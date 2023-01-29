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    Книги
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

    29 января 2023
    Борис Невский
    29.01.2023
    4739
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    За рубежом выйдет множество фантастических книг — интерес для нас они представляют как чисто умозрительный, в плане тенденций современного развития жанра, так и по причине того, что многие из них рано или поздно появятся и на русском языке.

    В наш топ вошли 10 книг, которые официально уже анонсированы зарубежными издателями. Также мы упомянули некоторые книги, которые, возможно, выйдут в этом году. Или нет.

    1. Йен Макдональд, Hopeland («Хоупленд»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 2

    Футуристическая семейная сага о Земле далёкого будущего. Амбициозная Риса из влиятельной лондонской семьи Хоупленд, пытаясь занять престижную должность, ввязывается в интригу, которая приведёт девушку на несколько континентов и в разные времена. И от этого путешествия будет зависеть судьба не только семьи Хоупленд, но и всего мира.

    2. Джаспер Ффорде, Red Side Story («Красная побочная история»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 3

    Долгожданное продолжение сатирической антиутопии 2011 года «Оттенки серого» о мире, где положение людей в обществе зависит от того, какую часть цветового спектра человек может воспринимать. Молодая пара Эдди (бурый, средний класс) и Джейн (серый, пария) пытаются выяснить, как появилась хроматическая система, делящая людей на касты. И, что особенно важно, узнать, существует ли заветное место, где жизнь устроена иначе.

    3. Брендон Сандерсон, секретный проект

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 4

    Четыре небольших фэнтезийных романа о разных уголках Космерской вселенной. Книги будут публиковаться по подписке на Kickstarter в течение года.

    №1. «Тресс Изумрудного моря» ― о девушке, которая отправилась в путешествие по морю, кишащем пиратами и чудовищами. №2. «Справочник экономного волшебника по выживанию в средневековой Англии» ― о потерявшем память маге, который путешествует во времени. №3. «Юми и художник кошмаров» ― о девушке и парне из совершенно разных миров, волшебного и технологического, которые должны наладить сотрудничество ради выживания. №4. «Солнечный человек» ― о страннике между мирами, который оказывается на планете, охваченной революцией, и не понимает, чью сторону занять.

    4. Ричард Морган, Gone Machine («Пропащая машина»)

    Продолжение НФ-триллера «Разрежённый воздух» о генетически изменённом наёмнике Хакане Вейле. Раскрыв политический заговор на Марсе в предыдущем романе, Вейл рассчитывал на заслуженный отдых, однако над Красной планетой вновь сгущаются тучи. Загадочно исчезает наследник местного магната, объявляется считавшийся давно погибшим глава технокульта, а парящие над марсианской поверхностью орбитальные военные платформы необъяснимо валятся на планету. Хакан Вейл оказывается посреди нарастающего хаоса, и похоже, что он единственный, кто способен справиться с кризисом.

    5. Лев Гроссман, The Bright Sword («Блестящий меч»)

    Король Артур погиб, Камелот пал. Немногие выжившие рыцари Круглого стола вместе с мятежным учеником Мерлина и совсем юным, но талантливым оруженосцем пытаются спасти хотя бы остатки разрушенной земли. Радикальное переосмысление артуровских легенд в духе тёмного фэнтези от автора нашумевших «Волшебников».

    6. Гарет Ханрахан, The Sword Defiant («Меч непокорного»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 5

    Начало нового фэнтезийного цикла от автора «Молитвы из сточной канавы». В городе Некрад живёт знаменитый рыцарь Элфрик, который, победив Тёмного Властелина, завладел Разрушителем Чар, легендарным мечом, способным отразить любую волшбу. Правда, есть нюанс. Меч постепенно высасывает жизнь у своего владельца, потому использовать его нужно аккуратно. Элфрик вовсе не жаждет вновь пускать в ход великое оружие, но ему придётся это сделать, ведь зло вновь поднимает голову. Причём в лице бывших соратников Элфрика по борьбе против тьмы.

    7. Кассандра Клэр, The Sword Catcher («Ловец мечей»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 6

    Дебют мастера YA как автора взрослого фэнтези, первый роман трилогии. Сирота Келлиан с малых лет растёт как магический двойник наследного принца Конора. Особенно опасным это занятие становится, когда королевству начинают угрожать внешние враги и Келлиан оказывается мишенью убийц вместо принца.

    8. Тэд Уильямс, The Navigator’s Children («Дети мореплавателя»)

    Финальный роман фэнтезийной тетралогии «Последний король Остен Арда».

    Мстительным норнам удалось уничтожить человеческую столицу, великую крепость Хейхолт. А пока всеобщее внимание отвлечено разрушительной атакой на человечество, бессмертная королева-ведьма норнов пытается захватить запретную Долину Туманов. Тем временем принц Морган со своими друзьями проникает в самое сердце долины, где им наконец предстоит столкнуться с древней таинственной силой, которая разжигает вражду людей и норнов, готовя их совместную погибель.

     

    9. Себастьян де Кастелл, The Malevolent Seven («Зловещая семерка»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 15

    Ироническое приключенческое фэнтези о волшебнике-наёмнике Кейде, которого предали его наниматели. Будучи в бегах и без гроша, Кейд соглашается на участие в опасной миссии ― отряду наёмных авантюристов предстоит ликвидировать семерых самых могущественных волшебников континента.

    10. Шеннон А. Чакраборти, The Adventures of Amina Al-Sirafi («Приключения Амины Ас-Сирафи»)

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 7

    Начало нового цикла ориентального фэнтези от автора «Трилогии Дэвабада». Знаменитая пиратка Амина, добывшая славу на просторах Индийского океана, ведёт спокойную семейную жизнь. Однако ради спасения дочери давнего друга, а также ради солидной награды, Амина возвращается на мостик своего корабля. Правда, поиск пропавшей девушки оборачивается схваткой с давними врагами и противостоянием с демоническим существом.

    А Мартин выйдет?

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

    О некоторых новинках мы сообщаем ежегодно, но они всё не выходят, хотя их анонсы продолжаются. Так, Патрик Ротфусс заявил, что роман «Двери из камня», финальный том трилогии «Хроники Убийцы Короля», почти готов. И, возможно, выйдет в этом году. А ещё Ротфусс признался, что, как многие и ожидали, трилогия будет лишь началом более объёмного цикла. Правда, если «Двери» автор пишет уже 12 лет, то сколько он будет работать над продолжением?

    В октябре 2022-го Джордж Мартин сообщил, что текст «Ветров зимы» готов на 75 процентов. Появилась также предварительная информация, что книга может выйти в ноябре уже года нынешнего. Но поверим в это лишь тогда, когда она наконец появится. Хватит с нас сказок!

    Скотт Линч пока не гарантирует выход «Шипа Эмберлейна», четвёртого тома приключений благородных каналий, зато анонсирует сборник «Канальи и ножи», куда войдут две повести, чьё действие разворачивается параллельно событиям первого романа серии. А Брендон Сандерсон обещает пока безымянный роман, который завершит пенталогию «Архив Буресвета». Есть ещё анонс от Джаспера Ффорде ― возможно, в этом году выйдет «Тёмное чтение», восьмой роман из возрождённой серии о Четверг Нонетот.

    Среди интересных иностранных новинок 2023 года также:

    Продолжения циклов:

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 8
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 9
    • Брендон Сандерсон — четвёртый том юношеской космооперы о девушке-пилоте;
    • Девин Мэдсон — четвёртый роман эпопеи «Возрождённая империя», ориентального фэнтези, где смешаны культура Японии, Китая и монголов;
    • Дерек Кюнскен — четвёртый том «квантовой» космооперы о галактическом мошеннике;
    • Джим Батчер «Двенадцать месяцев» — 18-й том приключений Гарри Дрездена, и, возможно, «Дело олимпийцев» — второй том фэнтезийного стимпанка, начатого «Воздушной гаванью»;
    • Кристофер Паолини — «Фрактальный шум», второй том космической фантастики, которой автор «Эрагона» пытается завоевать популярность у взрослых читателей;
    • Кэтрин М. Валенте «Космическая причуда» — неожиданное продолжение нашумевшей пародийной «Космической оперы». Роман будет называться в честь одноимённой песни Дэвида Боуи;
    • Ли Бардуго — второй том мистического фэнтези о студентке, которая обнаружила сверхъестественные загадки в своём университете;
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 10
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 11
    • Майкл Дж. Салливан — очередной роман о мире Рийрии, точнее, финальный том трилогии The Rise and Fall, которая скоро начнет выходить и у нас;
    • Марта Уэллс — седьмая книга из осыпанной премиями ироничной НФ-серии «Дневники Киллербота» про ИскИна, который обрёл самосознание;
    • Ричард Свон — второй роман тёмного фэнтези «Империя волка», политического детектива с обилием интриг;
    • Скотт Оден «Погибель Одина» — третий роман фэнтезийного цикла «Гримнир» на основе скандинавской мифологии и истории;
    • Стефани Майер «Искатель» — написанное спустя 14 лет продолжение НФ-триллера «Гостья», рассказывающего о необычном инопланетном вторжении;
    • Стивен Эриксон — второй роман новой серии о Малазане, герои которой были второстепенными персонажами основного цикла;
    • Тэмсин Мьюир — четвёртый роман из цикла фэнтезийной космооперы «Запертая гробница» про космических ведьм-некроманток;
    • Шелли Паркер-Чан — второй том ориентального фэнтези о Блистательном Императоре на основе истории Китая.

    Начало новых циклов:

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 12
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези 13
    • Марк Лоуренс «Книга, которая не сгорит» — первый том цикла юношеского фэнтези о мальчике, живущем внутри магической библиотеки;
    • Орсон Скотт Кард «Вымершие» — первый роман в одноимённом НФ-цикле о Земле, опустевшей после вторжения инопланетян;
    • Себастьян де Кастелл «Игра теней» — фэнтезийная авантюра, открывающая новый цикл из вселенной «Плащеносцев».

    Отдельные романы:

    • Марта Уэллс «Король-ведьмак» — возвращение автора к фэнтези;
    • Салман Рушди «Город победы» — мифологическая притча о бессмертной женщине, которая становится участницей или свидетелем эпических событий;
    • Фонда Ли «Свободное небо» — драматическое фэнтези о девушке, одержимой местью за гибель своей семьи;
    • Ханну Райаниеми «Дарком» — технотриллер, история недалёкого будущего о биохакерах.

    Будем надеяться, что, невзирая на все проблемы, многие из этих книг в относительно ближайшем будущем станут доступны и для русскоязычных любителей фантастики.

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    Список для тех, кто читает в оригинале — или хочет знать, чего терпеливо ждать в будущем.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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