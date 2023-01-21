Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей

В 2023 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы. Некоторые из них уже полностью вышли на языке оригинала, а некоторые ещё далеки от завершения. Причём некоторые из них должны были выйти ещё в прошлом году, но по разным причинам подзадержались.