«Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только

Почти два года назад официально объявили, что на пост шоураннера «Доктора Кто» возвращается Расселл Т. Дэвис — тот самый, кто возродил сериал в 2005 году и принёс ему невиданную прежде славу. Судя по всему, он намерен повторить свой успех и заготовил для этого множество креативных идей. Получится у РТД или нет, мы узнаем позже. А пока давайте разберёмся в его масштабных планах — потому что новости о будущих сериях продолжают поступать, и запутаться в них легко.

Юбилей сериала: как это было и как будет

Главное ближайшее событие — это, конечно, юбилей сериала. В 2023 году «Доктору Кто» исполняется 60 лет, и этот праздник будут отмечать фанаты во всем мире. 10 лет назад, когда под руководством Стивена Моффата сериал праздновал 50-летие, вышел спецвыпуск «День Доктора» — и показали его одновременно в 94 странах по телевидению и в кинотеатрах. В нём участвовали все известные на тот момент Доктора (некоторые, впрочем, только в записи), появился один будущий Доктор и один прежде неизвестный, а сыграл его именитый актёр Джон Хёрт.

Помимо этого в тот год вышел мини-выпуск с Восьмым Доктором, который вернулся в сериал впервые с 1996 года, а также документальная драма о создании сериала и шутливый скетч «Почти пять Докторов» об актёрах, которые играли роль Доктора в классике. В честь сериала выпускали документалки, организовывали специальные конвенты, профессора на ТВ обсуждали научную сторону сериала, проводились марафоны классических и новых серий. В Новой Зеландии в честь «Доктора Кто» выпускали юбилейные монеты, а в лондонском аэропорту Хитроу появились далеки, киберлюди, фотобудка-ТАРДИС и оркестр, исполнявший музыку из сериала.

В общем, прошлый юбилей праздновали с размахом, так что планочка поднялась высоко. Пройдёт ли всё на том же уровне и в этот раз? Будем надеяться. Радует уже то, что юбилеем руководит Дэвис — не новичок, а специалист, который имеет опыт именно в этой области и точно знает, что делает. Само его возвращение — уже неплохой подарок сериалу на день рождения. Вместо одного юбилейного спецвыпуска РТД написал целых три, и все они должны выйти этой осенью.

Кто вернётся в сериал?

Помимо Расселла Т. Дэвиса на юбилей в сериал вернётся исполнитель роли Десятого Доктора Дэвид Теннант, и на этот раз не один, а вместе с Кэтрин Тейт. В 2008 году она сыграла спутницу Доктора Донну Ноубл, которая в конце концов сама стала наполовину Доктором и вынуждена была забыть об этом и обо всех пережитых приключениях. Мало кто ожидал продолжения её истории, ведь РТД мог никогда не вернуться в сериал, и тогда грустный финал Донны остался бы таким навсегда. Но теперь мы явно увидим развитие сюжета. Может, РТД исправит несправедливость и найдёт способ вернуть Донне память, а может, всё станет ещё хуже и в конце концов она погибнет.

Ещё больше неизвестности связано с Доктором, которого сыграет Теннант, потому что это будет, как ни странно, не Десятый. В последней вышедшей серии «Сила Доктора» Тринадцатый Доктор (Джоди Уиттакер) регенерировала в Теннанта, и теперь выходит, что играет он Четырнадцатого — на этом настаивают создатели сериала. Но как так вышло? Почему Четырнадцатый выглядит (и, вероятно, ведёт себя) как Десятый? И почему спустя столько лет именно с ним в сериал возвращается Донна? Может, всё происходящее вообще не реально? Теорий много, некоторые из них правдоподобны, некоторые не очень, и ответы мы выясним ещё не скоро.

Что известно о сюжете?

Кроме теорий и слухов о сюжете юбилейных спецвыпусков вообще известно мало. Создатели сериала старательно шифруются — и в прямом, и в переносном смысле. Они выдают информацию по крупицам и часть её кодируют разными шифрами — как было, например, с недавними тизерами, которые подвели к премьере нового трейлера, представленного на BBC One прямо перед финалом Евровидения. В этом трейлере наконец-то объявили названия всех трёх серий — «Звёздный зверь», «Голубая даль» и «Смешок».

Также известно, что в сюжете будут инопланетные Воины Врарта и Бип-мип — тот самый «звёздный зверь». Взяты эти персонажи из комикса с Четвёртым Доктором, вышедшего аж в 1980 году и ставшего основой для юбилейной истории. Сюжетная линия Бипа и воинов будет переплетена с историей Донны и её семьи — в сериал также вернутся её мать Сильвия, муж Шон и дедушка Уилф. Ещё в юбилее сыграет Ясмин Финни, звезда сериала «С замиранием сердца». Героиню Ясмин будут звать Роза, и скорее всего, она будет дочерью Донны и Шона.

Ещё один важный гость юбилея — актёр Нил Патрик Харрис, наиболее известный по роли Барни в сериале «Как я встретил вашу маму» и графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». Скорее всего, сыграет он Небесного игрушечника, врага Доктора из классики. В первый и последний раз этот персонаж появлялся в сериале ещё при Первом, в далёком 1966 году.

Игрушечник — могущественное существо, обитающее в собственном мире. Он любит похищать людей и втягивать их в свои игры, на первый взгляд детские и нелепые. Проигрывать Игрушечник очень не любит, а его жертвы вынуждены с ним играть, ведь на кону стоит их жизнь и свобода.

Вероятно, именно Игрушечник станет главным противником Доктора в юбилее, и именно его влиянием можно объяснить как возвращение Донны, так и странную регенерацию Доктора обратно в Теннанта. Скорее всего, сражению с Игрушечником будет посвящена третья серия, Бипу-мипу — первая, а вот сюжет второго спецвыпуска до сих пор остаётся тайной, которую создатели ревностно охраняют.

В общем-то, это всё, что мы знаем. Появится ли в спецвыпусках ещё кто-нибудь из старых героев? Будет ли эта история мультидокторской, как принято на юбилей? Неизвестно. Но хотелось бы, ведь «Доктор Кто» куда больше, чем одна только эра РТД, и если всё ограничится лишь возвращением Теннанта и Тейт и парочкой олдскульных врагов, то будет печально.

А что будет с сериалом после юбилея?

На юбилее история, конечно же, не заканчивается, и работа Расселла Т. Дэвиса тоже — он продолжит работу и над будущими сезонами. Нам уже известна личность Пятнадцатого Доктора, который придёт на смену загадочному Четырнадцатому. Сыграет Пятнадцатого Шути Гатва, известный по роли Эрика Эффионга в сериале «Половое воспитание». Роль его спутницы Руби Сандей исполнит восходящая звезда Милли Гибсон. Съёмки нового сезона с их участием идут уже несколько месяцев, и за это время нам удалось узнать несколько интересных деталей.

Во-первых, в конце года после юбилейных серий выйдет спецвыпуск с участием Пятнадцатого Доктора. Возможно, он будет рождественским или новогодним, но главное — выйдет он на праздники. Известно о нём мало, но по идее, это будет дебютная серия Шути Гатвы, и именно в ней Доктор познакомится с Руби. Их приключения продолжатся в последующем сезоне, который выйдет в 2024 году и будет состоять из восьми серий.

Все режиссёры сезона уже известны, а вот имена сценаристов остаются в секрете. Но ходят слухи, что одну или даже пару серий может написать Стивен Моффат, который в 2010–2017 годах сам был шоураннером «Доктора Кто».

Серии с Пятнадцатым по большей части снимали в павильонах, поэтому мы знаем о них лишь то, что замечено на уличных съёмках или объявлено официально. Например, часть действия одной истории происходит на кладбище, в другой много младенцев, а в третьей появится загадочный пришелец, похожий на гигантскую жуткую гусеницу.

Ещё одна серия, по слухам, может оказаться мюзиклом — или, по крайней мере, там будут много петь. В ней снялся Джинкс Монсун — известный американский дрэг-квин. Есть вероятность, что посвящена эта серия будет группе The Beatles.

Действие другой серии развернётся в эпоху регентства или около того, и важные роли в ней сыграют Джонатан Грофф (Джесси Джеймс в «Хоре», Холден Форд в «Охотнике за разумом», король Георг в бродвейском мюзикле «Гамильтон») и Индира Варма (Эллария Сэнд в «Игре престолов», Пайети Брейкспир в «Карнивал Роу», Сьюзи Костелло в спин-оффе ДК «Торчвуд»).

Также в одной из историй снова появится ЮНИТ — международная военная организация по борьбе с инопланетными угрозами под руководством Кейт Стюарт. А ещё в одной серии должна засветиться спутница Шестого Доктора Мелани Буш, которая мельком появлялась в спецвыпуске «Сила Доктора». На этот раз её роль, похоже, будет более значимой.

Ждать ли спин-оффы?

Уже давно и настойчиво ходят слухи, что в дополнение к новому сезону ДК выйдет очередной спин-офф или даже два. Один из таких побочных сериалов может быть посвящён ЮНИТу и повествовать о буднях службы по контролю за инопланетными существами и технологиями на Земле. Пока неизвестно, правда ли это, но идея звучит любопытно, особенно если помимо Кейт в спин-оффе засветятся и другие уже известные нам герои. Второй спин-офф, как утверждается, будет посвящён монстрам из сериала. Пока неясно, как это будет выглядеть, но есть вероятность, что сериал будет анимационным и, возможно, антологией.

Очевидно, что одна из задач, которые поставил перед собой Дэвис, — расширение вселенной «Доктора Кто» в новых направлениях. РТД вообще большой любитель спин-оффов — именно при нём в 2000-х таких проектов вышло два: «Торчвуд» для взрослых и «Приключения Сары Джейн» для детей. Первый из них был в конце концов заморожен, а второй закрыт из-за смерти главной актрисы. Но оба продержались несколько сезонов и в своё время имели успех.

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Будущее «Доктора Кто» на ближайшие годы овеяно тайной, но внушает надежды. Расселл Т. Дэвис обещает фанатам немало приятных сюрпризов. Недавно он обмолвился, что уже ведёт работу над следующим сезоном — тем, что планируется к выпуску в 2025 году. А значит, планов у нового-старого шоураннера много, и он уверенно ведёт «Доктора Кто» в будущее. Очень хочется думать, что Расселл сумеет вдохнуть в сериал новую жизнь и привести его к процветанию.

А залог процветания сериала — это зрители, как давние фанаты, так и новые люди, готовые открыть для себя эту удивительную историю и полюбить её. За 60 лет снято немало сезонов «Доктора Кто», и новым зрителям становится всё страшнее ввязываться в это многосерийное безумие. Иным кажется, что смотреть придется всё с 1963 года, а если нет, то с чего начинать — непонятно. На самом деле бояться нечего. «Доктор Кто» буквально создан для того, чтобы продолжаться вечно, и начинать его смотреть можно практически с любого сезона.

Да, в «Докторе Кто» есть сюжетные арки, которые объединяют серии и сезоны, но многие серии можно смотреть отдельно, как фильмы, чтобы проникнуться духом сериала и решить, стоит ли взяться за просмотр всерьёз. К таким сериям относятся, например, «Не моргай», «Винсент и Доктор», «Девочка в камине», «Пустой ребёнок / Доктор танцует».

А если хочется смотреть по порядку, то неплохие точки для старта — 1-я серия 1-го сезона (2005 год) или 1-я серия 5-го сезона (2010 год). Скорее всего, и следующий сезон, хоть он и 14-й, будет рассчитан на новых зрителей, и его можно будет спокойно смотреть с нуля. В «Докторе Кто» рады всем, и присоединиться к этой вселенной никогда не поздно.