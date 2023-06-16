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    #пираты

    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

    16 июня 2023
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    16.06.2023
    11416
    1 минута на чтение
    #пираты
    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

    В новом, 83-м выпуске «Фантастический подкаст» бороздит бескрайние моря и берёт на абордаж ваши подкастоприёмники!

    Леонид Мойжес, Егор Ермочёнок и Денис Старостин обсуждают морских пиратов, каким-то образом ни разу не сказав «Аррр»!

    В этом выпуске:

    • Откуда пираты вообще приплыли в массовую культуру, и как чуть не пошли на дно?
    • Чем хороши «Пираты Карибского моря»?
    • Кто круче: Барбосса, Дейви Джонс, Чёрная Борода или Капитан Салазар?
    • Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Список рекомендаций

    Игры (настольные, ролевые и видеоигры)

    • Шакал
    • Ром и кости
    • Седьмое море
    • Sea of Thieves
    • Sid Meier’s Pirates!
    • серия Monkey Island
    • Assassin’s Creed IV: Black Flag

    Фильмы

    • Пираты (1986)
    • Капитан Крюк (1991)
    • Остров головорезов (1995)
    • серия «Пираты Карибского моря» (2003-2017)
    • Звездная пыль (2007)

    Книги

    • Вашингтон Ирвинг / Рассказы путешественника (1824)
    • Джеймс Барри / Питер Пэн и Венди (1904)
    • Уильям Хоуп Ходжсон / Пираты-призраки (1909)
    • Тим Пауэрс / На странных волнах (1987)
    • Робин Хобб / Сага о Волшебных кораблях (1998-2000)
    • Чайна Мьевиль / Шрам (2002)
    • Наталия Осояну / Невеста ветра (2007)
    • Крис Вудинг / Водопады возмездия (2009)
    • Джим Батчер / Воздушная гавань (2015)
    • Крис Риддел, Пол Стюарт / Хроники Края, цикл (1998-2019)

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    Фантастический подкаст

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    Я пытаюсь объяснить, что ищу свою жену.

    It's dangerous to go alone! Take this.

    Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  09.06.2023 |  1147

    «Опасно идти одному! Возьми это 🗡️»

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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