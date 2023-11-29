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    #Голодные игры #обзор фильма

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла

    29 ноября 2023
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    29.11.2023
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    #Голодные игры #обзор фильма
    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 1

    Кориолан Сноу — 18-летний студент из элиты столичного Капитолия. Он немало пережил: на его детство выпали гражданская война, забравшая отца, голод и бедность. В Академии Сноу претендует на премию за заслуги в образовании. Однако правительство отменяет её и обязывает выпускников стать менторами в Голодных играх, рейтинги которых неуклонно ползут вниз. Кориолану нужна победа, и ради неё он готов сделать всё — даже когда его протеже становится одна из самых слабых участниц из бедного дистрикта 12.

    The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

    Жанр: антиутопия

    Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

    В ролях: Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер

    Премьера: 5 ноября (мир)

    Продолжительность: 157 мин.

    Похоже на: «Дивергент», «Голодные игры»

    «Баллада о змеях и певчих птицах» увидела свет в удивительное время. В далёком 2012 году «Голодные игры» запустили тренд на подростковые антиутопии — но их век был короток и быстро прошёл. Юные фанаты выросли и больше не мечтают стать Избранными; канули в Лету и «Дивергент», и «Бегущий в лабиринте», отгремела запоздавшая «Поступь хаоса».

    Но внезапно, в разгар карантина, Сьюзен Коллинз выпустила приквел «Голодных игр» о молодости Кориолана Сноу — президента Панема и главного злодея цикла. Было немало сомнений по поводу книги, и они не рассеялись с анонсом экранизации — даже среди фанатов мало кто ждал новый фильм.

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 2

    За последние пару лет мир настолько изменился, что сам стал напоминать дистрикты Панема. Кажется, что современная жизнь с её экологическими катастрофами, эпидемиями и политическими трагедиями располагает ностальгировать по лучшим годам, сравнивать себя с жителями фантастических антиутопий и верить, что всё не так уж плохо. «Баллада» становится необычным расширением вселенной «Голодных игр» и одновременно способом поразмышлять о наболевшем.

    Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, снявший все фильмы серии, кроме первого, с любовью подошёл к первоисточнику. По истории щедро раскиданы отсылки к оригинальной трилогии, полнее раскрывается лор Вселенной и биография президента Сноу — кровавого диктатора, который использует Голодные игры как жестокий, но эффективный политический инструмент.

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    Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах»: идеальный приквел «Голодных игр»

     Евгения Сафонова |  10.10.2020 |  1916

    Грустная и впечатляющая (в рамках жанра уж точно) история о том, что дорога в ад вымощена благими намерениями.

    Подросшая франшиза

    Сюжет «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачивается за 64 года до событий «Голодных игр». Зрелищное шоу пока что напоминает жестокую резню одичавших детей: трибутов везут на испытания в грузовых вагонах, им не дают еды, их держат в клетках, как в зоопарке. Кажется, многие из детей даже не умеют читать, не говоря уже о планировании стратегии. Ничего удивительного, что капитолийцы не хотят наблюдать за бессмысленным издевательством над истощёнными запуганными детьми.

    Но в случае с юным Кориоланом Сноу восстановление престижа Игр — отправная точка для постепенного превращения в диктатора. Жестокое состязание в его глазах — наказание дистриктов за мятеж, за войну, которую Кори хорошо помнит и страшно боится пережить снова. Власть и контроль кажутся ему гарантом безопасности — и своего мнения он не меняет даже после того, как сближается со своим трибутом, Люси Грей.

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла

    Параллели с оригинальной трилогией в фильме увидеть несложно. «Баллада» — расцвет Сноу, его режима, который он выстраивает с помощью Игр. «Голодные игры» — падение тирана, смерть режима и уничтожение кровавой забавы. Во многом именно поэтому приквел вышел таким мрачным и жёстким: фанаты первоисточника уже подросли и готовы посмотреть на знакомый сюжет с новой стороны.

    Ощущение преемственности усиливают и многочисленные детали — например, Рог Изобилия в центре арены или песня «Дерево висельника», которую пела Китнисс в «Сойке-пересмешнице». А вот Капитолию до привычной глянцевой картинки ещё далеко — почти в каждой сцене видно недавнюю войну, бедность и разруху. Фрэнсис Лоуренс отмечал, что при создании столицы вдохновлялся послевоенным Берлином — так что Капитолий в «Балладе» вышел сдержанным и почти аскетичным.

    Впрочем, игра на ностальгии не может замаскировать некоторые недостатки. Сюжет порой страдает от излишней схематичности и скомканности. Многим деталям из книг не нашлось места, другие же были значительно переделаны. Жанр несколько раз непредсказуемо меняется по ходу повествования: боевик сменяется ужасами, а затем триллером и политической драмой. Кажется, лента буквально нашпигована событиями: здесь каждую минуту происходит что-то новое, из-за чего теряется психологизм. Любовная линия еле-еле втискивается в сюжет, полный неожиданных поворотов и хитрых манипуляций.

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 6

    Становление диктатора

    Характер Кориолана Сноу — самое противоречивое, что есть в фильме. Сочувствуя трибутам, он постоянно размышляет, как сделать Игры более зрелищными и смертоносными. Победа нужна ему любой ценой — ради неё он приносит в жертву чувства и совершает своё первое убийство.

    Особенно тяжёлой, реалистичной и даже криминальной получилась сюжетная линия ссылки. Сноу, раздавленный Играми, разрывается между любовью, желанием выслужиться и попытками управлять бунтарскими порывами друга. Результатом становится эмоциональная смерть: Кориолан превращается в безжалостного человека с тем самым «взглядом на две тысячи ярдов», который мы видели у Дональда Сазерленда. Свой гиперконтроль он теперь хочет распространить на всё — скоро он возведёт стену в 12-м дистрикте и начнёт совершенствовать технологии поимки и уничтожения повстанцев. Мир становится для него Голодными играми; это опора, в которую он будет верить до самого конца.

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 5

    А вот арка со сложными отношениями Сноу и его лучшего друга Сеяна оказалась слабой. Если в книге описывается каждый этап надлома главного героя, то в фильме их конфликт толком не раскрывается. Отчаяние, ревность и метания юного Кориолана почти не чувствуются, а весь сюжет кажется рудиментарным, обрезанным и недостаточно глубоким.

    Гораздо удачнее вышла линия с доктором Волумнией Галл, которая разрабатывает экспериментальное биологическое оружие, сшивая между собой животных и людей. По словам режиссёра, он хотел, чтобы у этого персонажа были черты Вилли Вонки из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» — этакого злого сумасшедшего учёного. Именно Галл дала задание по разработке проекта Игр отцу Сноу, и она, по сути, руководит всем кровавым шоу. Волумния — кошмарный доктор Франкенштейн, который ломает живых существ во имя системы. Кажется, в ней и кроется источник капитолийского тоталитаризма и самых кровожадных идей будущего президента.

    * * *

    «Баллада о змеях и певчих птицах» — достойная экранизация приквела. Это очень печальная, но впечатляющая история о том, что мир может ломать тебя множеством способов, но решающий ход всегда остаётся за тобой. Фильм выводит франшизу «Голодных игр» на новый уровень — после него хочется пересмотреть оригинальную тетралогию и понаблюдать, как именно убеждения Сноу перекроили мир Панема.

    С чего всё начиналось

    Голодные игры

    Голодные игры

     Кот-император |  13.05.2012 |  2809

    Любовный треугольник ловко прикрыт остросюжетной борьбой за выживание.

    И чем закончилось

    Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II 6

    Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II

     Екатерина Пташкина |  13.11.2015 |  4667

    В первую очередь антиутопия и лишь потом — мелодрама.

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