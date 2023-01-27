Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика

Вот уже много лет особое место в фантастической литературе занимает сегмент, который на Западе называют Young Adult — книги для подростков, юношества и молодёжи. Причём молодёжную (а иногда и детскую) фантастику нередко с удовольствием читают и взрослые люди. Неудивительно, что отечественные издатели охотно и много выпускают книги YA.
- Алекс Астер «Жаворонок» — начало ещё не законченной трилогии о молодой королеве, которая участвует в смертельно опасной игре правителей шести государств. Победитель получает право избавиться от любой напасти, занявший последнее место умирает.
- Аяна Грей «Хищные звери» — первый роман незаконченной фэнтезийной трилогии о смотрительнице зоопарка магических зверей, которая вместе с молодым рыцарем отправляется на поиски легендарного монстра.
- Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры» — начало юношеской трилогии «Таланты», фэнтезийного стимпанка о детях с необычными способностями, которые с трудом выживают в викторианской Англии.
- Джордан Ифуэко «Искупительница» — продолжение романа «Лучезарная» из одноимённого цикла фэнтези на основе африканского фольклора про девушку-убийцу, которая более не желает быть пешкой в политических интригах.
- Жюльен Эрвьё, «На службе у Её Величества Смерти» — цикл повестей (пока их две) о начинающей журналистке Элизабет, живущей в Лондоне 1887 года. Точнее, уже не живущей, ведь девушку убивают во время её первого расследования. Придётся Элизабет стать частью особой службы призраков, которые отлавливают нежить, желающую остаться в мире живых.
- Карин Эрландссон, Night Express — роман детского фэнтези от шведского автора: история о волшебном поезде-экспрессе, с помощью которого можно исполнить любое желание.
- Кейт Дж. Армстронг «Ночные птицы» — первый роман грядущего цикла о четырёх девушках, которые владеют запретной магией и пытаются вырваться из-под контроля.
- Киана Кристл, Dance of the Starlit Sea — мистический триллер о юной балерине, которая должна стать жертвой для демона, но вовсе не собирается подчиниться судьбе.
- Кика Хатзопулу, Threads That Bind — фэнтези о полузатонувшем городе Аланте, где среди обычного населения обитают могущественные потомки греческих богов. Ио, младшая из трёх сестер-мойр, работает частным детективом, пока не оказывается втянута в опасный заговор.
- Кияш Монсеф, Once There Was — роман об иранской девушке, которая узнаёт, что её погибший отец был ветеринаром магических существ и теперь ей придётся унаследовать его дело: заботиться о всяких мантикорах, грифонах, единорогах.
- Леонардо Патриджнани «Мультиверсум» — фантастическая трилогия итальянского писателя, герои которой, обладая необычными способностями вроде телепатии, путешествуют во времени и между вселенными.
- Макия Люсьер «Год жнеца» — фэнтезийный роман о молодом лорде, который вместе с девушкой-историком пытается спасти остатки королевской семьи, уцелевшей в гражданской войне.
- Мия Т. Бек, The Pearl Hunter — основанная на мифологии история близнецов-ныряльщиков за жемчугом в средневековой Японии. Когда одну близняшку похищает кит-призрак, её сестра отправляется за помощью к Королю-Дракону, желающему получить в награду волшебную жемчужину.
- Н. Г. Кабал, Lordlar ve Varisler — фэнтезийный роман турецкой писательницы, ставший на её родине бестселлером. Это история четырёх наследников Королевства Воды, которые должны разгадать множество тайн и пережить немало опасностей.
- Ребекка Яррос «Четвёртое крыло» — роман, который откроет фэнтезийный цикл, чьё действие происходит в особом военном училище драконьих всадников. Очень умная девушка Вайолет, дочь легендарной генеральши, нехотя поступает в училище, ведь она терпеть не может драконов и войну.
- Сара Андервуд, Lies we Sing to the Sea — фэнтезийное переложение «Одиссеи» Гомера, рассказанной служанками Пенелопы.
- Сиран Джей Чжао, Heavenly Tyrant — продолжение «Железной вдовы», фантастики о девушке-психопатке Цзэтянь, которая на боевом роботе сражается против инопланетян.
- Сиран Джей Чжао, Zachary Ying and The Sky-Mending Goddess — продолжение романа «Закари Ин и Император-Дракон» о мальчике, в чью игровую консоль вселился дух великого китайского правителя.
- Сон Вон Пхен, The Majestic Fox Tail — цикл подросткового корейского фэнтези (наподобие ранобэ, иллюстрированных повестей) об обычной школьнице, которая мечтает создавать вебтуны, но узнаёт, что принадлежит к древнему клану кумихо, девятихвостых лисиц-оборотней.
- Сью Линн Тан, Heart of the Sun Warrior — вторая часть дилогии ориентального фэнтези «Дочь Лунной богини», основанного на китайской легенде.
- Трейси Вульф «Испытание» — четвёртый роман фэнтезийного цикла «Сумеречная жажда» о девушке, которая учится (точнее, выживает) в Академии Кэтмор, где проходят обучение вампиры, оборотни и демоны.
- Трейси Деонн «Наследники легенд» — начальный роман фэнтезийного цикла о тайном обществе студентов, которые называют себя потомками рыцарей короля Артура и охотятся на чудовищ.
- Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов» — фантазия о любви и мести на основе истории и мифологии Древнего Китая. Роман послужил основой одноимённого китайского сериала.
- Феми Фадугба «Верхний мир» — начальный роман дилогии (вторая книга выйдет в оригинале летом) о подростке, который путешествует во времени и хочет изменить историю.
- Чхве Сагю, Princess Pyeonggang — фэнтезийный роман в двух томах, основанный на корейской сказке о юной, но мудрой принцессе Пхёнган и о её любви с деревенским пареньком Ондалем. По мотивам романа была снята корейская дорама «Река, где восходит луна».
- Элани Хо, The Tempest and the Fire — богато иллюстрированный фэнтезийный роман, вариация на тему «Красавицы и чудовища». В мире, где магия забыта, девушка Эрис заключает сделку с Чудовищем, чтобы возродить умирающие земли. Однако у Чудовища есть мрачная тайна.
- Эллисон Сафт «Особо дикая магия» — фэнтезийный роман о начинающем алхимике, который вместе с опытной охотницей пытается поймать мифического зверя.
- Эмили Дж. Тейлор, «Отель «Манифик»: срок пребывания» — фэнтези о девушке, которая устроилась на работу в шикарный отель, способный магическим образом менять своё расположение.
В следующем выпуске о фантастике 2023 года мы расскажем о самых заметных зарубежных новинках, которые выйдут на языке оригинала.
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Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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