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    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей

    21 января 2023
    Борис Невский
    21.01.2023
    7489
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 10

    В 2023 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы. Некоторые из них уже полностью вышли на языке оригинала, а некоторые ещё далеки от завершения. Причём некоторые из них должны были выйти ещё в прошлом году, но по разным причинам подзадержались.

    Продолжения и завершения циклов

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    • Аркади Мартин «Опустошение, что зовется миром» — второй том трилогии детективно-политической космооперы «Тейкскалаан» о дипломатах при дворе могучей галактической империи.
    • Барбара Хэмбли «Князья преисподней» — четвёртый роман детективной мистики о бывшем шпионе Джеймсе Эшере, его жене Лидии и древнем вампире Исидро, которые в начале XX века приключаются в Китае.
    • Бен Ааранович, цикл «Питер Грант» — переиздание двух первых романов с выпуском последующих книг серии тёмного городского фэнтези о приключениях лондонского полицейского, ставшего учеником последнего английского чародея.
    • Брендон Сандерсон, The Lost Metal — заключительный том тетралогии «Двурождённые», фэнтезийного стимпанка, который завершает историю детективов Вакса и Уэйна. 
    • Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей» — второй том НФ-эпопеи чешской писательницы о последствиях контакта человечества с инопланетной культурой, основанной на абсолютно иных моральных принципах.
    • Деннис Тейлор «Все эти миры» — третий роман космооперы «Вселенная Боба» о человеке, чья сущность стала основой ИскИна.
    • Дэвин Мэдсон «Мы заплатим кровью» — третий роман цикла ориентального фэнтези «Возрождённая империя» о смутных временах войн и заговоров.
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    • Йен Макдональд «Дни Киберабада» — сборник рассказов, входящих в «индийский» цикл, начатый романом «Река богов» (его переиздадут). Футуристическая НФ о будущем, где Индия превратилась в мировой центр компьютерных технологий, виртуальной реальности и экстремальных развлечений.
    • Йен Макдональд «Некровиль» — роман о мире будущего, где умерших воскрешают, после чего они обитают в специальном гетто, где отрабатывают затраты на свою «вторую жизнь». Ранее на русском выходили повести и рассказы из цикла, ныне же появится роман, давший ему начало (он также известен под названием «Терминальное кафе»).
    • Марлон Джеймс «Лунная ведьма, король-паук» — второй том фэнтезийного цикла «Тёмная звезда», основанного на африканской мифологии.
    • Скотт Оден «Сумерки Богов» — второй роман цикла исторического фэнтези «Гримнир», действие которого происходит в альтернативной Европе на закате эпохи викингов.
    • Стивен Эриксон «След крови» — сборник из шести повестей, входящих в мир Малазанской империи. Повести объединяют два общих героя, чародеи-некроманты Бошелен и Корбал Брош, которые вместе с непутёвым слугой Эмансипором Ризом влипают во всякие опасные истории.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей
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    • Таде Томпсон «Восстание Роузуотера» и «Искупление Роузуотера» — второй и третий романы НФ-цикла «Полынь», в котором обитатели построенного для контакта с инопланетянами города отстаивают свою независимость.
    • Трэвис Коркоран «Причины отделения» — продолжение НФ-триллера  «Державы земных» про политическое и военное противостояние Земли и Лунной колонии в недалёком будущем.
    • Шеннон Чакраборти «Серебряная река» — сборник фэнтезийных рассказов, связанных с миром арабских легенд из Трилогии Дэвабада.
    • Эрик-Эмманюэль Шмитт «Врата небесные» — второй том философско-романтической саги французского писателя «Путь через века» о бессмертном целителе Ноам, который переживает развитие цивилизации эпоху за эпохой.
    • Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться» — продолжение нашумевшего бестселлера, экранизированного Стивеном Спилбергом. Ставший миллиардером Уэйд Уоттс разгадывает новые загадки виртуального мира.

     

    Новые фантастические циклы

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 1
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 2
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    • Priest «Возрождение клана Фуяо» — цикл китайского писателя в жанре уся, история шалопая и неудачника, который должен восстановить свою угасающую секту в мире боевых искусств Мурим.
    • Алекс Фиби «Мордью. Бог мёртв» — начало трилогии о мальчике, которого родители продали тёмному магу с большими амбициями.
    • Бен Гэлли «Гонка за смертью» — первая часть одноимённой трилогии, фэнтезийный гримдарк на основе египетской мифологии про ловкого вора, который, даже став живым трупом, оказывается в центре борьбы за императорский трон.
    • Брендон Сандерсон «Секретный проект» — четыре небольших фэнтезийных романа о разных уголках Космерской вселенной. Книги будут публиковаться по подписке на Kickstarter в течение года. На русском пока выйдут две из них, какие именно, ещё не определено.
    • Гама Рэй Мартинез «Бог Неверленда» — рассказ о мире «Питера Пэна» без Питера Пэна. Ведь он исчез бесследно, и что теперь будет с Неверлендом? Спасти волшебную страну предстоит Майклу Дарлингу, второстепенному персонажу. Второй роман цикла выйдет на английском в апреле 2023-го.
    • Джек Вэнс «Лионесс» — фэнтезийная трилогия классика американской фантастики, ранее на русском не выходившая (за исключением самиздата). Это история вымышленного средневекового королевства, расположенного на островах Бискайского залива, неподалёку от Франции.
    • Кристофер Бьюлман «Вор с чёрным языком» — первый роман одноимённого фэнтезийного цикла, герой которого, вор Кинч, становится невольным спутником женщины-рыцаря Гальвы, держащей путь в далекое королевство, чтобы отразить набег племени великанов.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 3
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 4
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    • Майкл Салливан, The Rise and Fall — трилогия из Эланского цикла, но с отдельным законченным сюжетом. В каждом из трёх романов свои герои — от наследника трона до сироты, подозреваемого в связи с демоном. Хронологически действие происходит между событиями «Легенд» и «Хроник Рийрии». Финальный роман трилогии выйдет на английском летом 2023 года.
    • Мара Вульф, Gotterfunke — трилогия романтического фэнтези о любви детей греческих богов.
    • Мэри Робинетт Коваль «Считая звёзды» — первый роман трилогии на стыке АИ и НФ, буквально осыпанной разными наградами. На альтернативной Земле 1952 года произошла катастрофа — огромный метеорит уничтожил большую часть США и существенно приблизил фатальное для всего человечества изменение климата. Остатки цивилизации пытаются срочно колонизировать Луну. И решающую роль сыграет пилот и математик Эльма Йорк… Трилогия Коваль считается главным НФ-произведением современной феминистической фантастики.
    • Никки Сент-Кроу, цикл Vicious Lost Boys — трилогия «антисказок», где рассказаны другие версии приключений обитателей Неверленда: капитана Крюка, Питера Пэна, Венди и Потерянных мальчиков.
    • Рейвен Кеннеди, Signs of Cupidity — тетралогия романтической мистики о купидоне, ставшем человеком.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 6
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 7
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 8
    • Ричард Морган «Разрежённый воздух» — НФ-триллер о бывшем корпоративном наемнике Хакане Вейле, который путем генной инженерии получил необычные способности. Оказавшись на Марсе, Вейл выполняет работу телохранителя, но оказывается втянутым в опасный заговор. В 2023 году на английском выйдет продолжение марсианских приключений Вейла.
    • Саймон Ансуорт «Детектив дьявола», «Доказательство дьявола» — романы мистического фэнтези о Томасе Фуле, детективе из Ада, который расследует убийства в мире, населённом исключительно преступниками и злодеями.
    • Старк Холборн «Десятка Лоу» — динамичный космический вестерн о пустынной планете, служащей местом ссылки.  Две женщины — беглая заключённая и девочка-суперсолдат — связаны одной судьбой и могут выжить только вместе. Продолжение выйдет на английском летом 2023-го.
    • Уэсли Чу, «Воин пяти Поднебесных» (War Arts Saga) — цикл авантюрного фэнтези о предсказанном пророчеством герое Цзяне, который с самого рождения жил в роскоши и был почитаем, хотя не выиграл ни одной битвы. Однажды Цзянь узнаёт, что его выбрали героем ошибочно, но всё-таки пытается спасти пять Поднебесных княжеств, для чего ему нужно отыскать могучих союзников.

    * * *

    Следующая часть нашего рассказа о книгах 2023 года будет посвящена отдельным романам и сборникам, которые не входят в циклы и серии.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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