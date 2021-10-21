«Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

Можно начать с любимой интеллектуалами фразы «Нет пророка в своём отечестве» и посетовать на то, что комикс дизайнера и иллюстратора из Обнинска Александра Уткина «Сказки Гамаюн» впервые вышел в печать на английском языке. Причём ещё в 2017-м. Потом были издания на французском и испанском, а до российской аудитории он добрался только в 2021 году благодаря «Бумкниге». Но я бы предложил порадоваться за автора. Получил бы его комикс премию ACBD и номинацию на Айснера, выйди он сразу на русском? Не факт.

«Сказки Гамаюн» — это комикс-антология русских сказок. Традиционных, да не очень. Формально в комиксе три главы, в которых вы без труда разглядите знакомые с детства сюжеты, пусть и немного с другими героями. Вот только фантазия Александра Уткина связала их в общую вселенную: события одних историй получают развитие в других, в текстах встречаются персонажи из разных легенд и басен. Всё это так органично переплетается, что диву даёшься, как никто раньше до такого не додумался. Ведь очевидная же мысль! Ну правда, не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои?

Начинается комикс с истории про золотые яблоки в волшебном саду. Потом переключается на спор бывших друзей, мыши и воробья, как раз из-за яблока. И их ссора приводит к битве зверей и птиц, которая, в свою очередь, выльется в знакомство обычного купца с царём пернатых… Сказки перетекают одна в другую, иногда в самый неожиданный момент. Более плавным переходам способствует сказитель — птица Гамаюн.

Хотя комикс в основном старается придерживаться образного и витиеватого языка русской сказки, изредка в нем проскальзывают современные словечки и фразы. Само по себе это неплохо и может быть элементом игры, но нужно единообразие: или мы имитируем старорусскую речь, как её себе представляем, или говорим на сегодняшнем языке, уходя в постмодерн. А отдельные, случайные фразы вне общего стиля выбивают из ритма и атмосферы сказки. Гамаюн, которая вдруг посреди повествования замечает, что не надо мусорить на природе, выглядит странно, и на шутку это не тянет, — хотя в другом месте отсылка к современной музыке работает на ура.

Безусловный успех комикса — его рисунок. Александр Уткин в основном работает по старинке: карандашами, в том числе цветными. На многих кадрах виден штрих, что создает естественную, тёплую атмосферу. Судя по всему, только заливка фонов и крупных областей делалась на компьютере. Рисунок самобытен и невероятно хорош именно для сказок. Видно, с какой фантазией автор создавал персонажей, как выдумывая их с нуля, так и обращаясь к образам Миядзаки или Билибина. Особенно впечатляют монстры и магические создания — чего только стоит интерпретация царя-орла как ацтекского божества! Да и визуальное решение многих сюжетов — цвета, ракурсы, монтаж — просто замечательное.

Единственным слегка неудачным эпизодом стала история о подводной жизни купеческого сына. По содержанию она частично совпадает со сказкой «Морской царь и Василиса Премудрая», но по форме напоминает скорее мультфильм от Pixar: опасное, но смешное сражение с монстром, быстрая перемотка обучения, знакомство с подводным царством и дружба с его обитателями, назревание внутреннего конфликта героев и мультяшные диалоги. Элементов, характерных для русских народных сказок, тут очень не хватает.