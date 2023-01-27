Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика

Вот уже много лет особое место в фантастической литературе занимает сегмент, который на Западе называют Young Adult — книги для подростков, юношества и молодёжи. Причём молодёжную (а иногда и детскую) фантастику нередко с удовольствием читают и взрослые люди. Неудивительно, что отечественные издатели охотно и много выпускают книги YA.