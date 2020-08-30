«Билл и Тед»: фильм, где даже Киану не очень потрясающий

Билл и Тед должны были объединить своей музыкой весь мир, но вот у них обоих уже взрослые дочери, а они все еще джемуют в гараже. Из будущего приходит страшное предупреждение: если парочка не выдаст хит на все времена прямо сейчас, Вселенной конец! Кто поможет великовозрастным обалдуям? Конечно, любящие дети!

Bill and Ted face the music Жанр: фантастическая комедия

Режиссёр: Дин Паризо

В ролях: Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн

Премьера в России: 27 августа 2020

Возрастной рейтинг: 13+

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Путешествия во времени — один из вечных фантастических сюжетов. Исчерпывающе высказаться на эту тему не дано, наверное, даже Кристоферу Нолану. Комедии о хронопутешествиях тоже снимали много раз, а главная кинофраншиза об этом, конечно, «Назад в будущее».

Фильм «Невероятные приключения Билла и Теда» вышел вскоре после трилогии Земекиса и радовал похожей яркой палитрой и оптимистичным настроем. Но если Док и Марти меняли свою судьбу, а вместе с ней и мир, то Билл и Тед просто знакомились с историческими личностями — это им было нужно, чтобы сдать экзамен и впоследствии стать рок-звездами, объединив мир силой музыки. Напряжения и логики в их приключениях было меньше, а задора и абсурда — больше. Во второй части герои были убиты собственными злыми рободвойниками, посетили рай и ад, подружились со Смертью и, конечно, триумфально вернулись в мир живых, задорно тусуясь.

Оба фильма прилично выступили в прокате, обросли анимационными, игровыми и комиксовыми придатками и запустили карьеру Киану Ривза, который даже опасался, что его будут помнить только за роль Теда.

Серия может называться культовой — в том смысле, что сохранила небольшую, но преданную группу поклонников. Те, кто смотрел фильмы вскоре после их выхода, вспоминают об угарной парочке с теплотой. Новое поколение если и ознакомилось с двумя старыми частями, то из любопытства, желая узнать, как проходила юность одного из самых меметичных актеров.

Участие Ривза — это, пожалуй, главное, что может побудить современную аудиторию, не знакомую с франшизой, посмотреть запоздалый триквел. Вот только здесь Киану не дает жару; более того, без бороды и с животиком он выглядит вполне на свои пятьдесят пять. Чуть менее уставшим предстает Алекс Уинтер, для которого роль Билла действительно осталась самой заметной в карьере. Джордж Карлин, сыгравший Руфуса, посланца из будущего, не дожил до триквела и отделывается кратким появлением в виде голограммы, а его место занимает Кристен Шаал в роли дочери Руфуса, Келли.

Сюжетных линий здесь две. В одной Билл и Тед, понимая, что за отведенные полтора часа им песню никак не написать, тщетно пытаются сплагиатить ее у самих себя из будущего, попадая во всё более безрадостные вселенные. В другой дочери героев, Билли и Тея, которые восхищаются отцами, ступают по их следам из первого фильма: путешествуют во времени в поисках лучшей группы для записи хита и рекрутируют Джими Хендрикса, Луиса Армстронга и Вольфганга Амадея Моцарта. Из будущего за потугами предков наблюдает совет во главе с Великим Лидером, который посылает за Биллом и Тедом робота-убийцу. Для повышения мотивации, так сказать.

Третьих «Билла и Теда» можно назвать переосмыслением первой части, сохранившим многие фишки серии, в том числе и те, что плохо состарились. Билл и Тед по-прежнему говорят в унисон, эту привычку переняли и их дочери. Поначалу это кажется милым, но к третьей сказанной на два голоса реплике «Чуваааак!» начинает утомлять. Даже в ранних фильмах Билла и Теда, совершенно не похожих внешне, было трудно различить; за тридцать лет у двух друзей так и не выросло индивидуальности, и это, видимо, наследственное. Билли и Тея ведут себя как подростки, хотя актрисам уже под тридцать, а диалоги выставляют их не наследницами отцов, а копиями. Фильм вроде бы удваивает количество главных героев, но оставляет им одну личность на четверых.

Это не так бросалось бы в глаза, если бы старые шутки оттенили новыми, которые фанаты могли бы цитировать так же, как сцену с Сократом из первого фильма. К сожалению, столь же запоминающихся моментов в третьем фильме нет. Многие гэги завязаны на отсылках к первым двум частям, и это тоже могло бы работать, если бы предлагалось что-то и для тех, кто их не смотрел или не помнит. Самые забавные ситуации происходят, когда Билл и Тед ругаются со своими версиями из будущего, выясняя, кто кому испортил жизнь.

Урок фильма, конечно, в том, чтобы брать на себя ответственность за промахи, как и советует оригинальное название. «To face the music» — это ещё и идиома, означающая «принять последствия своих действий». В данном случае речь идет о кризисе среднего возраста, когда великие свершения, обещанные бесшабашной юностью, разлетаются, как пыль на ветру, а счастье оказывается синицей в руках. А для тех, кто отмахнется от этого урока, есть идея с музыкой, объединяющей весь мир, которая при всей наивности может наполнить кого-то оптимизмом, — в текущих условиях это уже… зачетно? Тем более что и музыка подобрана неплохая, и актеры, исполняющие роли музыкантов, стараются.

Фильм звучит и выглядит вполне современно и за полтора часа не успевает надоесть — это его главные достоинства, но их недостаточно, чтобы его рекомендовать. Это работа для фанатов первых двух частей, которые состарились вместе со своими героями. Заманить на него широкую аудиторию вряд ли удастся: ностальгия по 1980-м уже проходит, а тридцатилетний зазор между фильмами не преодолеть даже с помощью Киану. Тем более когда даже он не такой уж потрясающий.