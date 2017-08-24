Мир терминаторов к человеку недружелюбен. Скайнет — искусственный интеллект со свободой воли, весьма креативным мышлением и сильным чувством самосохранения — воспринимает homo sapiens как врагов. А если враг не сдаётся, его уничтожают. С помощью терминаторов.

Добро пожаловать в 20ХХ год, в музей «Естественные, неестественные и противоестественные враги человечества», на выставку «Терминаторы: грозные машины прошлого».

Для начала, уважаемые экскурсанты, уточним само понятие «терминатор». Происходит оно от латинского глагола terminare — «завершать, оканчивать, ставить предел» (этим по отношению к человечеству машины и должны были заниматься). Чаще всего мы употребляем это слово, говоря об антропоморфных роботах. Это привычно — но неправильно. Все машины-убийцы — как созданные самим Скайнетом, так и Cyberdyne Systems, — можно называть терминаторами, даже если на человека они смахивали не больше, чем на улитку. Да и если говорить только о человекообразных терминаторах, число их моделей тоже весьма значительно.

Т-70

Первый вариант двуногого терминатора. Ростом достигал двух с половиной метров, в правую руку был встроен многоствольный роторный пулемёт системы Гатлинга (при необходимости мог быть заменён на плазменное оружие). Использовался Cyberdyne Systems как выставочный экспонат, чтобы произвести впечатление на потенциальных инвесторов и заказчиков (да, в те времена эта помесь стиральной доски и кусачек ещё могла впечатлить). Был спроектирован как базовая модель пехотинца, однако использовался не на поле боя, а для охраны важных объектов.

Интеллект у него был примитивный, режима обучения не было предусмотрено — так что Т-70 нуждался в управлении извне. Впрочем, он мог работать и в автономном режиме — выполняя заложенные в него программы, однако их было немного, и поведение терминатора отличалось не большей вариативностью, чем поведение дождевого червя.

Массовое производство этой модели Скайнет наладил уже когда она морально устарела. Крупную и чрезвычайно тупую машину несложно было и обнаружить, и уничтожить.

Т-90

Следующей — и куда более удачной — моделью стал Т-90. Один из терминаторов, массово производимых Скайнетом для охоты на людей. Разработка была начата где-то в промежутке от Судного дня до 2021 года — точной даты в документах не сохранилось. Сходство с человеком — примерно такое же, как у предыдущей модели (то есть никакое). Но благодаря эндоскелету из более прочного гиперсплава, а также принципиально иной тактике использования Т-90 удалось сделать весьма успешной машиной.

Более того: терминаторы этой модели были основными полевыми боевыми единицами для Скайнета. То, что было критичным недостатком для единичных Т-70 — например, лёгкость обнаружения и идентификации как не-людей, — не играло большой роли для Т-90, передвигавшихся в составе крупных подразделений: они и так не прятались. Даже наоборот — вид легионов Т-90 должен был устрашающе действовать на противника.

Т-90 неплохо подходили для уничтожения человеческих толп — но не для охоты на конкретных людей (что также требовалось Скайнету). Так что конструкторская мысль пошла дальше. Правда, поначалу робко и неуверенно.

А где же Т1? Если были Т-70, Т-90 и так далее, логично, что существовал и Т-1. Вот только сходства с антропоморфными терминаторами там немного. Исходно это была боевая автономная платформа на гусеничном ходу, с хорошей бронёй и хрупкими креплениями «головы». После улучшений, внесённых Скайнетом, Т-1 использовался как робот-охранник и комплектовался двумя 7,62-миллиметровыми роторными пулемётами. Не раз модернизировался — так были созданы модели Т-150, FK-Hunter и переоборудованные увеличенные версии-танки (HK-Tank V1, V2, V3, V4).

Т-200

Первая и неудачная попытка Скайнета создать терминаторов, которые могли бы имитировать людей. Основных причин провала две. Во-первых, за основу был взят ремонтный робот NORAD, предназначенный для обслуживания Скайнета, а не для имитации человеческого поведения. Во-вторых, низкое качество исполнения. Из-за недостаточно развитого на тот момент производства Т-200 создавались по принципу «третий сорт — не брак». Вооружены Т-200 были чуть ли не рогатками: Сопротивление успешно захватывало склады с плазменным оружием, и приходилось экипировать свежеиспечённых роботов устаревшим огнестрелом.

Примитивная броня из керамических и композитных материалов плохо защищала терминаторов. Надеваемые поверх брони противопульные балахоны ситуацию кардинально не улучшали. Отсутствие дублирующих систем приводило к тому, что любое серьёзное повреждение оказывалось фатальным. Невысокая скорость реагирования и вовсе была подарком для противника. К этому набору недостатков прилагался ещё и карикатурный вид: диспропорционально тонкая фигура с большими сенсорами на «плечах», оборванного вида балахон… В Сопротивлении Т-200 дали прозвище «пугала» (а также «палочники» и «тощие») и относились к ним с откровенной иронией.

Не то чтобы у Т-200 не было преимуществ. Однако достоинства этой модели (чуткие сенсоры, развитые манипуляторы «рук», более совершенное по сравнению с Т-70 и Т-90 программное обеспечение) не перекрывали её недостатков, основной из которых — низкая «живучесть». Вывести из строя этих терминаторов можно было даже ручным оружием. Ремонтнику — даже самому прекрасному — можно дать оружие, но это не сделает из него боевого робота…

Позже были выпущены модификации Т-202 и Т-204. Боевые функции у них были убраны (разумно!), зато ещё более усовершенствованы микроманипуляторы для выполнения тонких ремонтных операций на сложных приборах. Кроме того, при необходимости добавлялись дополнительные «ноги», или же терминатор вообще ставился на колёсные шасси. Т-204, помимо этого, пользовался дополнительной парой «рук» — верхние конечности располагались вокруг торса.

Однако Скайнету по-прежнему требовались терминаторы для уничтожения отдельных людей — солдаты, способные к эффективной автономной и, что важно, одиночной работе.

Т-300 (Raptor)

Орудийная платформа на двух ногах, стабилизированных гироскопами, с усиленными сервоприводами. Конструкция ног позволяла, балансируя на одной, использовать вторую для разрушения препятствий или ближнего боя — логично, учитывая, что проектировались Т-300 из расчёта на то, что им придётся преследовать людей в руинах зданий. Тройные когти улучшали сцепление с поверхностью и позволяли как плотно закрепляться, так и брать резкий разгон с места благодаря сервоприводам и гидравлике. Сила когтей позволяла терминаторам разламывать камни и разрывать сталь.

Т-300 достигал 2,5 метра в высоту, 1,5 метра в ширину, его масса составляла 750 килограммов (немного для таких размеров), а максимальная скорость — 150 км/ч. Снабжение энергией шло за счёт миниатюрного ядерного импульсного реактора, размещённого в корпусе. Автономный интеллект был ограничен примерно до уровня собаки; но из-за своей целеустремлённости Т-300 представлял собой серьёзную угрозу. Любимая тактика Т-300 — выжидать в засаде, при обнаружении жертвы катапультироваться из укрытия, догнать её и разорвать (или раздавить). Хотя терминаторы этой серии были вооружены фазовой плазменной винтовкой, они предпочитали убивать «вручную». Сложно понять, какой в этом смысл, кроме устрашения, — ведь винтовка, связанная с реактором, обладала почти неограниченным боезапасом. А благодаря гидравлической стабилизации терминатор мог вести прицельный огонь на полном ходу.

Т-300 был не лишён недостатков. Засадная тактика работает, если жертва не подозревает, где засел терминатор. Т-300 же подводили сервоприводы, издававшие характерный поскуливающий звук. Да и интеллект собаки всё-таки недостаточен, чтобы успешно противостоять людям. Терминаторы нередко попадали в подстроенные противниками ловушки — и уже сами становились жертвами.

Т-400

Эти терминаторы были созданы на базе Т-70 и доработаны. Правда, для этой модели были характерны не столько конструктивные усовершенствования (улучшенная броня, более высокая скорость передвижения и реакции), сколько изрядное удешевление производства. А дешёвое редко бывает хорошим. Уязвимых мест у Т-400 было столько, что он мог быть выведен из строя даже холодным оружием — не говоря уже о стрелковом. Порой для повреждения вообще ничего не требовалось — ибо в нескольких местах наружу была выведена оголённая проводка! Отдельной проблемой был крупный, ярко светящийся оптический сенсор — просто подарок для снайпера. Одним выстрелом было несложно снести терминатору «голову» даже с большого расстояния.

Искусственный интеллект был улучшен по сравнению с предыдущими моделями — он находился примерно на уровне человекообразной обезьяны. Для выполнения приказов, преследования или выбора между простыми целями его хватало — однако Т-400 мог, например, «зависнуть» посреди боя, если его атаковали одновременно несколько противников.

Однако достоинство Т-400 — а именно дешевизна — перевешивало все конструктивные недостатки. Так что Скайнет выпускал их в большом количестве даже после появления более продвинутых моделей. Т-400 стали использовать для охраны концлагерей и окончательной зачистки баз Сопротивления, в которых уже поработали другие терминаторы.

Терминатор-червь Среди неантропоморфных терминаторов, созданных Скайнетом, встречались и достаточно забавные конструкции. Пожалуй, рекорд нелепости побили гидроботы. Они состояли из подвижных металлических элементов (по примеру кольчатых червей) и предназначались для патрулирования рек и прибрежных территорий. Стреляющего оружия и брони они не имели вовсе, но умели выпрыгивать из воды и затягивать туда людей, добивая хвостом-штыком. В общем, бессмысленная штука, работавшая только на эффекте неожиданности.

Т-500

Более компактная (ростом около двух метров), антропоморфная, быстрая и ловкая модель, чем предыдущие. Терминаторы впервые обрели эндоскелет и тактильную чувствительность. Острота зрения Т-500 была сравнима с человеческой, а реакция и скорость передвижения превышали возможности противников. Также терминатор мог поднимать вес до одной тонны. В отличие от Т-400, щеголявших оголённой проводкой: потенциально уязвимые места Т-500 были закрыты бронёй из гиперсплава.

Нельзя сказать, что искусственный интеллект этих терминаторов достиг серьёзных высот, — Т-500 не были способны к обучению и не могли адаптироваться к новым обстоятельствам. Однако из-за внушительного набора боевых подпрограмм и типовых решений Т-500 справлялся с гораздо большим количеством задач, чем предшественники. Иногда люди даже воспринимали поведение этих терминаторов как разумное.

Т-500 стал неприятным противником для человечества — некоторое время после выпуска модели Сопротивление несло серьёзные потери. На далёких расстояниях одетых Т-500 уже можно было принять за людей, и снайперы, боясь пристрелить своего, подпускали машины на короткую дистанцию. Сравнительно некрупный терминатор мог проникнуть в убежища, которые ранее считались безопасными. Кроме того, люди далеко не сразу вычленили закономерности в программах Т-500, делавшие роботов предсказуемыми.

На основе Т-500 создано несколько моделей.

T-500R (Reaver)

Из всех «пятисоток» T-500R был, пожалуй, самым неприятным для Сопротивления и оставил о себе тяжёлую память. Он же и наименее антропоморфен: похоже, для терминаторов тогда работало правило «человекоподобность обратно пропорциональна эффективности».

У этой модели «голова» отсутствовала (сенсоры и процессор размещались в хорошо защищённом корпусе), зато наличествовали огромные когти на «пальцах»-манипуляторах и искусственный интеллект с садистским уклоном. Т-500R предпочитал охотиться из засады, где его было практически невозможно обнаружить. Он набрасывался на жертву и разрывал её когтями, стремясь убивать как можно дольше и болезненнее. Крики разрываемых жертв записывали, после чего использовали в качестве приманки для других людей.

T-500T (Tank)

По сути это T-500, у которого на руках установлены скорострельные плазменные винтовки с собственными источниками питания, усиленной системой охлаждения и сопроцессорами. Уничтожение сопроцессоров было не особо критичным для стрельбы — в этих случаях управление попросту перехватывал основной «мозг». Суммарная эффективность, конечно, понижалась, но не сильно. Кроме того, улучшились сенсоры, броня, электроника, оптика и источник питания.

Изменения, однако, были скорее количественными, чем качественными. Основными конструктивными недостатками у T-500T стали расположение и слабая защищённость кабелей (их повреждение могло не только отключить орудие, но и вызвать взрыв плазмы), а также недостаточная защищённость отсека с топливными ячейками.

T-500I (Infiltrator)

T-500I стали первыми терминаторами с покрытием из искусственной резиновой кожи и, по сути, первой пробой создать инфильтраторов — роботов, сконструированных для проникновения в человеческое общество для разведки и диверсий. Эта ранняя попытка маскировки с треском провалилась: T-500I походили на людей не больше, чем куклы из дешёвого секс-шопа.

T-500S (Scout)

T-500S были высокоэффективными разведчиками с хорошим искусственным интеллектом, включавшим в том числе режим самообучения. К числу достоинств T-500S относились жидкокристаллическая оптика с широким углом обзора (больше 270 градусов), улучшенные акустические и обонятельные сенсоры, управляемые двумя независимыми сопроцессорами, и более совершенная черепная защита. T-500S эффективно взаимодействовали с другими скайнетовскими юнитами и выполняли в группах роль координаторов. Всего было выпущено 3065 T-500S, и к концу войны функционировало больше половины — живучесть, достойная уважения.

В ходе войны люди всё чаще переходили к партизанской тактике — с атаками из руин, из-под земли и прочих неочевидных для машин укрытий. Войска Скайнета несли потери. Необходимость в терминаторах, способных проникнуть в сердце Сопротивления, становилась всё более насущной.

Т-600

Хотя конструкция у Т-600 громоздкая, рост 2,2 метра, а имитация кожных покровов весьма грубая, принять за людей их уже было можно — с некоторого расстояния или в полутьме. Правда, лишь пока терминаторы находились в покое: при движении они издавали характерный металлический звук. Кожа у них часто была ненатурального цвета — например, зелёного (за что Т-600 в Сопротивлении прозвали «лимонами»). Примитивно была проработана и лицевая мускулатура — по выражению лица легко было отличить терминатора от человека. Часто терминаторы этой модели вообще не использовали кожный покров либо ограничивались перчатками и маской на голову.

Бронированы Т-600 были средне. Слабым местом была голова; другие проблемные зоны — плечевые суставы и расположенная с задней стороны шеи система прицеливания. Броня на груди тоже оставляла желать лучшего. Кроме того, живучесть Т-600 понижалась из-за сравнительно медленной реакции. Хотя двигаться они могли со скоростью 60 км/ч, выдерживали и 75 км/ч — правда, недолго. Были вооружены пулемётом Гатлинга и подствольным гранатомётом с большим ранцем боезапаса (пулемёт мог быть заменён плазменным оружием).

Имели три режима работы: прямой (в нём терминатор исполнял одну поставленную задачу), автоматический и автономный. Искусственный интеллект был всё ещё примитивен: робот не мог выполнять второстепенные или не связанные с основной целью задачи и не мог имитировать человеческую речь. Тем не менее, он уже мог обучаться самостоятельно, создавать оружие или использовать не предусмотренное изначальной комплектацией, проводить автодиагностику и мелкий саморемонт, рассчитывать дистанцию и траекторию стрельбы.

Уже на данном уровне Скайнет начал программно запрещать терминаторам самоанализ. Суперкомпьютер полагал, что осознание себя способно привести роботов к самоубийству (были ли прецеденты, неизвестно).

Т-700

У Скайнета, как у любого плодовитого конструктора, новаторские изобретения чередуются с не самыми удачными. К числу последних принадлежат Т-700.

Эти терминаторы представляли собой промежуточную модель между Т-600 и Т- 800. Они стали более антропоморфными, — искусственная ткань, покрывающая их тело, куда сильнее напоминала человеческую кожу; была доработана и мускулатура, в частности, мимическая. Кроме того, Скайнет позаботился об имитации крови: насос гонял по искусственным сосудам красную жидкость, вытекающую при повреждениях. Помимо этого, в Т-700 была вшита база данных по человеческим языкам и правилам поведения, — что помогало выдать себя за противника… если бы не недостатки.

Для начала выяснилось, что мышцы в организме занимают не так уж мало места. А оно необходимо ещё и для разнообразной гидравлики. Так что фигура в целом выглядела нестественно: переразвитый торс вызывал подозрения. К тому же не все группы мышц хорошо работали. Из-за нехватки места пришлось отказаться и от дублирования гидравлических систем. Поэтому терминаторы получились неустойчивыми и в движении напоминали зомби. Да и повреждения гидравлики становились для Т-700 фатальными.

Не всё было хорошо и с кожей. Более совершенная, чем у предыдущей модели, она всё-таки рвалась при нагрузках, особенно на суставах. Кроме того, Т-700 обладали — как это ни странно — более слабым интеллектом, чем Т-600; из перестраховки им урезали способность к самообучению. Тем не менее по сумме плюсов и минусов Т-700 оказались всё-таки эффективнее «лимонов» и постепенно их заменили.

Команды Скайнет выпускал и «комплекты» терминаторов — машины, которые работали совместно. В борьбе против людей зарекомендовала себя комбинация с использованием «Летающих Охотников» — автономных боевых дронов-самолётов, изначально созданных людьми для поиска противника и передачи его местоположения. Существовали десятки вариаций Летающих Охотников, включая весьма солидные по размерам — вроде летающего линкора HK-Transport. К ним прилагались некрупные устройства. Например, мини-охотники — слабо бронированные роботы, снабжённые реактивными двигателями и гироскопами, которых Охотники выпускали для зачистки укрытий противника. Или аэростаты-разведчики (те же мини-охотники, но без вооружения). В команду входило и весьма крупное устройство — Жнец, огромный бронированный терминатор, имевший четыре манипулятора для захвата «органического материала» — проще говоря, людей. Пойманные жертвы доставляли в центры киборгизации и переработки для изготовления роботов с органическим покрытием. На корпусе Жнец мог нести двух мототерминаторов — гибридов терминатора с ходовой частью мотоцикла, предназначенных для разведки, поиска людей и захвата тех, кто ускользнул от Жнеца.

Т-8ХХ

Упорная работа в одном направлении не могла не привести к прорыву. И им стала серия Т-8хх. Как выяснилось позднее, Т-8хх превосходили и терминаторов дальнейших моделей.

Для маскировки этих машин Скайнет начал использовать настоящий, «живой» кожный покров — генетически улучшенную ткань, выращиваемую поверх титанового эндоскелета. Она обладала способностью к быстрой регенерации — примерно в семь раз лучше человеческой. Как и у «семисоток», сохранялась имитация кровообращения; убедительно моделировались также запах тела, пот, слёзы и прочие выделения. Т-8хх научились весьма точно подделывать и человеческий голос, причём в широком диапазоне. Чтобы люди не заподозрили неладное, «камуфляж» каждого терминатора, засылаемого на базы Сопротивления, создавался индивидуально — «близнецов» не было.

Эти терминаторы обладали куда более гибким искусственным интеллектом, чем предыдущие модели (а кое в чём выигрывали и у последующих). При создании Т-8хх Скайнет приблизился к моделированию человеческого мозга. Помимо изобилия встроенных программ (от анализа человеческих эмоций и языка тела до химического анализа атмосферы), «восьмисотые» были способны к самообучению. Правда, независимые мысли у терминаторов всё-таки подавлялись — вольницы Скайнет старался не допускать.

Люди примерно в 95% случаев принимали представителей линейки Т-8хх за своих соплеменников. Это — совместно с феноменальной живучестью «восьмисоток» — привело к тяжелейшим потерям: ущерб от действий Т-8хх превысил ущерб от «лимонов» примерно в двести раз! С внедрением этой серии Скайнет стал ближе к уничтожению человечества, чем когда бы то ни было.

Среди серии Т-8хх выделяются три самые известные модели.

Т-800

Первые терминаторы, способные имитировать человеческую речь и отчасти мимику. Искусственная нейронная сеть и Telepathic Communication Implant Cores позволяли им действовать не только под прямым контролем Скайнета или автономно, но и связываться между собой на расстоянии, при необходимости объединяя усилия в режиме «улья».

Видеть они могли как в видимой части спектра, так и в инфракрасной, оптические сенсоры были защищены противоударными линзами. Грудная клетка могла изменять объём для имитации дыхания. Источником энергии служила небольшая реакторная установка с двумя топливными элементами, работающими на изотопах иридия, которая располагалась в грудной клетке.

Использование новых технологий позволило уменьшить все необходимые части, как внешние, так и внутренние, так что осталось место для дублирования (например, системы гидравлики) и дополнительной защиты. Т-800 стал на 20% легче и на 40% сильнее, а также существенно маневреннее, чем Т-600. Стандартно терминаторы этой модели были укомплектованы плазменными винтовками, но могли использовать и оружие людей: в базе данных была вся необходимая информация.

Поскольку искусственная кожа обходилась дорого, а наращивалась долго, для охоты за партизанами Т-800 выпускали без неё. Маскировочный эффект это, конечно, снижало до нуля, но были и свои преимущества: терминатор мог развивать скорость, сравнимую с автомобильной. Никакой кожный покров этого не выдерживал.

Т-850

Терминаторы, внешне почти неотличимые от Т-800, были тем не менее изрядно модернизированы. Источником энергии выступали два водородных топливных элемента — они были долговечнее иридиевых и рассчитаны на 200 лет работы. Также был улучшен эндоскелет и внесены изменения в управляющую операционную систему, облегчавшие перезагрузку.

Т-888

Сочетал черты линейки Т-8хх и терминаторов нового поколения. Помимо уже привычных усовершенствований — экзоскелет не из титана, а из более тугоплавкого колтана, хорошо бронированная спина (предыдущие «восьмисотки» были уязвимы для атак с тыла), большая универсальность — у Т-888 была особенность, выводящая терминаторов на недосягаемую до того высоту. Благодаря независимым (но дистанционно связанным) системам питания разных узлов Т-888 были способны к самовосстановлению. Что означало практически неуязвимость — терминатор этой модели мог функционировать даже после обезглавливания. Единственным средством его уничтожить было изъятие центрального процессора.

Ещё один прорыв был сделан в сфере искусственного интеллекта. Т-888 умели не просто имитировать человеческое поведение, но и вживаться в роли, обладали в определённых пределах свободой воли, логикой, некоторыми эмоциями и даже чувством юмора.

***

Как нередко случается, победа обернулась поражением. Т-8хх были удивительно эффективны. Людям ничего не могли противопоставить такому совершенному оружию… пока оно работало на Скайнет. Но, что способен сконструировать один, могут вскрыть другие. Сопротивлению удалось расшифровать язык, использованный в архитектуре электронных мозгов терминаторов — в том числе и «восьмисотых». Оно смогло перепрограммировать их и отключить ограничитель, блокировавший свободу воли. А некоторые «восьмисотые» обрели свободу воли и самостоятельно — если долго находились вне контроля Скайнета. Такие терминаторы присоединялись к человечеству — и вундерваффе оборачивалось против создателя.

Чтобы исправить ситуацию, были созданы T-900.

Т-900

Первая попытка Скайнета создать «убийц терминаторов»: их целью было обнаружение и уничтожение присоединившихся к Сопротивлению машин.

Т-900 был раза в два мощнее, быстрее и устойчивее к повреждениям, чем «восьмисотые». Но одна конструктивная недоработка и один идеологический просчёт свели на нет практически все его преимущества. В качестве источника энергии использовался плазменный реактор, который во время работы светился. Это напрочь демаскировало Т-900 — он был заметен с большого расстояния.

Во-вторых, Т-900 лишился возможности к самообучению, чтобы уменьшить шансы на перепрограммирование, — и в этом вчистую проигрывал менее совершенным моделям. В общем, Т-900 стал откровенной неудачей Скайнета.

Т-1000

Ещё один впечатляющий конструкторский прорыв. Он был полностью создан из жидкометаллического сплава (называвшегося «мимикрирующий полисплав») и способен к феноменальному самовосстановлению. Каждая молекула была запрограммирована на соединение с основной массой на расстоянии до 14 километров. Из-за феноменальной пластичности Т-1000 мог полностью принимать любую форму (блестяще имитируя всё, с чем входил в прямой контакт), однако предпочитал оставаться в «базовом облике», приданном

при изготовлении, — не исключено, что это было энергетически выгоднее.

Т-1000 мог трансформировать конечности в любое холодное оружие и просачиваться через отверстия. Однако был чувствителен к низким и высоким температурам, если воздействию подвергалась большая часть тела, а также подвержен кратковременному баллистическому шоку при удачном выстреле в корпус. Т-1000 не мог имитировать тепло человеческого тела, — на ощупь полисплав всегда оставался прохладным.

Строго говоря, «мимикрирующий полисплав» не был сплавом в общепринятом понимании. Он представлял собой конгломерат миллионов наномашин, которые соединялись в единую сеть с помощью специальных подпрограмм. Т-1000 нельзя было контролировать извне и перепрограммировать; он работал только в автономном режиме и обладал свободой воли. Чтобы ещё более опасный терминатор не потерял лояльность, как «восьмисотки», в Т-1000 встроили массу программных запретов. Впрочем, в их действенности Скайнет не был уверен — поэтому Т-1000 был выпущен в ограниченном количестве и никогда не запускался в серийное производство. Другие причины — баснословная дороговизна и время изготовления.

Мыслил Т-1000 более чем оригинально — его логику не всегда понимали не только люди, но и собратья-терминаторы. Так, он не использовал понятий «причины» и «следствия», мог обрабатывать информацию и принимать решения сразу в нескольких параллельных потоках и так далее.

Позже были выпущены модификации Т-1000. Так, Т-1001 был способен разделяться на части, действующие самостоятельно, и быстро создавать длинные клинки, которые «выстреливали» в жертву. А Т-1002 мог выращивать колюще-режущие предметы по всей поверхности тела.

Терминатор-паук Была выпущена и ещё одна модификация Т-1000 — Т-100000, разительно отличавшаяся от остальных. Она не была антропоморфной — её прообразом стал паук. Она была гигантской — так как для неё не существовало ограничений, связанных с необходимостью имитировать людей, равно как и какие бы то ни было объекты. Изготовлена она была в единственном экземпляре и охраняла центральный компьютер Скайнета. Справедливости ради, 100000 был не единственным терминатором-пауком. Подобную форму имела из ранних примитивных моделей — T-7 Tetrapod. Это паукообразный робот, двигающийся на четырёх конечностях-манипуляторах и предназначенный для охраны объектов, зачистки территорий, обнаружения и преследования подвижных целей.

Т-Х

Это была попытка соединить плюсы Т-900 и Т-1000: продвинутый металлический эндоскелет и «жидкий металл», сменивший «живой» кожный покров. Части эндоскелета были соединены достаточно подвижно и не требовали обязательной целостности корпуса: терминатор мог, например, при необходимости «отстегнуть» нижнюю часть скелета, не говоря уже о возможности повернуть голову на 360 градусов.

Разрабатывая эту инновацию, Скайнет явно шагнул вперёд в понимании человеческой психологии. Новые терминаторы были заточены под то, чтобы вызывать симпатию и снижать бдительность и агрессию. Представить, что громила с лицом губернатора Калифорнии окажется хладнокровным убийцей-роботом, нетрудно. Куда сложнее заподозрить в этом хрупкую девушку…

Между тем «девушки» были крайне опасны. Кристаллическая керамическая броня, усиленная нановолокнами углерода и титана, более двадцати видов встроенного вооружения, скорость более 80 км/ч, удивительные сила, ловкость и реакция… А ещё выдвигающаяся из пальца титановая дрель, с помощью которой можно было передать пакет наноботов в любую электронную систему и получить над ней контроль. Кстати, против других терминаторов это тоже неплохо работало.

Кроме того, существовала инновационная модель ТОК-715. Она могла убедительнее всех терминаторов выдать себя за человека, употреблять жидкости и еду, обладала цветным зрением в отличие от прочих моделей. Вершина ли это терминаторской «эволюции» или мега-удачная «боковая ветвь» — сказать сложно.

Настоящие киборги

Помимо «классических» терминаторов из металла, были и плоды побочных экспериментов, взявшие от людей куда больше. Например, I-950. Чтобы их создать, к Скайнету с помощью нейросетевого процессора-импланта подключали маленьких детей. Когда ребёнку исполнялось четыре года, ему делали инъекцию, ускоряющую взросление. Далее начинались тренировки и обучение под руководством Т-800 и пленных людей. Если дети не соответствовали требованиям, их выбраковывали и уничтожали, если соответствовали — по окончании полового созревания делалась ещё одна инъекция, и создание I-950 считалось законченным.

I-950 уступали в силе и ловкости поздним моделям терминаторов, но намного превосходили людей. То же можно сказать насчёт живучести (за счёт умения пережимать кровеносные сосуды вокруг раны), зрения (в том числе инфракрасного), возможности беспроводной коммуникации с другими органическими терминаторами и тому подобного. Кроме того, в животе у I-950 находится контейнер, куда можно было поместить что угодно — от бомбы, активируемой мысленным приказом, до образцов новых технологий. Главное же, идентифицировать I-950 как нечеловека было почти нереально — ведь они по сути и были людьми!

Другой пример «отчасти людей» — Т-Н (Terminator Hybrid): это люди, трансформированные в кибернетические организмы. Изначальная идея доктора Серены Коган из Cyberdyne Systems состояла в том, чтобы создать механические тела, которые могли бы вместить человеческий мозг после смерти тела. Проект был законсервирован на долгие годы, — пока Скайнет не обнаружил тело человека, ожидавшее активации. Суперкомпьютер внёс усовершенствования в процесс переноса мозга, модифицировал тела и запустил ещё и эту линейку.

Сложно сказать однозначно, стала ли модель удачей Скайнета. С одной стороны, Т-Н по физическим параметрам вышли не хуже, чем Т-800, и даже кое в чём их превосходили — скажем, были достаточно лёгкими, чтобы плавать. С другой стороны, они более уязвимы, ибо зависимы от работы сердца. Кроме того, при пересадке мозга сохранялись человеческие воспоминания (хотя Скайнет пытался заменить их ложными), — а это прямая дорога к нелояльности!

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Наша экскурсия подошла к концу. Надеюсь, она была познавательной и заставила вас гордиться оружием победы, которым сражались наши героические предки. Спонсор нашей экскурсии — Скайнет. Слава роботам!

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