2002)

Наталия Осояну / Невеста ветра (2007)

Крис Вудинг / Водопады возмездия (2009)

Джим Батчер / Воздушная гавань (2015)

Крис Риддел, Пол Стюарт / Хроники Края, цикл (1998-2019)

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