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    Подкасты
    #Кристофер Нолан

    Обсуждаем «Довод» в новом сезоне Фантастического подкаста

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    6473
    0 минут на чтение
    #Кристофер Нолан
    «Слово „дурят“ — ключевое»: первые отзывы с закрытого показа «Довода»

    © 2020 Warner Bros.

    Друзья! Рады сообщить вам, что мы запускаем новый сезон нашего Фантастического подкаста. В нём наши редакторы и авторы обсуждает новинки поп-культуры: книги, фильмы, игры, общается с писателями-фантастами и просто хорошо проводит время. Новые выпуски будут выходить еженедельно по понедельникам.

    Темой первого выпуска нового сезона стала долгожданная премьера нового фильма «Довод» главного фантастического режиссёра современности Кристофера Нолана. В честь этого Евгений Пекло, Дмитрий Злотницкий, Кирилл Размыслович и Игорь Хованский собрались, чтобы разобраться в сюжете картины и не сломать себе при этом мозг.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Также вы можете скачать файл.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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