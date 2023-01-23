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    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники

    23 января 2023
    Борис Невский
    23.01.2023
    15193
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 8

    Циклами и сериями мир фантастики не ограничивается. Есть ещё авторы, которые умудряются поведать читателям законченные истории в рамках единственного романа. Ну или же те, кто сочиняет повести и рассказы, которые затем публикуются в сборниках. Кстати, некоторые из них должны были выйти ещё в прошлом году, но по разным причинам подзадержались.

    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 1
    • Ава Рейд «Волчица и Охотник» — фэнтезийный пересказ «Красной шапочки» с использованием венгерской истории и еврейской мифологии.
    • Адам Нэвилл «Уснут не все», «Успей до темноты / Урд» — три сборника рассказов (два из них в одном томе) известного мастера литературы ужасов, на страницах которых читателей ждет встреча как с настоящими монстрами, так и с ужасами, которые таятся в глубине человеческой души.
    • Адам Нэвилл «Хитроумный народец» — самый новый роман мастера хоррора. Обычная семья переезжает в старинный домик в глуши, купленный за копейки, и с энтузиазмом принимается за его ремонт. Вот только соседи какие-то странные и, возможно, связаны с волшебными обитателями холмов.
    • Ален Дамасио «Орда встречного ветра» — масштабный НФ-роман о мире, где существует разумный ветер, который может воздействовать на реальность.
    • Анна Бжезинская «Вода в решете: Апокриф ведьмы» — детективное фэнтези, чьё действие происходит в стране, напоминающей средневековую Италию. Деревенская знахарка попадает в инквизицию по обвинению в колдовстве — роман излагает несколько возможных версий происходящего.
    • Брайан Ходж «Безупречная пустота» и Skidding into Oblivion — роман и сборник рассказов в жанре хоррор.
    • Гай Гэвриэл Кей «Все моря мира» — историческое фэнтези, навеянное событиями итальянского Возрождения.
    • Грейди Хендрикс, Horrorstore — дебютный роман уже известного у нас мастера хоррора, причём в оригинальном оформлении, похожем на каталог мебельного магазина, где творится всяческая чертовщина.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 2
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 3
    • Джин Вулф «Покой» — роман в жанре магического реализма: герой на склоне лет вспоминает свою жизнь, наполненную странными и необъяснимыми событиями.
    • Джон Лэнган «Сефира и другие предательства» и Corpsemouth and Other Autobiographies — роман и сборник рассказов известного мастера хоррора.
    • Жаклин Арпман «Женщина, никогда не знавшая мужчин» — триллер о постапокалиптическом будущем, где женщины стали дефицитным товаром.
    • Йон Айвиде Линдквист «Доброта» — самый новый роман знаменитого шведского автора хоррора. Однажды в портовом городе был найден грузовой контейнер с человеческими останками. Причём из него вытекла странная жижа, контакт с которой заставляет людей делать страшные вещи.
    • Крис Хэдфилд «Орбита смерти» — дебютный роман американского астронавта, гибрид альтернативной истории, детективного триллера и НФ. Действие происходит в 1973 году, когда к Луне с особой миссией летит «Аполлон 18», задача которого уничтожить тайную советскую станцию.
    • Кэмерон Джонстон «Мерзкая семёрка» — фэнтезийный гримдарк о семи злодеях: демонологе, некроманте, лорде вампиров, вожде орков, королеве пиратов, сумасшедшем алхимике и незаконнорождённом отпрыске бога, которые должны объединиться против общего врага, грозящего миру тотальным уничтожением.
    • Лю Цысинь «Удержать небо» — сборник из 11 рассказов главного китайского фантаста, действие которых происходит как в прошлом, так и в будущем.
    • Майкл Ши, The Autopsy and Other Tales — сборник классика американской фантастики на стыке с фэнтези и хоррором, куда вошёл роман «Цвет иного времени», повести и рассказы. Роман переосмысляет классический рассказ Лавкрафта.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 4
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 5
    • Ник Харкуэй «Создатель ангелов» — конспирологический триллер о часовщике Джо, в руки которого попал могущественный артефакт, машина Судного дня. После этого Джо становится мишенью спецслужб, мафии, сектантов, диктаторов и разнообразных психопатов.
    • Павел Матушек «Оникромос» — роман тёмного фэнтези от польского писателя, созданный в стиле головоломки из множества микроисторий.
    • Редьярд Киплинг «Призрак жёлтой коляски» — впервые на русском все фантастические произведения классика мировой литературы в одном томе, куда вошли 30 рассказов.
    • Рич Ларсон «Имир» — так называется ледяная планета, где обитают генетически модифицированные для разработки полезных ископаемых люди. Кибербоец Корпорации Йорик ради бегства с Имира готов на всё. НФ-триллер с элементами киберпанка.
    • Рональд Малфи «Иди со мной» — мистическая драма о человеке, который узнаёт, что его трагически погибшая жена вела двойную жизнь.
    • Рэмси Кэмпбелл, The Hungry Moon и The Midnight Sun — романы известного британского автора хорроров. Герой первого романа пытается раскрыть древние тайны друидов, а герой второго — возвращается в усадьбу, где провёл детство, чтобы столкнуться с обитающим там ужасом.
    • С. А. Барнс «Мёртвая тишина» — космический триллер о капитане ремонтного корабля Клэр Ковалик, которая находит «Аврору», давно исчезнувший роскошный космический лайнер, чью тайну предстоит разгадать.
    • С. Т. Гибсон «Кровавое приданое» — вариация на тему «Дракулы» Стокера, где события показаны глазами Константы, первой невесты знаменитого упыря.
    • Стивен Грэм Джонс «Полукровки» — роман о мальчике, который вырос в семье изгоев общества. Книгу можно было бы назвать социальной драмой, вот только семья героя — вервольфы.
    • Тодд Кейслинг «Девилз-крик» — хоррор о страшных событиях в маленькой деревушке, где много лет назад случилось массовое самоубийство членов опасной секты.
    • Томас Лиготти «Моя работа не завершена» — сборник мастера хоррора. Заглавный роман рассказывает об обычном менеджере, которого увольняют с работы. Получив сверхъестественные силы, он начинает мстить всем, кто его унижал и третировал.
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 6
    Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники 7
    • Филипп Фракасси «Парни в долине» — триллер о детском приюте, куда однажды заявились культисты, вызвавшие демона.
    • Ци Юэ «Звёзды» — НФ-роман китайского писателя, герои которого, двое агентов Бюро национальной безопасности, сталкиваются с террористами, которые на самом деле оказываются инопланетянами.
    • Чарльз Стросс «Оранжерея» — одноимённый роман и связанный с ним рассказ «Бродячая ферма», параноидальный НФ-триллер об опасном психологическом эксперименте в мире далёкого будущего.
    • Чхугон «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» — самый знаменитый корейский веб-роман, завоевавший популярность не только в Азии, но и в Америке. Мир недалёкого будущего фактически стал смертельно опасной игрой, где Охотники, люди со сверхспособностями, должны сражаться с монстрами. Очень слабый Охотник Сон Джинву, едва не погибнув, получает уникальную способность безо всяких ограничений поднимать свой уровень.
    • Эдвард Эштон «Микки-7» — НФ-триллер, чей герой Барнс — «одноразовый» сотрудник экспедиции по созданию земной колонии на ледяной планете Нифльхейм. В случае гибели Барнса создаётся его клон-копия со всеми воспоминаниями. И вот однажды седьмой клон начинает задаваться вопросом: а человек ли он?
    • Ярослав Гжендович «Таксидермист» и «Книга осенних демонов» — сборники повестей и рассказов польского писателя, в основном фэнтезийных, с элементами мистики и хоррора.
    • Яцек Дукай, сборники «Старость Аксолотля» и «Король боли» — небольшой роман, несколько повестей и рассказов польского фантаста, очень разные по темам.

     В следующем выпуске, посвящённом книжным новинкам 2023 года, мы уделим внимание фантастике для детей и юношества. 

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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