Самые знаменитые реальные пираты (и пиратки!)

Пираты для нас — это в первую очередь непросыхающий добряк капитан Джек Воробей, одноногий хитрец Джон Сильвер и обаятельный капитан Крюк. Настоящие пираты — жестокие, расчётливые и жаждущие наживы — затерялись за этими образами. Предлагаем вспомнить самых отъявленных морских головорезов, которые сражались не только со стихией, но и со всем миром в надежде на лучшую жизнь.

Какие бывают пираты Буканиры — синоним флибустьеров в англоязычных странах; позднее — пираты, нападающие на корабли близ берегов Америки.

— синоним флибустьеров в англоязычных странах; позднее — пираты, нападающие на корабли близ берегов Америки. Буканьеры (от фр. bouccan — «решётка для копчения мяса») — изначально охотники с Гаити, которые продавали мясо проплывающим мимо кораблям. Поняв, что пиратство — более прибыльное занятие, стали нападать на испанские корабли и колонии. Начиная с XVII века их часто путают с буканирами.

(от фр. bouccan — «решётка для копчения мяса») — изначально охотники с Гаити, которые продавали мясо проплывающим мимо кораблям. Поняв, что пиратство — более прибыльное занятие, стали нападать на испанские корабли и колонии. Начиная с XVII века их часто путают с буканирами. Корсары — изначально подданные государств Северной Африки, получившие лицензию на разбой в Средиземном море; позже — синоним приватиров в романских странах.

— изначально подданные государств Северной Африки, получившие лицензию на разбой в Средиземном море; позже — синоним приватиров в романских странах. Пираты — морские разбойники, нападающие на суда по собственному желанию (в этом их основное отличие от приватиров).

— морские разбойники, нападающие на суда по собственному желанию (в этом их основное отличие от приватиров). Приватиры (каперы, корсары) — частные лица, получившие от государства лицензию, которая позволяет нападать на корабли другой державы, обычно враждебной, в обмен на долю в добыче. В случае поимки приватиры могли рассчитывать на протекцию государства, выдавшего патент.

— частные лица, получившие от государства лицензию, которая позволяет нападать на корабли другой державы, обычно враждебной, в обмен на долю в добыче. В случае поимки приватиры могли рассчитывать на протекцию государства, выдавшего патент. Флибустьеры — морские разбойники, нападающие на испанские корабли и колонии в Карибском море и Южной Америке с разрешения державы, выдавшей каперскую лицензию (преимущественно в XVII–XVIII веках).

Самые известные пираты

Эдвард «Чёрная борода» Титч (1680–1718, Англия)

Корабль: Queen Anne’s Revenge

История: несмотря на всемирную славу, Титч промышлял разбоем всего несколько лет. В двенадцать он поступил на службу в британский военный флот, вскоре стал приватиром и предположительно участвовал в Войне за испанское наследство. После заключения Утрехтского мира Чёрная Борода не смог вернуться к прежней жизни честного моряка и примкнул к флибустьерам под командованием Бенджамина Хорниголда. Вскоре Титч обзавёлся собственным кораблём, отобрав судно у французских работорговцев и переоснастив его мощными пушками. Кульминацией его пиратской карьеры стала блокада порта Чарльстона в 1718-м: за несколько дней флотилия Чёрной Бороды захватила девять кораблей, проходивших через гавань. Большинство заложников оказались состоятельными пассажирами, а потому богатые родственники не пожалели денег на выкуп.

Титч был хорошим стратегом и нередко захватывал суда без единого выстрела. Устрашающий образ морского дьявола — густая иссиня-чёрная борода, агрессивный стиль фехтования, несколько сабель и мушкетов — внушал противникам ужас, и те сдавались без боя.

Гибель: подкупив губернатора Северной Каролины вскоре после блокады, Чёрная Борода получил королевское помилование, однако быстро вернулся к беззаконию. Некоторое время спустя Титча настиг отряд под командованием Роберта Мэйнарда, лейтенанта британского Королевского флота. По легенде, Титч умер, только когда получил четыре пули и пару десятков ножевых ранений, забрав с собой на тот свет половину команды противника.

Сэр Генри «Рыжий» Морган (1635–1688, Уэльс)

Корабль: Satisfaction

История: Генри Морган — один из самых успешных приватиров в истории. Устроившись юнгой на корабль, шедший в Барбадос, Морган заработал немного денег. Этого хватило, чтобы в складчину с парой друзей купить небольшой корабль, на котором он был избран капитаном. Уже в первом плавании Морган продемонстрировал лидерские качества, и вскоре к нему стали присоединяться другие капитаны. Захватив десятки испанских судов, приватир начал нападать на испанские города — под натиском его флотилии сдались Пуэрто-дель-Принсипе, Портобело и Маракайбо. В морских сражениях Морган не стеснялся жестоких методов: говорят, во время одного нападения его команда прикрывалась живыми щитами из рабов и заложников.

Венцом его пиратской карьеры стал захват и полное разграбление Панамы в 1671 году. Однако по возвращении из экспедиции Моргана взяли под арест. Оказывается, незадолго до этого Англия и Испания подписали Мадридский договор — его Морган, подданный английской короны, и нарушил, напав на Панаму, которая находилась в испанской юрисдикции. Но капитану повезло: за былую службу Англии он был прощён, награждён титулом и отправлен править Ямайкой в чине вице-губернатора.

Гибель: скончался от цирроза печени в губернаторских покоях в возрасте 53 лет.

Джек «Ситцевый Джек» Рэкхем (1682–1720, Англия)

Корабль: Ranger

История: Рэкхем родился в семье бедного портного и в юности подался на службу в британский флот. Работа оказалась нелёгкой, и в поисках лучшей жизни Джек попал в команду пирата Чарльза Вейна. Во время одного из сражений Вейн захотел сбежать. Команда жаждала крови, Рэкхем воспользовался этим, возглавил бунт и стал новым капитаном.

В должности капитана «Рейнджера» Рэкхем завладел торговым судном «Кингстоун», но трофей не удалось удержать — оба корабля были захвачены охотниками на пиратов. Рэкхем, опечаленный неудачей, долго скитался по тавернам, пока не повстречал Энн Бонни и не вернулся к пиратской жизни вместе с ней. Позже в одном из совместных набегов они познакомились и с Мэри Рид. Объединившись, именитая троица продолжила промышлять набегами на небольшие торговые и рыбацкие судна.

Гибель: Рэкхем умер типичной пиратской смертью — попался на краже корабля в Нассау и был приговорён к повешению. Тело Джека ещё долго висело при входе в гавань Кингстон в назидание искателям лёгкой наживы.

Арудж (1473—1518) и Хайреддин Барбаросса (1475–1546, Османская империя)

Корабль: неизвестно

История: Братья Барбаросса, уроженцы греческого острова Лесбос, создали целую пиратскую империю, став грозой Средиземноморья. Ещё в юности Арудж примкнул к турецким пиратам и стал промышлять разбоем. В одном из очередных набегов он попал в плен к иоаннитам, рыцарям католического ордена, откуда его позже вызволил младший брат. После освобождения пират продолжил разбойничать на море под покровительством турецкого султана, но после смены власти бежал в Тунис, где поступил на службу к местному правителю. Впечатленный морскими победами Барбароссы, тот подарил ему целый остров, где пират разместил свою флотилию. После серии успешных налётов на поселения Сицилии и Лигурийского побережья Арудж захватил Алжир, а затем стал его султаном.

Хайреддин продолжил дело брата, унаследовав власть после его смерти. В 1518 году на Алжир напали испанцы, потребовав немедленной сдачи города. Но начался сильный ураган, и почти вся испанская армия была уничтожена, а Барбаросса-младший без труда добил остатки флота. Самым известным морским сражением в биографии Хайреддина стала битва у Превезе в 1537 году — тогда на поле боя встретились Османская империя, возглавляемая Барбароссой, и объединённые силы Испании и итальянских государств. Несмотря на численное превосходство противника — 122 судна Османской империи против 600 галер христиан, — турецкая армия одержала победу.

Гибель: Из-за натиска испанцев удерживать позиции в Алжире становилось всё тяжелее, и Арудж отправился за подмогой к марокканскому султану. По пути он столкнулся с испанской армией у реки Саландо и погиб в битве. Хайреддину повезло больше брата — он умер в почтенном возрасте в собственном стамбульском дворце.

Самые богатые пираты

Сэмюэль «Чёрный Сэм» Беллами (1689–1717, Англия)

Корабль: Whydah

История: Беллами считается самым богатым пиратом в истории: его состояние перевалило за $120 миллионов в современном эквиваленте (здесь и далее — расчёты Forbes в 2010 году. — Прим. МирФ). На морские приключения бывшего матроса Сэма Беллами подвигла любовь: в его жизни появилась женщина, а средств на счастливую семейную жизнь не хватало. Беллами набрал команду и решил поискать деньги в трюмах испанских галеонов — сначала затонувших, а потом и курсирующих. Скоро Сэму улыбнулась удача, и он захватил рабовладельческий фрегат «Уида», полный золота и серебра. Так Чёрный Сэм стал самым богатым буканиром в истории.

Гибель: Заполучив долгожданный трофей, Чёрный Сэм отправился назад к своей избраннице. Но влюблённым не суждено было встретиться вновь — фрегат попал в шторм и затонул. Выжить удалось лишь двум матросам. Останки «Уиды» нашли только в 1982 году.

Сэр Фрэнсис Дрейк (1540–1596, Англия)

Корабль: Golden Hind (до кругосветного путешествия — Pelican)

История: получив в наследство от дальнего родственника небольшое судно, Дрейк уже в 18 лет стал полноправным капитаном, а позже и приватиром на службе у британской короны. Этот человек многое сделал для Англии: за его плечами экспедиции в Мексику и Карибский регион, десятки разграбленных вражеских городов, а также вклад в сокрушение Непобедимой Армады, сильнейшего испанского военного флота того времени. Самое известное предприятие Дрейка — кругосветное плавание: целью путешествия было открытие Тихоокеанского побережья Америки. По возвращении из экспедиции Дрейк привёз на родину сокровища на 600 тысяч фунтов стерлингов. За честную службу короне он был удостоен рыцарского звания. Всего за время странствий он заработал более $115 миллионов по современным меркам.

Гибель: как и Генри Морган, Дрейк умер непиратской смертью — слёг от дизентерии.

Томас «Род-айлендский пират» Тью (?—1695, Англия)

Корабль: Amity

История: Томас Тью был не только владельцем несметных богатств — его состояние оценивается в более чем 103 миллиона современных долларов, — но его пиратская карьера продлилась недолго. Начав как английский приватир с отрядом из 46 человек, Тью вскоре переквалифицировался в пираты. Первое плавание оказалось успешным по чистой случайности: полный сокровищ огромный корабль с гарнизоном из 300 человек сдался без боя.

Гибель: а вот второе плавание стало для него последним. Тью нашёл свою смерть от пушечного ядра, когда на конвой Империи Великих Моголов напало, объединив усилия, несколько пиратских кораблей.

Бартоломью «Чёрный Барт» Робертс (1682–1722, Уэльс)

Корабли: Royal Rover и Royal Fortune

История: Чёрный Барт — один из самых удачливых морских волков золотого века пиратства: за три года он потопил более 400 кораблей и сколотил состояние, превышающее $32 миллиона. Большую часть жизни Робертс трудился помощником капитана на невольничьем судне, пока однажды корабль не атаковали пираты близ берегов Африки. Хоуэлл Дэвис, капитан нападавших, заметил рослого Робертса и предложил ему, а заодно и остальной команде послужить под его началом. Благодаря таланту к навигации Чёрный Барт быстро снискал уважение пиратов. После гибели Дэвиса в одном из сражений Робертс был избран новым капитаном — и это после всего полутора месяцев службы на пиратском судне! С этого момента фортуна ему улыбалась: флот Чёрного Барта разрастался, о его успехах говорила вся Атлантика, а моряки мечтали присоединиться к команде одарённого капитана — кстати, не только отличного стратега, но и модника.

Моряки, которые были не в ладах с дисциплиной, надолго не задерживались в команде Чёрного Барта: спиртное и азартные игры находились под запретом, пока корабль не достигнет суши. А вот воскресные молитвы были обязательным ритуалом для всего экипажа.

Гибель: когда флагман Робертса дожидался возвращения одного из кораблей с очередного предприятия, «Королевскую Фортуну» атаковали британцы. Капитан погиб от ранения картечью, и команда сразу сдалась.

Самый невезучий пират

Уильям Кидд (1645–1701, Шотландия)

Корабли: Quedagh Merchant, Adventure

История: если бы не громкий судебный процесс, итоги которого до сих пор вызывают споры, история Кидда повторила бы историю жизни любого пирата. Поначалу его карьера складывалась удачно, но однажды он напал на корабль, где везли грузы Ост-Индской компании, и за его голову объявили награду. Узнав, что за ним охотятся, пират спрятал свои сокровища на острове Гардинерс — на случай, если придётся платить выкуп. Власти настигли Кидда в Бостоне, откуда его переправили в Англию для суда.

Гибель: выкуп не потребовался. Несмотря на то, что капитан был капером и действовал в рамках закона — корабль, на который напал Кидд, формально не принадлежал Ост-Индской компании, — его приговорили к повешению. К слову, казнь тоже не удалась: палач справился со своей работой только на третий раз. Тело Кидда облили смолой и подвесили на берегу Темзы.

Самый удачливый пират

Генри «Долговязый Бен» Эвери (ок. 1650–1699, Англия)

Корабль: Fancy

История: Генри Эвери (от рождения Генри Бриджмен), сын капитана торгового судна, ещё в детстве испытывал тягу к морским приключениям. Поступив юнгой на корабль работорговцев «Карл II», к 1694 году он дослужился до должности помощника капитана. В то время команда переживала тяжёлые времена — фрегат простаивал в гавани, а матросы не получали жалованье. Поэтому вскоре начался бунт. Зачинщиком стал Эвери, которого и выбрали новым капитаном.

Получив контроль над судном, Эвери взял курс на Мадагаскар, разграбив по пути несколько голландских и французских кораблей. Британцев он не атаковал — капитан подписал декларацию о ненападении, но действовала она, только если встречный корабль даст специальный сигнал. Это гарантировало защиту от непредвиденной атаки Ост-Индской компании, главного противника пиратов: теперь согласно договору обе стороны формально действовали во благо Англии.

Улучшив быстроходность флагмана, команда Эвери отправилась на охоту за сокровищами индийских паломников вместе с Томасом Тью и другими капитанами. В ходе кампании пираты захватили два крупнейших корабля флотилии индусов — «Фат-Махмамади» и «Ганги-Савай». Кроме серебра и золота, Эвери получил главный трофей — дочь Великого Могола, на которой позже женился. Долговязый Бен слукавил, пообещав поделиться награбленным с другими капитанами: погрузив добычу на свой быстроходный флагман, вместо назначенного места Эвери отправился на Карибы, а затем обратно в Англию.

Гибель: точных сведений о том, как погиб Эвери, нет — то ли пал в сражении, то ли умер в нищете.

Самые жестокие пираты

Франсуа «Бич испанцев» Олоне (1630–1671, Франция)

Корабль: Cacaoyer

История: Франсуа Олоне (при рождении Жан-Давид Но) прослыл самым жестоким флибустьером в истории. В юности его пленили и продали в рабство испанцы, и Франсуа посвятил свою жизнь охоте на них. Уже в первом крупном походе он обезглавил всех членов вражеского экипажа, оставив в живых только одного матроса — чтобы тот поведал миру о французском Биче испанцев. Собрав флот из восьми кораблей, он доставил немало хлопот испанским кораблям и их колониям в Южной Америке.

О его жестокости ходят легенды: говорят, однажды, попав в засаду, Олоне вырвал из груди одного из заложников сердце и разорвал его зубами. Нападающие так испугались, что капитану удалось воспользоваться замешательством и бежать.

Гибель: по иронии судьбы Олоне с остатками команды попал в руки каннибалов, где был разорван на части и зажарен.

Даниэль «Монбар Истребитель» Монбар (1645–1707, Франция)

Корабль: неизвестно История: Буканир Даниэль Монбар был ещё одним легендарным французским истребителем испанцев. Ненависть к Испании воспылала в нём после прочтения книг о зверствах конкистадоров и усилились после гибели дяди в сражении с испанскими кораблями. После этого Монбар направил все свои силы на истребление испанцев в Новом Свете.

Этот пират был известен изощрёнными пытками: например, он нередко вспарывал жертве живот, извлекал кишки и приколачивал их к мачте. Несчастного заставляли танцевать вокруг, подгоняя горящей деревяшкой.

Гибель: обстоятельства смерти Монбара неизвестны.

Эдвард «Нед» Лоу (1680–1721, Англия)

Корабли: Merry Christmas, Fancy, Rebecca и другие

История: родившись в трущобах, Лоу был обречён стать преступником. Однажды судьба завела его на каботажное судно. Там он повздорил с капитаном и застрелил его, после чего начал пиратствовать на его корабле.

Методы Неда отличались особой жестокостью: он отрезал пленникам уши и носы, вырезал сердца, ставил жертве между пальцев зажжённые фитили. Капитан держал в страхе и команду: проявление трусости в сражении каралось смертью, запрещалось утаивать спрятанное золото, проносить на борт недозволенное оружие и играть в азартные игры.

Гибель: предположительно, Лоу погиб от рук французов на острове Мартиника.

Чарльз Вейн (1680–1721, Англия)

Корабль: Ranger

История: Чарльз Вейн изначально был капером, но его быстро перестало устраивать количество награбленного, и он увлёкся пиратством. Чарльз отличался особой жестокостью: как-то раз его команда повесила человека, но тот чудом выжил; тогда пленнику перерубили ключицу и подожгли судно, на котором он плыл, — но он снова спасся, добрался до суши и поведал о варварских методах Вейна. После этого капитан стал осмотрительнее: теперь при допросе жертву связывали и выжигали ей глаза.

Вейн не церемонился и с собственной командой: обсчитывал при разделе добычи, нарушал обещания — словом, был настоящей занозой и для друзей, и для врагов. В итоге Джек Рэкхем положил конец тирании Вейна.

Гибель: вскоре после низложения с должности Вейна пленили и отдали под суд, который приговорил его к казни через повешение.

Самые пиратские женщины

Энн Бонни (1700–1782, Ирландия)

: Ranger

История: Энн Бонни была дочкой плантатора и завидной невестой. Но светская жизнь ей наскучила, а потому она, охваченная страстью к морским приключениям, сбежала с простым матросом. За короткое время Энн успела разочароваться в новоиспечённом супруге, загреметь в тюрьму и совершить несколько путешествий по Новому Свету.

В одной из таверн Бонни встретила Джека Рэкхема — он-то и научил её плохому. Энн была настоящей пираткой: сквернословила и сражалась наравне с мужчинами, порой превосходя их в храбрости и жестокости.

Гибель: когда команду Рэкхема схватили, казнь Энн отложили из-за беременности. Но о её дальнейшей судьбе ничего не известно: по одной версии, она погибла во время абордажа, по другой — вернулась к первому мужу или отцу и умерла в почтенном возрасте.

Чжэн «Мадам Цзинь» Ши (1785–1844, Китай)

Корабль: неизвестно

История: жизнь Мадам Цзинь напоминает своеобразную историю Золушки — от обычной проститутки до самого грозного пирата в Азии. Её приметил отпрыск одной из самых влиятельных пиратских семей Китая, Чжэн И, и вскоре они поженились. Через несколько лет Чжэн И погиб. Девушка унаследовала от мужа флотилию из 400 кораблей, которая со временем выросла до 1500 судов, и принялась бесчинствовать на китайском побережье, порой заплывая вглубь континента по рекам. Несколько раз власти пытались укротить китайскую королеву пиратов, но, даже начав проигрывать, она ухитрилась заключить перемирие с императором.

Чжэн Ши была строгим капитаном: на корабле соблюдалась железная дисциплина, изнасилование пленниц каралось смертью, а за мелкие проступки матросам отрезали уши.

Гибель: приличное состояние и перемирие с властями позволили Мадам Цзинь отойти от пиратских дел. Вскоре она стала хозяйкой игорного дома и борделя. Там она дожила до приличных по тем временам 60 лет и умерла от естественных причин.

Мэри Рид (1690–1721, Англия)

Корабль: Ranger

История: Мэри Рид всю жизнь была вынуждена притворяться мужчиной: в детстве мама, чтобы скрыть от богатой свекрови незаконнорождённую дочь, переодевала её, выдавая за умершего в младенчестве сына. Повзрослев, Рид прикинулась мужчиной и вступила в пехотный полк. Там она влюбилась в своего сослуживца. Чувство оказались взаимным, и молодые поженились. Но семейное счастье продлилось недолго — после безвременной кончины мужа Мэри снова пришлось надеть мужское платье. В итоге торговый корабль, на котором плавала Мэри, был захвачен командой Рэкхема — как мы уже знаем, он хорошему не научит.

Гибель: как и Бонни, Мэри была захвачена вместе с командой Рэкхема, но приговор также отсрочили из-за беременности. Однако ей повезло меньше — девушка умерла в тюрьме при невыясненных обстоятельствах.

Грейс «Лысая Грайне» О’Мэлли (1530–1603, Ирландия)

Корабль: неизвестно

История: Грейс была родом из ирландского клана, издавна промышлявшего пиратством. За свою жизнь она успела покомандовать флотом из 20 кораблей, одержать немало побед и стать матерью четверых детей. А своё прозвище Лысая Грайне получила, отрезав волосы в ответ на слова отца, что женщина на корабле — дурная примета.

После серии побед и потерь, когда жизнь О’Мэлли клонилась к закату, её флот конфисковали — во многом из-за сэра Ричарда Бингама, губернатора Коннахта, который разорил её земли и продолжал её преследовать. Не зная, к кому обратиться, Грейс стала просить защиты у самой королевы Елизаветы I. Заступничество монарха помогло, и, хотя О’Мэлли поклялась не переступать черту закона, она с сыновьями пиратствовала до самой смерти.

Гибель: по разным версиям, Грейс умерла или при абордаже, или естественной смертью.

Сэйди «Коза» Фарелл (середина XIX века, США)

Корабль: неизвестно

История: об этой пиратке известно немногое, даже годы её жизни остаются загадкой. Из-за привычки бить врагов головой Сэйди получила прозвище «Коза». В детстве она промышляла бродяжничеством в Нью-Йорке; там же повстречала своего недруга, Галлус Мэг, в драке с которой лишилась уха. После нескольких лет разбоя в Гудзонском заливе и речного пиратства Сэйди вернулась в НьюЙорк, где позже заключила перемирие с Мэг. В ответ Мэг вернула Сэйди оторванное ухо, которое та носила в медальоне до конца жизни.

Гибель: неизвестно

Самые знаменитые вымышленные пираты

Капитан Джек Воробей

Корабль: Black Pearl

История: про капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» слышал, наверное, каждый. Добряк Джек побывал во многих передрягах, его занесло даже на тот свет, откуда его вытащили друзья (правда, они же его туда и отправили). Хотя образ Джека не назовёшь исторически точным — например, в Береговое братство принимали только буканиров и приватиров, — персонаж вышел привлекательный. Кстати, Джек Воробей ещё и самый богатый вымышленный пират в мире — пять фильмов с Джонни Деппом собрали более $4,5 миллиарда. Такому состоянию позавидует любой пират!

Джеймс Крюк

Корабль: Jolly Roger

История: Капитан Крюк — главный антагонист Питера Пена, героя книг Джеймса Барри. Он потерял руку в схватке с Питером, который скормил отрубленную конечность крокодилу. С тех пор зверь следует за Крюком по пятам в надежде проглотить оставшиеся части тела. Нередко Крюк заставляет своих жертв ходить по планке — но эта казнь не пользовалась популярностью у настоящих пиратов.

Джон Сильвер

Корабли: Walrus, Hispaniola

История: персонаж, придуманный Робертом Льюисом Стивенсоном, как и весь роман «Остров сокровищ», породил почти все современные стереотипы о пиратах. Так, Сильвер был одноногим, а на его плече восседал говорящий попугай Капитан Флинт. После смерти друга Сильвер некоторое время заведовал таверной, но вскоре вновь отправился в море на поиски сокровищ. И хотя с виду Сильвера не назовёшь подозрительным типом, с ним лучше быть настороже: он невероятно хитёр и умён.

Питер Блад

Корабль: Arabella

История: До того как податься в пираты, Блад успел получить медицинское образование, дослужиться до офицера в голландском флоте и побывать в тюрьме испанской инквизиции. Пережитый опыт не раз помогал капитану выбраться сухим из воды. Вдобавок Блад бегло говорит на испанском и обладает нехарактерной для ирландца внешностью — смуглой кожей и врождённым изяществом. Потому его легко спутать с испанским капитаном — а такая ошибка может стать смертельной для противника. Хотя многие приключения Блада позаимствованы из биографий реальных пиратов (Генри Моргана, Жана-Батиста дю Кассе), а также Генри Питмэна, хирурга герцога Монмута, он далёк от настоящих корсаров. Блад — пиратский рыцарь: он всегда держит слово, помогает женщинам и детям и никогда не проявляет неоправданную жестокость. Он изобретателен, склонен к самоиронии, а в моменты принятия судьбоносных решений сохраняет ледяное спокойствие.

Капитан Харлок

Корабль: Arcadia

История: хотя Харлок — космический пират, он едва ли отличается от вымышленных морских собратьев. Он умён, находчив, верен принципам, а также отличный пилот и воин. Харлок не захотел подчиниться инопланетным захватчикам, взявшим под контроль Землю, и выбрал путь изгоя, став последним защитником человечества. В одной из схваток с гуманоидами он потерял глаз и стал ещё больше походить на стереотипного пирата. Несколько шрамов и развевающийся за спиной плащ дополняют образ молчаливого капитана — Харлок больше похож на романтического героя лорда Байрона, чем на реального пирата.

* * *

Мир повидал немало пиратов — кровожадных и справедливых, азартных и расчётливых, успешных и не очень. И это только малая их часть — страницы потёртых книг исписаны тысячами захватывающих историй.