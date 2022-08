Мир фантастики №225 (август 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

24

32

Книжный ряд

40

«Билли Саммерс» •

«Бес идёт за мной» •

«Герои умирают» •

«Возвращение “Пионера”» •

«Позолота» • и другие книги.

56

О сквозных темах и мотивах, объединяющих пёстрое творчество автора, и о размывании литературного канона с автором «Бывшей Ленина» и «Убыра» беседует критик Василий Владимирский.

Видеодром

62

По случаю двадцатипятилетия кровавого космического хоррора рассказываем о создании фильма, о его стремительных съёмках и о том, как «Титаник» Джеймса Кэмерона сыграл фатальную роль в его судьбе.

69

76

Игровой клуб

84

Машина времени

92

Фан

102

112

Концептуальные альбомы — важная, однако незаслуженно обделённая вниманием часть мира фантастики. В этой статье мы хотим показать, насколько прочно связаны фантастика и музыка. Читать её рекомендуется так же, как она писалась, — под музыку.В 2022 году кинофраншиза «Люди в чёрном» отметила тройной юбилей: 25 лет исполнилось первому фильму, 20 лет — второму и 10 лет — третьему. Но изначально люди в чёрном появились вовсе не в кино, а каждый фильм рисковал провалиться в производственный ад… Вспоминаем историю франшизы.Сериал «Женщина-Халк» станет частью новой фазы киновселенной Marvel и расскажет о прежде не появлявшейся на большом экране героине — о Дженнифер Уолтерс, более известной как Женщина-Халк. Так кто же она? Как её придумали, какой путь она прошла, перебираясь со страниц комиксов на телевизионные экраны? А главное — зачем Marvel снимать о ней сериал?Диктаторы захватывали кино как территорию мечты. А потому идеология, лежащая в основе фантастического фильма, рассказывает о породившем её режиме не меньше, чем опальная критика. Что же нам говорят «Голубой свет», «Паромщица Мария» и «Пульсагари»?Всего 10 лет назад кинокомпании А24 не существовало. Сегодня же в её активе россыпь «Оскаров» и других наград, а фанаты по всему миру скупают свечки и кружки с эмблемой любимой студии так быстро, как не снилось и Disney. Рассказываем, как маленькая киностудия завоевала сердца миллионов поклонников хорроров и необычной фантастики, а заодно вспоминаем десять её лучших фантастических фильмов.Сегодня трилогия квестов The Legend of Kyrandia знакома только ценителям жанра, ведь машина производства ремастеров и ремейков до неё не добралась. А жаль! Мало того что это отличный образец жанра, так ещё и создавала игры та же команда, что работала над культовой серией Command & Conquer!В августе и сентябре 2022 года любители космоса и астрономии отметят две знаменательные даты: 45 лет с момента запуска аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Их путешествие можно без преувеличения назвать величайшим во всей человеческой истории. Пара космических странников открыла для нас внешнюю часть Солнечной системы и даже позволила впервые заглянуть в межзвёздное пространство.Татьяна (Тата) Киргетова, известная благодаря работе над карточными играми Magic: The Gathering и Legend of the Cryptids, рассказала нам, как правильно ставить задачи перед художником, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать больше уборщицы и кто на самом деле уничтожит человечество.«Трудности перевода»Что будет, если содержание пластинок «Вояджеров» переведут неправильно.