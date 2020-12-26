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    Кино
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Что смотреть онлайн на праздники? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года

    26 декабря 2020
    Илья Глазков
    26.12.2020
    13855
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 3

    Праздник к нам приходит! 2020 год уже на исходе, но под занавес он припас сразу несколько ярких онлайн-премьер. Кроме того, чтобы лишний раз не отвлекаться от оливье, мы включили в список немногочисленные январские релизы — первый месяц года традиционно не богат на громкие фильмы.

    Под ёлочкой онлайн-кинотеатров зрителей ждут волшебные волки и харизматичные искатели приключений, неспешная драма с Джорджем Клуни и безумный детский боевик от самого Родригеса. А ещё до домашних экранов наконец-то добрался новый триллер-головоломка Кристофера Нолана!

    Легенда о волках

    Wolfwalkers

    Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney

    Когда? 11 декабря (AppleTV+)

    Что? Фэнтези-мультфильм от создателей «Тайны Келлс»

    О чём? Середина XVII века. Английские войска под предводительством жестокого лорда-протектора продвигаются вглубь Ирландии, огнём и мечом насаждая христианскую веру. Но среди местных крестьян ещё живы поверья о волколаках — людях, которые могут обращаться в волков и повелевать дикой стаей. Робин, непоседливая дочь охотника-англичанина, увязывается за отцом в чащу и там случайно знакомится с рыжеволосой оторвой Мэб. Какие тайны хранит эта девочка? И удастся ли их дружбе положить конец вражде между двумя племенами?

    Трейлер

    Чего ждать? Ни много ни мало, лучший мультфильм года. Оригинальная и трогательная история с живописным 2D-рисунком — редкий подарок в современную эпоху мегафраншиз и компьютерной графики! «Волки» кажутся по-хорошему старомодными и вызывают в памяти лучшие работы «Диснея» девяностых. Сказочные сюжеты в них так же ложились на колоритный исторический сеттинг, а персонажи-подростки искали себя между двумя враждующими мирами.

    Как и в предыдущих мультфильмах студии Cartoon Saloon («Тайна Келлс», «Песнь моря»), стиль «Волков» напоминает ожившие иллюстрации из детской книжки, одновременно простые и выразительные. Например, поселение англичан полно острых углов и чётких контуров, а дикий лесной мир, напротив, скруглён и изменчив. В условиях традиционного кинопроката настолько изящным «авторским» проектам нелегко тягаться с 3D-титанами американских студий. Но, возможно, переход на стриминг (фильм снят для платформы AppleTV) приведёт к новому возрождению традиционной анимации? Будем надеяться!

    О фильме:

    Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney 1

    Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney

     Марина Беляева |  14.12.2020

    Томм Мур и Росс Стюарт в своих работах делают то, что делал «Дисней» в девяностые, — с ирландской самобытностью и художественной раскованностью.

    Полночное небо

    The Midnight Sky

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 7

    Когда? 23 декабря (Netflix)

    Что? Постапокалиптическая драма по роману Лили Брукс-Долтон

    О чём? В результате ужасной катастрофы люди оказались на грани вымирания. Один из немногих выживших, учёный Августин, упрямо продолжает работу на далёкой полярной станции. Неожиданно он засекает космический корабль, возвращающийся из долгой экспедиции по Солнечной системе. Астронавты даже не подозревают, что на Земле их ждёт смертельная угроза и что, возможно, они — последний шанс человечества на выживание. Чтобы связаться с кораблём и спасти экипаж, Августин отправляется в путь по суровой ледяной пустыне.

    Трейлер

    Чего ждать? Неторопливый, но красивый фильм о конце света. А также редкую возможность увидеть на экранах Джорджа Клуни — за последние четыре года он снимался лишь в мини-сериале «Уловка-22». К тому же здесь Клуни не только актёр, но ещё продюсер и постановщик, а к своим режиссёрским проектам он относится весьма придирчиво.

    Критики, впрочем, приняли «Небо» без восторгов. В рецензиях то и дело подмечают переклички сюжета с доброй дюжиной уже существующих фантастических фильмов — причём во многих из них (например, «Солярисе» и «Гравитации») даже снимался сам Клуни. Впрочем, историю вытягивают мощные актёрские работы и завораживающие пейзажи Исландии. Не зря съёмочная группа рисковала жизнью, снимая ужасный буран на вершине ледника в сорокаградусный мороз!

    Люпен III: Первый

    ルパン三世 THE FIRST

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 4

    Когда? 11 декабря

    Что? Авантюрный боевик, 3D-адаптация популярного аниме

    О чём? Париж, 1960-е годы. Обаятельный вор Арсен Люпен III пускается в погоню за дневником гениального археолога Брессона. По слухам, тот, кто разгадает шифр Брессона, получит доступ к оружию невероятной мощи. Само собой, желающих прибрать этот артефакт к рукам хоть отбавляй, включая недобитых нацистов. Удастся ли Люпену и его колоритным приспешникам обвести конкурентов вокруг пальца?

    Трейлер

    Чего ждать? Стильный, энергичный и дурашливый (а как иначе!) привет «Индиане Джонсу» и прочей классике приключенческого кино. Но наибольшую дань уважения фильм отдаёт легендарному мангаке Манки Панчу. Его сага о Люпене III, стартовавшая ещё в конце 1960-х, пользуется бешеной популярностью на родине и пережила немало экранизаций, включая мультфильм Хаяо Миядзаки. Сам Манки Панч давно мечтал о новом фильме в технике компьютерной 3D-анимации, но, увы, совсем немного не дожил до премьеры.

    Подробный разбор ленты вы можете прочитать в нашей рецензии. Краткий же вердикт таков: «Люпен III: Первый» ослепляет своей зрелищностью, а заодно отлично передаёт атмосферу и юмор первоисточника. Отпугнёт фильм разве что тех, кто привык к более серьёзным приключенческим сюжетам и не готов закрыть глаза на повышенную концентрацию глупостей и совпадений.

    О фильме

    Мультфильм «Люпен III: Первый» — Гитлер, самураи и авантюристы  1

    Мультфильм «Люпен III: Первый» — Гитлер, самураи и авантюристы 

     Марина Беляева |  15.11.2020

    Готовы ли вы закрыть глаза на логически бредовый сценарий во имя драйва и весёлого раздолбайства?

    Мы можем стать героями

    We Can Be Heroes

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 5

    Когда? 25 декабря (Netflix)

    Что? Детская супергероика от Роберта Родригеса, вольный сиквел «Шаркбоя и Лавы»

    О чём? Планета в опасности! Безжалостные инопланетные захватчики разгромили и поработили могучих защитников Земли. Теперь миссия по спасению человечества ложится на плечи нового поколения. Детям супергероев предстоит обуздать свои удивительные способности, научиться командной работе и вывести на чистую воду подлых предателей-взрослых.

    Трейлер

    Чего ждать? Безумный и совершенно несерьёзный трэш-боевик Роберта Родригеса, создателя «Детей шпионов» и «Мачете». Режиссёр не скрывает, что многие из своих историй (особенно те, что рассчитаны на зрителей-младшеклассников) он придумывает вместе с собственной семьёй. А значит, сюжет в них развивается не по законам голливудской логики, а повинуясь буйству детской фантазии.

    Одним из самых странных таких фильмов были «Приключения Шаркбоя и Лавы» — 3D-сказка про малолетних супергероев, которые спасают вселенную снов от ужасной Тьмы. Кто мог подумать, что пятнадцать лет спустя мир этого фильма получит развитие? На этот раз к повзрослевшим персонажам присоединилась целая команда сверхлюдей в исполнении Бойда Холбрука («Логан»), Приянки Чопры («Куантико») и Педро Паскаля, с которым Родригес только что работал на «Мандалорце». Но, конечно же, главная партия всё равно отведена актёрам-детям и их весёлому дуракавалянию.

    Джек и механическое сердце

    Jack et la mécanique du Coeur

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 1

    Когда? 21 января

    Что? Анимационный мюзикл на песни французской рок-группы Dionysos

    О чём? Юному Джеку не повезло. Мальчик родился в невероятно холодный день, и его сердце тут же оледенело. Добрая волшебница Мадлен приютила бедняжку и подарила ему новое механическое сердце. Однако жить с часами в грудной клетке не так-то просто! Подросшему Джеку строго-настрого запрещено волноваться, а уж встреча с прекрасной певицей Акацией и вовсе грозит обернуться для него катастрофой. Но ради любви юноша готов рискнуть жизнью и отправиться хоть на край света.

    Трейлер

    Чего ждать? Необычный проект на стыке стимпанка, волшебной сказки и рок-оперы. Правда, по пути к российскому прокату «Джек» изрядно задержался: в Европе мультфильм вышел ещё в 2013 году! Само собой, компьютерная 3D-графика с тех пор состарилась не лучшим образом.

    Впрочем, главные достоинства «Джека» времени неподвластны. Эксцентричные любовные баллады наверняка вдохновят многих зрителей открыть для себя творчество замечательной французской группы Dionysos. А дизайн фильма ловко сплетает самые разные эпохи и стили: от карнавальной эстетики в духе Тима Бёртона до приёмов раннего немого кино. Легендарный пионер кинематографа Жорж Мельес даже появляется в качестве одного из персонажей!

    Смертельная зона

    Outside the Wire

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 8

    Когда? 15 января (Netflix)

    Что? Мрачный киберпанк-боевик про механических солдат

    О чём? Недалёкое будущее. Война стремительно автоматизируется, роботы на поле боя стали обычным делом. Молодой лейтенант Харп прибывает в демилитаризованную зону, откуда американские войска пытаются эвакуировать брошенную технику. Но перед Харпом стоит задачка посложнее: где-то в развалинах города скрывается ядерная бомба. И чтобы добыть её раньше, чем это сделают местные бандиты, герою понадобится помощь Лео — загадочного и смертоносного офицера-андроида.

    Трейлер

    Чего ждать? Недорогой, но в меру зрелищный военный боевик. Этот формат Netflix уже отладил как часы, так что если вы смотрели «Бессмертную гвардию» и «Операцию по спасению», то готовы и к «Смертельной зоне». Режиссёр Микаэль Хофстрём тоже в жанре не новичок: за ним числится «План побега» — энергичная дань уважения классическим видеобоевикам 1980-х, фильм с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Увы, в «Смертельной зоне» со звёздами похуже: бремя героических перестрелок придётся вытягивать Энтони Маки (Сокол из киновселенной Marvel).

    Опять Рождество

    Tudo Bem no Natal Que Vem

    Что посмотреть онлайн на праздниках? Печальный Клуни, боевые андроиды и лучшие мультфильмы года 6

    Когда? 3 декабря (Netflix)

    Что? Бразильская комедия про рождественскую петлю времени

    О чём? Жорже ненавидит Рождество. Мужчину угораздило родиться именно 25 декабря, так что год за годом друзья и родные чествуют не его, а Санту Клауса. Но однажды жизнь Жорже круто изменилась: ударившись головой в сочельник, он очнулся… на следующее Рождество! Каждое утро герой просыпается в новом году и не может вспомнить, что с ним произошло за прошедшие 365 дней. То жена ушла к другому, то вдруг на теле обнаруживаются следы непонятной операции. Удастся ли Жорже вырваться из рождественской петли?

    Трейлер

    Чего ждать? Остроумный перевёртыш классической формулы «Дня сурка»: время вроде бы идёт вперёд, но праздничные ритуалы из года в год неизменно повторяются. Это позволяет авторам разыграть неожиданно трогательную, даже по-своему философскую историю. Снова и снова переживая Рождество, Жорже размышляет о важности традиций и о том, что в его жизни остаётся неизменным, а с чем он готов распрощаться хоть к следующему утру — то есть году. И всё это, разумеется, проходит с регулярными перерывами на буффонаду и шутки про невесть откуда взявшиеся усы.

     А ещё: «Довод» на домашних экранах!

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 11

    Новогодние праздники — хороший повод наверстать фильмы, пропущенные за время социальной изоляции. Тем более что 15 декабря до онлайн-кинотеатров наконец-то добрался «Довод», новый головоломный триллер Кристофера Нолана.

    Как всегда, создатель «Начала» и «Дюнкерка» размывает привычные законы времени и пространства. На этот раз его герои-шпионы (Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон) пытаются предотвратить апокалипсис, двигаясь сразу в двух направлениях: из прошлого в будущее и наоборот. А значит, и традиционные для жанра перестрелки с погонями также частично разворачиваются в «инверсии».

    Не бойтесь заплутать в лабиринтах режиссёрской фантазии — для того и нужен онлайн-прокат, чтобы тут же пересмотреть наиболее закрученные сцены! А ещё можно обратиться к нашим редакционным экспертам, которые помогут разобраться в сюжете и символике фильма.

    О фильме

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 4

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких

     Евгений Пекло |  27.08.2020

    Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.

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    Илья Глазков
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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