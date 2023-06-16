Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

В новом, 83-м выпуске «Фантастический подкаст» бороздит бескрайние моря и берёт на абордаж ваши подкастоприёмники!
Леонид Мойжес, Егор Ермочёнок и Денис Старостин обсуждают морских пиратов, каким-то образом ни разу не сказав «Аррр»!
В этом выпуске:
- Откуда пираты вообще приплыли в массовую культуру, и как чуть не пошли на дно?
- Чем хороши «Пираты Карибского моря»?
- Кто круче: Барбосса, Дейви Джонс, Чёрная Борода или Капитан Салазар?
- Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Список рекомендаций
Игры (настольные, ролевые и видеоигры)
- Шакал
- Ром и кости
- Седьмое море
- Sea of Thieves
- Sid Meier’s Pirates!
- серия Monkey Island
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
Фильмы
- Пираты (1986)
- Капитан Крюк (1991)
- Остров головорезов (1995)
- серия «Пираты Карибского моря» (2003-2017)
- Звездная пыль (2007)
Книги
- Вашингтон Ирвинг / Рассказы путешественника (1824)
- Джеймс Барри / Питер Пэн и Венди (1904)
- Уильям Хоуп Ходжсон / Пираты-призраки (1909)
- Тим Пауэрс / На странных волнах (1987)
- Робин Хобб / Сага о Волшебных кораблях (1998-2000)
- Чайна Мьевиль / Шрам (2002)
- Наталия Осояну / Невеста ветра (2007)
- Крис Вудинг / Водопады возмездия (2009)
- Джим Батчер / Воздушная гавань (2015)
- Крис Риддел, Пол Стюарт / Хроники Края, цикл (1998-2019)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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