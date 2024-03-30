«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» переосмысляют, что значит быть призраком

Семья Спенглеров — мама Кэлли, дочка-вундеркинд Фиби, сын-раздолбай Тревор и отчим Гэри — теперь новые охотники за привидениями в Нью-Йорке. Призракам тут уже не особо удивляются, а вот то, что при ловле духов герои крушат город направо и налево, возмущает общественность. После очередного разгрома мэр заставляет родителей отстранить от работы несовершеннолетнюю Фиби — иначе закроют всю контору. От скуки девочка ищет новых друзей: то зависает c Рэем Стенцем, который собирает проклятые артефакты, а то с новой подругой, которая… привидение.

Жанр: паранормальные приключения, чёрная комедия

Режиссёр: Гил Кинан

В ролях: Маккенна Грейс, Дэн Эйкройд, Пол Радд, Эрни Хадсон, Финн Вулфхард

Премьера: 29 марта 2024

Похоже на: «Экстремальные охотники за привидениями», «Очень странные дела», «Ужастики»

Из всех многострадальных франшиз нашего детства «Охотники за привидениями»… не такая уж многострадальная. Ну правда: и второй фильм неплох, и два мультсериала достойные, и ностальгические «Наследники» — на уровне. Ах, да, есть ещё «фильм, которого не было». Неканоничный ребут 2016 года, который почему-то понравился западным кинокритикам.

Новый фильм «Ледяная империя» (или «Леденящий ужас» в локализации) критики приняли холодно — но, похоже, это снова тот случай, когда не стоит слишком полагаться на коллективное мнение.

По правде говоря, я шёл в кинотеатр с опасениями, и не только из-за оценок. По трейлерам казалось, что из пятых «Охотников» делают пафосный голливудский блокбастер. Ничто не намекало на юмор и легкомысленный дух тех самых «Охотников». Но обошлось. Спасение мира от Злого Спецэффекта тут, конечно, есть — но давайте будем честны с собой, это естественная часть серии. Во всех предыдущих фильмах, да и в сериалах, всё было в том же духе. Если вы ругаете «Охотников за привидениями» за то, что в финале мир спасают от очередной загробной чувырлы, тыкая в неё протонными лучами — значит, вам просто не нравятся «Охотники за привидениями».

А ещё «Охотники» всегда были немного комедией. И хоть по трейлеру этого и не скажешь, юмор в новом фильме есть. Только, в отличие от 2016 года, он не такой навязчивый и строится не на идиотизме героев и не на пердеже. Юмор тут, как правило, основан на диалогах, подколках и неловких моментах, а отвечают за него в основном персонажи второго плана. Если Фиби, номинально главная героиня, вечно печальна и задумчива, то герои постарше, особенно троица классических охотников, то и дело вворачивают что-нибудь саркастичное или эксцентричное. Иногда это чересчур затягивает сцены — так, не отвлекайся библиотекарь поминутно на байки типа «А тут у нас первая в мире аудиозапись мата — жена Линкольна увидела моль», экспозиция от него была бы вдвое короче. Но и вдвое скучнее.

Старые охотники вообще впервые с 1989 года играют настоящие роли. Ещё раз: не камео — полноценные роли на много сцен, важные для сюжета! Рэя даже можно назвать одним из главных героев: по экранному времени и влиянию на сюжет он уступает разве что Фиби. Уинстон руководит секретными исследованиями призраков, он теперь своего рода Ник Фьюри этой вселенной. Появилась — и не просто мелькнула, а поучаствовала в деле — и секретарша Джанин. Самая маленькая роль, предсказуемо, у Билла Мюррея, который не скрывает, что устал от этой серии. Но и его Питер Венкман выходит на финальную битву с Властелином Чёрного Графона.

Однако «Леденящий ужас» не просто про дедов, которые шутят и ностальгируют на фоне грустной девочки. Этот фильм важен для серии ещё и тем, что задаётся вопросами, которые у каждого из нас возникали ещё в детстве. Неужели пойманных призраков надо запихивать в хранилище и держать там вечно? Разве это всё, что можно с ними сделать? А само хранилище что, бездонное? Все ли привидения — монстры? И точно ли это привидения — то есть души умерших людей? По правде говоря, большинство «призраков» в франшизе до сих пор походили на ёкаев и тому подобных злых духов, которые людьми отродясь не были.

В новом фильме нам показывают целую лабораторию по исследованию призраков. И её необычных обитателей — вроде духа, умеющего вселяться в вещи. Погоню за одержимым им мусорным пакетом надо видеть! Лаборанты пытаются с помощью науки «очищать» людей и вещи, изгоняя из них духов. Ещё нам показывают призрак девушки, обладающий сознанием и памятью (с ней-то и подружится Фиби). И заводят речь о том, каково быть призраком, и какое посмертие ждёт нас вслед за этим.

Вот сколько всего впихнули в один двухчасовой фильм! И в этом его основная проблема. Если в чём к картине и хочется придраться — так это в том, что она перегружена. В команде охотников уже больше десятка человек: семья Спенглеров, трое стариков, Джанин, лаборанты, Подкаст, индус Надим… да сколько можно! И каждому сценаристы пытаются найти дело, каждого сделать хоть немного важным. Спенглеров — поссорить, а потом помирить с обязательным штампом «мы же семья». Бесполезному индусу — раскрыть его наследие, старикам — показать порох в пороховницах, Лизуну — занять чем-то персонажа, которому больше нечего делать…

Всех этих героев, событий и сюжетных линий хватило бы на три фильма. К середине уже просто нереально уследить за всем и понять, что действительно важно, а что вставлено чисто шутки ради. Надо отдать должное Гилу Кинану (режиссёру-сценаристу) и Джейсону Райтману (второму сценаристу и сыну Айвана Райтмана, создателя оригинальных фильмов): сами они умудряются во всём этом не путаться. Поэтому в финальной битве стреляют сразу несколько «чеховских ружей», включая те, что и ружьями-то не казались (вроде Лизуна). Но до тех пор кажется, будто они не понимают, к чему ведут, и швыряют в экран одну идею за другой.

Фильм вышел бы намного лучше, сумей Кинан и Райтман сосредоточиться на одной теме или двух и раскрыть их получше, а не скакать с пятого на десятое. Лучше всего — на дружбе Фиби с девушкой-привидением и/или на стариках-охотниках. А ещё можно было и злодея получше проработать. Он тут откровенно скучный — просто злой дух, который просто хочет всех убить, чтобы потом править призраками; у него даже осмысленных реплик нет. Вот бы у злодея был сильный мотив — например, та самая мёртвая девочка мстила бы ещё живым обидчикам… Или Фиби поняла бы, что именно порождает призраков и как помочь им уходить в загробный мир вместо того, чтобы пихать в хранилище.

Тогда… давайте честно, тогда получился бы фильм, который умнее и глубже даже оригинальных «Охотников». А так — вышли обычные, старые добрые «Охотники», не прыгающие выше головы. И ничего плохого в этом нет.

Не лучшие и не худшие «Охотники» — просто типичный фильм серии, в меру забавный, слегка хаотичный, очень ностальгический. Но у этого середнячка хватило духу копнуть непроработанные части лора — и, не отвергая старого, привнести во вселенную «Охотников» что-то новое.