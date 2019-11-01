«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему

В серии «Терминатор» уже шесть фильмов и один телесериал. Только две части однозначно хороши, все остальные — в лучшем случае спорные. Но споры — это, чёрт возьми, интересно! Мы в редакции «Мира фантастики» много обсуждали нового «Терминатора» и его предшественников. В итоге мы составили хит-парад — все фильмы о терминаторах от худшего к лучшему. О каждом мы расскажем, что он сделал для серии и почему занял именно это место.

Чтобы составить список, мы сравнили мнения авторов и редакторов МирФ, в первую очередь тех, кто уже видел новую часть. У каждого из них свой личный хит-парад, который в чём-то отличается от этого. Спойлеры для не смотревших мы скрыли вот таким способом.

7. Терминатор: Генезис

Фильм, который считают худшим в серии, пожалуй, все. Фильм, который добил франшизу. Он не стал для неё последним, но похоронил во многих веру, что в «Терминаторах» ещё возможно что-то интересное.

Будем справедливы к бедняге: даже у картины Алана Тейлора есть достоинства. Главное из них — Шварценеггер в роли пожилого терминатора Папса. Железный Арни в очередной раз показал себя хорошим комиком с мощной самоиронией. Кроме того, у фильма неплохое вступление, где нам в кои-то веки показывают машину времени и то, как Кайл Риз отправился в прошлое спасать Сару Коннор. Эта сцена могла бы стать отличным финалом всей серии.

Увы, это начало фильма, и после него сценарий слетает с катушек.

Кайл попадает в параллельный мир, где Сару воспитал старик-терминатор. Герои внезапно отправляются в будущее на самодельной машине времени, воевать с неким проектом «Генезис», о котором Риз узнал из галлюцинаций. Джон Коннор, прилетевший непонятно из какого будущего, оказывается злым роботом. Сюжет держится на пророческих видениях и путаных объяснениях, которых не понимают даже персонажи. И всё это в слабом исполнении актёров, никак не подходящих на роли Сары и Кайла. В каком постапокалипсисе Джай Кортни отъел себе такое тело?

Но худшее, что сделал «Генезис», — поставил серию в положение, когда сюжет нет смысла продолжать. Если параллельных миров бесконечно много, то и эта волынка может тянуться вечно, не ведя ни к какому финалу. А значит, и смотреть на это нет смысла. Неудивительно, что при создании следующего фильма сюжет решили просто обнулить. Жаль только, что в нем наступили во многом на те же грабли.

О фильме «Терминатор: Генезис» — его послали убить наше детство Только юмор — да еще удачное вступление — позволяет «Генезису» не стать полным провалом.

6. Терминатор: Тёмные судьбы

Фильм Тима Миллера призван был отменить всё, что выходило после «Судного дня». В первые же минуты он жестоко и внезапно расправляется с одним из героев нашего детства и стирает из канона трёх своих предшественников. Кажется, уже ничто не будет прежним. Всё начинается с нуля. После такого начала не знаешь, чего ждать дальше…

…а, нет, показалось. Через пару минут из будущего прилетают двое — один убивать, другой спасать. Плохой — тот, что из жидкого металла. Мы все знаем, чем это кончится.

«Тёмные судьбы» — самый несмелый и банальный из «Терминаторов». Создатели грозились обновить серию, а вместо этого уже в пятый раз показали знакомую историю. Сценарий собрал попурри из всего, что уже было: погоня на грузовике, терминатор-папаша, избранный лидер сопротивления, битва на заводе, киборг, жертвующий своё сердце, падение двух терминаторов в финале…

Среди немногих изменений — появились модные темы бедных мигрантов и сильных женщин. Сюжетные роли Кайла и Джона теперь исполняют воительница Грейс и мексиканка Дани, героини столь неоригинальные, что их имена приходится уточнять в Википедии. Самое обидное, что это случилось в серии, когда-то подарившей нам Сару Коннор — образцовую сильную героиню, маму-медведицу и ролевую модель для многих. Теперь же сценаристы лениво отработали социальный заказ по принципу «а давайте этим пол поменяем».

И всё же, когда вы отойдёте от разочарования, то увидите в целом неплохой боевик. В «Генезисе» нарисованные роботы кидали друг друга в стены, — а у Миллера идут перестрелки, погони на машинах и самолётах, куда более реалистичные. Да и сюжет, при всей его вторичности, лучше стыкуется с «Судным днём». Где у «Генезиса» была уйма сюжетных дыр, там у «Судеб» всего одна (как Карл узнаёт места высадки терминаторов по каким-то «пертурбациям во времени», и уж тем более как Сара находит героинь вдали от указанных им координат?).

Наконец, фильм тянут на себе ветераны. Линда Хэмилтон хороша в образе саркастичной бабули Сары, а Шварценеггер на сей раз не просто пародирует свой образ, но и возвращает ему каплю трагизма. В общем, «Тёмные судьбы» — проходная часть, но хотя бы не худшая.

О фильме Разбираем «Терминатора: Тёмные судьбы» Новый «Терминатор» вызвал у наших авторов противоречивые эмоции, так что мы решили обсудить фильм, а не просто написать рецензию.

5. Терминатор 3: Восстание машин

По общему мнению, именно с фильма Джонатана Мостоу «Терминаторы» начали скатываться.

Именно здесь берут начало проблемы серии. Здесь впервые отменили концовку предыдущего фильма, чтобы повторить уже пройденное. Казалось, в прошлой части Сара и Джон Конноры предотвратили апокалипсис. А вот и нет! Непонятно как из будущего снова прибывают двое роботов: один злой, другой Шварценеггер. Прощай, мудрая идея, что будущее зависит только от нас!

Здесь уже в третий раз использовали формулу «прилетают двое» — и на сей раз не сделали с ней ничего оригинального. Терминатор в исполнении Арнольда ведёт себя уже совсем не как робот (впрочем, в продолжениях с этим будет ещё хуже). Нам показали взрослого Коннора — слабака, совсем не похожего на героя и лидера. Терминатор опять спасает Джона, хотя тому пора бы самому спасать мир. Причём, в отличие от «Судного дня», Т-800 спасает только Джона. А три миллиарда людей пусть сгорают в радиоактивный пепел, лишь бы избранный жил!

Но есть у третьего «Терминатора» то, что искупает его грехи и делает его гораздо более смелым, чем последние картины. Помимо как всегда хорошего экшена (впервые нам показали много разных машин-убийц не только в заставке), это сильный и неожиданный финал. Привыкшим к хэппи-эндам зрителям дали резкую оплеуху: «Восстание машин» кончилось Судным днём, гибелью человечества, поражением героев. Жалкому Джону остаётся только взять себя в руки и начать, чёрт возьми, исполнять своё предназначение. Уже за кадром.

«Восстание машин» не сумело вырваться из шаблона само, но постаралось, чтобы продолжения не повторяли его ошибок. Казалось, после такого финала не может быть никаких роботов из будущего и спасения человека-макгаффина… Ха-ха, как же!

4. Терминатор: Хроники Сары Коннор (Битва за будущее)

Телесериал канала FOX служит прямым продолжением «Судного дня», но смотрится скорее как неплохой фанфик. Правда, начало и конец этого фанфика явно писали разные люди.

Основная тема первого сезона — отношения между Джоном Коннором, который выглядит как чуть повзрослевший персонаж Эдварда Фёрлонга, с девушкой-терминатором Камерон. Ее образ, блестяще воплощенный совсем еще юной Саммер Глау, стал главным украшением сериала. И фактически единственным, что остаётся в памяти даже годы спустя, — кроме, пожалуй, молодой Лины Хиди (будущей Серсеи) в роли Сары Коннор.

Камерон — необычный терминатор. При моделировании чипа этой экспериментальной версии использовался слепок личности погибшей девушки, бойца сопротивления. Это еще один шаг к очеловечиванию терминаторов. Можно сказать, авторы сериала развили идею из «Судного дня», где трогательно показывалось, как Джон полюбил T-800, фактически заменившего ему отца. У Коннора и Камерон даже наметился роман: девушка-убийца неровно дышала к будущему лидеру человечества, а тот, хоть и сомневался, все больше привязывался к ней. Апофеоз этой нетривиальной версии сюжета о Пигмалионе наступил в первой серии второго сезона, когда Джон принял очень непростое решение, дав Камерон новую жизнь.

Но тут случился критический поворот. Словно испугавшись, сценаристы выбросили на помойку историю любви человека и машины. Взамен они переключились на параноидальный бред про толпу терминаторов, преследующих противоположные цели, и безумных девушек из будущего, пытающихся отвратить Джона от Камерон. Новизна исчезла, и сразу стало скучно. Неудивительно, что рейтинг сериала рухнул, и его в итоге закрыли.

Возможно, именно мелодраматическая линия о невероятной любви могла спасти эту историю. Но создатели сериала решили, что война будет интереснее, — и просчитались.

3. Терминатор: Да придёт Спаситель

Самый странный и необычный из «Терминаторов». Для франшизы, состоящей из однотипных фильмов-близнецов, это серьёзный комплимент.

Режиссёр Макджи снял единственный фильм серии, разорвавший шаблон. Единственный, где никто не прилетает из будущего спасать или убивать. «Спаситель» должен был начать новую трилогию в принципиально иных декорациях — в мрачном будущем, после апокалипсиса. Идёт война людей с машинами, а Джон Коннор из вечно спасаемого сопляка наконец-то стал воином. Оставалось только показать во всей красе то, что мы мельком видели во вступлениях и знали по рассказам: великие сражения на руинах, отвагу и гений Коннора и его достойную смерть после победы над «Скайнетом».

Идея была отличная. В теории именно она могла спасти серию.

На практике Макджи просто не сумел снять фильм, который бы её воплотил и зацепил зрителей. Сценарий «Спасителя», похоже, писали с наивным расчётом оставить всё интересное для продолжений, поэтому историю войны с машинами он почти не развивал. Всё внимание сосредоточили на новом герое — незнакомом зрителю Маркусе. А Коннор в исполнении Кристиана Бейла выглядел крутым, но занимался непонятно чем и мало влиял на сюжет. Многие сцены с ним добавили только потому, что Бейл потребовал больше экранного времени.

Самую грубую ошибку фильм совершил ближе к финалу: вместо того чтобы вести человечество к победе, Коннор принялся спасать… своё избранное величество от стирания из прошлого. Серьёзно, Джон?! Мы уже насмотрелись на спасение твоей задницы в прошлых трёх частях! И нам ещё повезло, что Макджи не вставил «авторскую» концовку, в которой Маркус и вовсе занимал место Джона.

«Спаситель» не спас серию, провалился в прокате и остался в истории обидной упущенной возможностью. И всё же это последний фильм, который относился к «Терминатору» как к истории, где ещё можно что-то сказать, а не как к копировальной машине для выкачивания денег из ностальгии. Было бы здорово увидеть пускай не сиквел, но другие фильмы о войне с машинами после апокалипсиса. Что-то в духе «Дороги ярости» и Fallout, только в мире «Терминатора».



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Между этими местами — огромный разрыв. А дальше начинаются действительно отличные фильмы.

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2. Терминатор

Фильм, с которого всё началось, — классический боевик Джеймса Кэмерона, снятый за сравнительно небольшой бюджет, но с отличной режиссурой, идеально подобранными актёрами и простой идеей. Настолько простой и удачной, что её в разных вариациях повторяли все фильмы из этого списка, кроме «Спасителя». Из будущего прибывает робот-убийца, чтобы уничтожить избранную: женщину, чьему сыну суждено победить восставшие машины. Оттуда же прилетает герой, чтобы избранную защитить, пусть даже ценой своей жизни. Герои убегают, робот догоняет.

Эта схема успеет осточертеть нам в следующие тридцать пять лет, но в первом фильме она работает отлично. Враг очень силён, пули его не берут, и уничтожить его будет нелегко. «Терминатор» не просто боевик, но и отчасти фильм о чудовище, того же плана, что «Чужой» или «Хищник». Только в роли монстра — робот. И если поначалу он выглядит как человек, то ближе к концу превращается в жуткий металлический скелет. Грим и спецэффекты немного устарели, но большинство кровавых сцен по сей день смотрится впечатляюще и жутко.

Впрочем, «Терминатор» держится не столько на спецэффектах, сколько на актёрах и персонажах. Кайл Риз в исполнении Майкла Бина действительно похож на тощего и отчаянного жителя постапокалипсиса. Сара Коннор пока ещё не амазонка, а простая девушка, такая же, как зрители, — и тем круче, когда именно она разделывается с чудовищем. Мы видим, как обстоятельства меняют героиню, и она заставляет нас верить, что и мы способны на такой подвиг.

Что уж говорить про Шварценеггера, идеально попавшего в образ! Арнольда планировали взять на роль Кайла, но Кэмерон вовремя опомнился: какого чёрта, этот парень — идеальная машина для убийств! Т-800, одетый в тёмные очки и байкерский костюм, говорящий «I’ll be back» и лихо стреляющий из дробовика — это символ серии. Он возвращался почти в каждой её части — даже в «Спасителе» Арнольда прифотошопили в одну короткую сцену. Есть много разных терминаторов с маленькой буквы — роботов-убийц из твёрдого, жидкого, газообразного металла. Но Терминатор как персонаж, с большой буквы, — именно такой.

1. Терминатор 2: Судный день

Почти вся эта статья состоит из жалоб на то, как продолжения испортили серию. В мире кино это частая проблема. Но каждый раз, когда кто-нибудь говорит: «Продолжения всегда хуже», его поправляют: «Ты забыл „Терминатора 2“».

Этот фильм, снятый всё тем же Кэмероном, считается чуть ли не лучшим сиквелом в истории кино. Он затмил первую часть — при том, что она тоже очень хороша. Именно «Судный день» мы цитируем, пародируем, помним наизусть. «Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл». «Аста ла виста, бейби». «Мне нужен отпуск». ..

Кэмерон не в первый раз снял сиквел, достойный оригинала, — ранее он проделал то же с «Чужими». Как у него это получается? Есть несколько основных приёмов.

Сиквелы Кэмерона усиливают опасность. Раньше героев преследовал стальной качок, а теперь — почти сверхъестественный монстр из жидкого металла, способный проходить сквозь решётки и принимать любой облик. Даже робот из первой части, оказавшийся на стороне героев, не может с ним справиться. Кэмерон повышает ставки: в «Терминаторе» герои пытались только выжить, а теперь их задача — разорвать порочный круг и отменить апокалипсис. Меняются и сами персонажи. Сара, по примеру Рипли, из беспомощной жертвы превращается в амазонку, способную постоять за себя. А Терминатор (формально другой, но внешне — тот же) оказывается на стороне героев и учится у них человечности.

Пожалуй, главный секрет сиквелов по-кэмероновски — в том, что Джеймс берёт вроде бы законченное произведение… и заканчивает его. И «Чужие», и «Судный день» выглядят как вторая половина цельной дилогии, даже если изначально так не было задумано. Рипли едва унесла ноги от Чужого — законченная история? Рипли едва унесла ноги, набралась опыта и отомстила — вот теперь законченная.

Так же и с «Терминатором». С появлением второго фильма первый стал прологом, началом истории, которая обрела финал. Сара не просто выжила, чтобы родить Джона, — она вместе с ним спасла мир не когда-то в будущем, а здесь и сейчас. Вот теперь это законченная история.

О фильме Как снимали «Терминатор 2: Судный день» Крутейшему боевику нашего детства исполняется 25 лет. Вспоминаем, как его создавали и каким он мог быть.

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«Судный день» — лучшая часть серии и идеальное завершение сюжета, начатого в «Терминаторе». Именно поэтому дальнейшие продолжения выглядят такими бестолковыми: они ничего не могут прибавить к цельному произведению в двух частях. Они ему просто не нужны, даже такие, как «Спаситель».

Апокалипсис в 1997 году не наступил. Сара и Джон Конноры спасли мир, и поэтому мы в нём живём. Эта история закончилась. Эй, в Голливуде, придумайте лучше новую!

А в каком порядке фильмы расположили бы вы?