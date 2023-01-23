Какие книги выйдут в 2023 году? Отдельные романы и сборники

Циклами и сериями мир фантастики не ограничивается. Есть ещё авторы, которые умудряются поведать читателям законченные истории в рамках единственного романа. Ну или же те, кто сочиняет повести и рассказы, которые затем публикуются в сборниках. Кстати, некоторые из них должны были выйти ещё в прошлом году, но по разным причинам подзадержались.