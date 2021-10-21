    12
    Комиксы
    #обзор комикса #русская фантастика #славяне

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

    21 октября 2021
    21.10.2021
    2605
    2 минуты на чтение
    #обзор комикса #русская фантастика #славяне

    Можно начать с любимой интеллектуалами фразы «Нет пророка в своём отечестве» и посетовать на то, что комикс дизайнера и иллюстратора из Обнинска Александра Уткина «Сказки Гамаюн» впервые вышел в печать на английском языке. Причём ещё в 2017-м. Потом были издания на французском и испанском, а до российской аудитории он добрался только в 2021 году благодаря «Бумкниге». Но я бы предложил порадоваться за автора. Получил бы его комикс премию ACBD и номинацию на Айснера, выйди он сразу на русском? Не факт.

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 3

    «Сказки Гамаюн» — это комикс-антология русских сказок. Традиционных, да не очень. Формально в комиксе три главы, в которых вы без труда разглядите знакомые с детства сюжеты, пусть и немного с другими героями. Вот только фантазия Александра Уткина связала их в общую вселенную: события одних историй получают развитие в других, в текстах встречаются персонажи из разных легенд и басен. Всё это так органично переплетается, что диву даёшься, как никто раньше до такого не додумался. Ведь очевидная же мысль! Ну правда, не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    Начинается комикс с истории про золотые яблоки в волшебном саду. Потом переключается на спор бывших друзей, мыши и воробья, как раз из-за яблока. И их ссора приводит к битве зверей и птиц, которая, в свою очередь, выльется в знакомство обычного купца с царём пернатых… Сказки перетекают одна в другую, иногда в самый неожиданный момент. Более плавным переходам способствует сказитель — птица Гамаюн.

    Хотя комикс в основном старается придерживаться образного и витиеватого языка русской сказки, изредка в нем проскальзывают современные словечки и фразы. Само по себе это неплохо и может быть элементом игры, но нужно единообразие: или мы имитируем старорусскую речь, как её себе представляем, или говорим на сегодняшнем языке, уходя в постмодерн. А отдельные, случайные фразы вне общего стиля выбивают из ритма и атмосферы сказки. Гамаюн, которая вдруг посреди повествования замечает, что не надо мусорить на природе, выглядит странно, и на шутку это не тянет, — хотя в другом месте отсылка к современной музыке работает на ура.

     

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 1

    Безусловный успех комикса — его рисунок. Александр Уткин в основном работает по старинке: карандашами, в том числе цветными. На многих кадрах виден штрих, что создает естественную, тёплую атмосферу. Судя по всему, только заливка фонов и крупных областей делалась на компьютере. Рисунок самобытен и невероятно хорош именно для сказок. Видно, с какой фантазией автор создавал персонажей, как выдумывая их с нуля, так и обращаясь к образам Миядзаки или Билибина. Особенно впечатляют монстры и магические создания — чего только стоит интерпретация царя-орла как ацтекского божества! Да и визуальное решение многих сюжетов — цвета, ракурсы, монтаж — просто замечательное.

    Единственным слегка неудачным эпизодом стала история о подводной жизни купеческого сына. По содержанию она частично совпадает со сказкой «Морской царь и Василиса Премудрая», но по форме напоминает скорее мультфильм от Pixar: опасное, но смешное сражение с монстром, быстрая перемотка обучения, знакомство с подводным царством и дружба с его обитателями, назревание внутреннего конфликта героев и мультяшные диалоги. Элементов, характерных для русских народных сказок, тут очень не хватает.

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 2

    В первой части много подвешенных сюжетных линий и интригующих персонажей, истории которых хотелось бы узнать. Продолжение, An Anthology of Modern Russian Folk Tales, уже вышло на английском языке. Надеемся, что и русское издание «Сказок Гамаюн» хорошо себя покажет в продаже и мы скоро увидим вторую часть. Она того заслужила! Уткин не просто придумал и нарисовал комикс, а создал целую вселенную, в которой видна рука мастера.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Наталия Осояну «Звёздный огонь»: морское фэнтези со множеством отсылок
    Наталия Осояну «Звёздный огонь»: морское фэнтези со множеством отсылок
    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм 5
    «Майор Гром: Чумной Доктор»: Петербург как русский Готэм
    1
    «Перевал Дятлова»: сериал-реконструкция в атмосфере советского кино

    Статьи

    На Kickstarter открылся сбор средств на издание артбука Симона Столенхага The Labyrinth 12
    0
    69243
    Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

    Как и прежде, вас ждут гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль. Но на сей раз всё гораздо мрачнее. Мир «Лабиринта» — это тусклое марево и пепельные дюны.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 2
    0
    112661
    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное 7
    0
    176955
    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

    Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.  

    Дмитрий Глуховский «Пост». Без знания истории человек слеп!
    0
    213977
    Дмитрий Глуховский «Пост». Без знания истории человек слеп!

    Постапокалипсис, который оказывается политико-религиозным памфлетом, сильным и очень кровавым.

    Читаем рассказ: Ника Милосердова «Последнее видение»
    0
    471549
    Читаем рассказ: Ника Милосердова «Последнее видение»

    Знакомый сюжет, описанный с точки зрения персонажей, которым вы никогда не придавали значения…

    «Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel 17
    0
    267730
    «Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel

    Как они появились? Кто в команде? Зачем они киновселенной?

    Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики» 4
    0
    320899
    Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики»

    Прости, «Дикая Охота», но трон больше не твой.

    Хоррор-блокбастер «Злое» как ключ к фильмам Джеймса Вана 1
    0
    367189
    Хоррор-блокбастер «Злое» как ключ к фильмам Джеймса Вана

    Ван всегда работал со штампами, но никогда не довольствовался ими. Что случилось на сей раз?

    Спецпроекты

    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить