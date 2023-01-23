Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники

Циклами и сериями мир фантастики не ограничивается. Есть ещё авторы, которые умудряются поведать читателям законченные истории в рамках единственного романа. Ну или же те, кто сочиняет повести и рассказы, которые затем публикуются в сборниках. Кстати, некоторые из них должны были выйти ещё в прошлом году, но по разным причинам подзадержались.
- Ава Рейд «Волчица и Охотник» — фэнтезийный пересказ «Красной шапочки» с использованием венгерской истории и еврейской мифологии.
- Адам Нэвилл «Уснут не все», «Успей до темноты / Урд» — три сборника рассказов (два из них в одном томе) известного мастера литературы ужасов, на страницах которых читателей ждет встреча как с настоящими монстрами, так и с ужасами, которые таятся в глубине человеческой души.
- Адам Нэвилл «Хитроумный народец» — самый новый роман мастера хоррора. Обычная семья переезжает в старинный домик в глуши, купленный за копейки, и с энтузиазмом принимается за его ремонт. Вот только соседи какие-то странные и, возможно, связаны с волшебными обитателями холмов.
- Ален Дамасио «Орда встречного ветра» — масштабный НФ-роман о мире, где существует разумный ветер, который может воздействовать на реальность.
- Анна Бжезинская «Вода в решете: Апокриф ведьмы» — детективное фэнтези, чьё действие происходит в стране, напоминающей средневековую Италию. Деревенская знахарка попадает в инквизицию по обвинению в колдовстве — роман излагает несколько возможных версий происходящего.
- Брайан Ходж «Безупречная пустота» и Skidding into Oblivion — роман и сборник рассказов в жанре хоррор.
- Гай Гэвриэл Кей «Все моря мира» — историческое фэнтези, навеянное событиями итальянского Возрождения.
- Грейди Хендрикс, Horrorstore — дебютный роман уже известного у нас мастера хоррора, причём в оригинальном оформлении, похожем на каталог мебельного магазина, где творится всяческая чертовщина.
- Джин Вулф «Покой» — роман в жанре магического реализма: герой на склоне лет вспоминает свою жизнь, наполненную странными и необъяснимыми событиями.
- Джон Лэнган «Сефира и другие предательства» и Corpsemouth and Other Autobiographies — роман и сборник рассказов известного мастера хоррора.
- Жаклин Арпман «Женщина, никогда не знавшая мужчин» — триллер о постапокалиптическом будущем, где женщины стали дефицитным товаром.
- Йон Айвиде Линдквист «Доброта» — самый новый роман знаменитого шведского автора хоррора. Однажды в портовом городе был найден грузовой контейнер с человеческими останками. Причём из него вытекла странная жижа, контакт с которой заставляет людей делать страшные вещи.
- Крис Хэдфилд «Орбита смерти» — дебютный роман американского астронавта, гибрид альтернативной истории, детективного триллера и НФ. Действие происходит в 1973 году, когда к Луне с особой миссией летит «Аполлон 18», задача которого уничтожить тайную советскую станцию.
- Кэмерон Джонстон «Мерзкая семёрка» — фэнтезийный гримдарк о семи злодеях: демонологе, некроманте, лорде вампиров, вожде орков, королеве пиратов, сумасшедшем алхимике и незаконнорождённом отпрыске бога, которые должны объединиться против общего врага, грозящего миру тотальным уничтожением.
- Лю Цысинь «Удержать небо» — сборник из 11 рассказов главного китайского фантаста, действие которых происходит как в прошлом, так и в будущем.
- Майкл Ши, The Autopsy and Other Tales — сборник классика американской фантастики на стыке с фэнтези и хоррором, куда вошёл роман «Цвет иного времени», повести и рассказы. Роман переосмысляет классический рассказ Лавкрафта.
- Ник Харкуэй «Создатель ангелов» — конспирологический триллер о часовщике Джо, в руки которого попал могущественный артефакт, машина Судного дня. После этого Джо становится мишенью спецслужб, мафии, сектантов, диктаторов и разнообразных психопатов.
- Павел Матушек «Оникромос» — роман тёмного фэнтези от польского писателя, созданный в стиле головоломки из множества микроисторий.
- Редьярд Киплинг «Призрак жёлтой коляски» — впервые на русском все фантастические произведения классика мировой литературы в одном томе, куда вошли 30 рассказов.
- Рич Ларсон «Имир» — так называется ледяная планета, где обитают генетически модифицированные для разработки полезных ископаемых люди. Кибербоец Корпорации Йорик ради бегства с Имира готов на всё. НФ-триллер с элементами киберпанка.
- Рональд Малфи «Иди со мной» — мистическая драма о человеке, который узнаёт, что его трагически погибшая жена вела двойную жизнь.
- Рэмси Кэмпбелл, The Hungry Moon и The Midnight Sun — романы известного британского автора хорроров. Герой первого романа пытается раскрыть древние тайны друидов, а герой второго — возвращается в усадьбу, где провёл детство, чтобы столкнуться с обитающим там ужасом.
- С. А. Барнс «Мёртвая тишина» — космический триллер о капитане ремонтного корабля Клэр Ковалик, которая находит «Аврору», давно исчезнувший роскошный космический лайнер, чью тайну предстоит разгадать.
- С. Т. Гибсон «Кровавое приданое» — вариация на тему «Дракулы» Стокера, где события показаны глазами Константы, первой невесты знаменитого упыря.
- Стивен Грэм Джонс «Полукровки» — роман о мальчике, который вырос в семье изгоев общества. Книгу можно было бы назвать социальной драмой, вот только семья героя — вервольфы.
- Тодд Кейслинг «Девилз-крик» — хоррор о страшных событиях в маленькой деревушке, где много лет назад случилось массовое самоубийство членов опасной секты.
- Томас Лиготти «Моя работа не завершена» — сборник мастера хоррора. Заглавный роман рассказывает об обычном менеджере, которого увольняют с работы. Получив сверхъестественные силы, он начинает мстить всем, кто его унижал и третировал.
- Филипп Фракасси «Парни в долине» — триллер о детском приюте, куда однажды заявились культисты, вызвавшие демона.
- Ци Юэ «Звёзды» — НФ-роман китайского писателя, герои которого, двое агентов Бюро национальной безопасности, сталкиваются с террористами, которые на самом деле оказываются инопланетянами.
- Чарльз Стросс «Оранжерея» — одноимённый роман и связанный с ним рассказ «Бродячая ферма», параноидальный НФ-триллер об опасном психологическом эксперименте в мире далёкого будущего.
- Чхугон «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» — самый знаменитый корейский веб-роман, завоевавший популярность не только в Азии, но и в Америке. Мир недалёкого будущего фактически стал смертельно опасной игрой, где Охотники, люди со сверхспособностями, должны сражаться с монстрами. Очень слабый Охотник Сон Джинву, едва не погибнув, получает уникальную способность безо всяких ограничений поднимать свой уровень.
- Эдвард Эштон «Микки-7» — НФ-триллер, чей герой Барнс — «одноразовый» сотрудник экспедиции по созданию земной колонии на ледяной планете Нифльхейм. В случае гибели Барнса создаётся его клон-копия со всеми воспоминаниями. И вот однажды седьмой клон начинает задаваться вопросом: а человек ли он?
- Ярослав Гжендович «Таксидермист» и «Книга осенних демонов» — сборники повестей и рассказов польского писателя, в основном фэнтезийных, с элементами мистики и хоррора.
- Яцек Дукай, сборники «Старость Аксолотля» и «Король боли» — небольшой роман, несколько повестей и рассказов польского фантаста, очень разные по темам.
В следующем выпуске, посвящённом книжным новинкам 2023 года, мы уделим внимание фантастике для детей и юношества.
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Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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