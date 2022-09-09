Мир фантастики №226 (сентябрь 2022)

Главное фантастическое событие сентября — выход супердорогого сериала от Amazon «Кольца власти», рассказывающего о событиях, что разворачивались в Средиземье до «Властелина колец». А поскольку этот рассказ основан на книжном наследии Толкина, мы можем в общих чертах расписать, что, по идее, должны показать в сериале. А ещё мы расскажем об аниматоре Доне Блуте, писателях Джеймсе Крюсе и Алане Кубатиеве, а также гейм-дизайнере Уве Розенберге. Ну и об их творениях, разумеется!
В номере
- откуда черпали вдохновение авторы при съёмках «Унесённых призраками»;
- как автомат с самой первой Street Fighter уделал реальных боксёров;
- почему в конце первой версии сказки Пиноккио погибал;
- каким будет интернет завтра;
- сохранил ли мультсериал «Джетсоны» актуальность.
А также:
рецензии на книги Фонды Ли, Кэтрин Эддисон, Питера Ньюмана, Р. Дж. Баркера и других • интервью с художницей Еленой Кукановой • материал про экзотические планеты • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Андрей Васильченко
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- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
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Следующий номер выйдет 7 октября.
Средиземье до Войны Кольца
В преддверии выхода сериала «Кольца власти» самое время вспомнить, с чего началась история Средиземья, какие эпохи предшествовали событиям кинотрилогии 2001–2003 годов и что и почему, скорее всего, будет показано в сериале от Amazon.
Пиноккио
Сказку о Пиноккио начали публиковать в детской итальянской газете в 1881 году. С тех пор ожившая марионетка проделала огромный путь, успела изрядно измениться характером стараниями Уолта Диснея и даже поработать на фашистскую пропаганду у Муссолини.
«Битва за Лукоморье. Книга 2» • Кэтрин Эддисон «Император-гоблин» • Питер Ньюман «Семеро» • Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей» • Фонда Ли «Нефритовое наследие» и другие книги. 32 Персона
Джеймс Крюс: книги и экранизации
После 1945-го литературная Германия, особенно в области детских книг, напоминала выжженную пустыню. Важнейшую роль в восстановлении творческой свободы в этой области сыграл Джеймс Крюс. В итоге он стал самым известным детским писателем Германии, в том числе благодаря притче «Тим Талер, или Проданный смех», которая принесла ему мировую славу. 38 Персона
Алан Кубатиев: лучший тайный фантаст эпохи
31 августа Алану Кубатиеву исполнилось бы 70 лет. Он умер 4 июля, оставив после себя два сборника, неизгладимую память о себе и континуум текстов, который развёртывается из прошлого в будущее. Человек Ренессанса, многоликий, как индийский бог, он делал очень многое, но оставался в тени — потому что не стремился к славе.
20 лет с мировой премьеры «Унесённых призраками»
Как и другие произведения Миядзаки, «Унесённые призраками» — куда более глубокое отражение его сложной личности, чем может показаться на первый взгляд. Мы немного приоткроем для вас завесу, скрывающую его удивительный разум, и расскажем захватывающую историю великого фильма. 52 Персона
Дон Блут и его мультфильмы
Карьера Дона Блута полна контрастов. Он сформировал классику традиционной анимации, притом значительная часть его работ провалилась в прокате и была уничтожена критикой. Несмотря на то что пресса регулярно называла мультфильмы Блута главной альтернативой диснеевским, сам он никогда не противопоставлял своё искусство творениям легендарной студии. Наоборот, он пытался вернуть анимации достижения золотой эры, коих корпорации лишились в 1970-е. 64 Сериал
«Джетсоны»
Добро пожаловать в идеальное будущее с Джетсонами! В этом году фантастической семейке из 2062 года исполняется 60 лет. А у её главы Джорджа Джетсона юбилей — по сюжету он родился именно в 2022-м. В честь красивой даты мы решили вспомнить историю мультсериала, только кажущегося клоном более известных «Флинтстоунов». На самом деле он воплотил мечтания о светлом будущем, которыми была пропитана научная фантастика.
История серии Street Fighter
В 2022 году серия Street Fighter от Capcom отмечает тридцатипятилетие, и это отличный повод вспомнить весь пройденный ею путь. Почему первая часть едва не провалилась? Как появились комбо? Какую ужасную и ныне практически забытую игру сделали по мотивам не менее ужасной экранизации «Уличного бойца»? Как Street Fighter воевал с Mortal Kombat? Об этом и не только — в нашей статье. 79 Персона
Уве Розенберг и его игры
Коробка, на которой напечатано имя Уве Розенберга, сразу привлекает внимание, ведь в ней наверняка скрывается качественная стратегия, где, вероятнее всего, придётся что-то выращивать. Огородно-фермерская тематика — фишка Уве. И как оказалось, многие настольщики любят время от времени отвлечься от великих войн и эпических подвигов, чтобы поразводить овец.
Самые экзотические экзопланеты во Вселенной
Вселенная приготовила нам массу сюрпризов, и реальные экзопланетные системы настолько необычны и разнообразны, что по сравнению с ними выглядит жалкой любая гипотетическая модель, порождённая наукой или фантазией писателей. 90 Назад в будущее
Каким будет интернет будущего?
Когда заходит речь о том, как будет выглядеть интернет через 20, 30, 50 лет, многим представляются картинки, навеянные современными фантастическими фильмами: виртуальная реальность, нейроинтерфейсы, метавселенная — словом, слияние человека с компьютером и прямое включение его в сеть. Вероятно, именно это нас и ждёт. Но ещё — цензура, децентрализация и всемирный спутниковый интернет.
Елена Куканова
Елена Куканова — одна из самых узнаваемых художниц среди отечественных толкинистов. Впрочем, её работы, созданные исключительно в традиционной технике, получили признание и за рубежом. Мы связались с Еленой и поговорили о реалистичности толкиновского мира, о том, как актёрское мастерство может пригодиться при работе над портретом и чем художник лучше фотоаппарата. 107 Рассказ
Сергей Пономарёв, Анна Бурденко «Переносимая ложность бытия»
В суровом постапокалиптическом будущем двое героев пытаются выжить и спасти своих близких. 112 Зона комикса
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