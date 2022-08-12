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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №225 (август 2022)

    12 августа 2022
    12.08.2022
    15329
    5 минут на чтение
    #номера

    В этом номере вас ждёт, кажется, самая длинная статья за всю историю журнала — на целых 20 страниц! И посвящена она, как ни странно, музыке. Игорь Хованский рассказывает о фантастических концептуальных альбомах, выпущенных самыми разными группами — от Pink Floyd и Kraftwerk до Coheed & Cambria, Avantasia и Mechanical Poet. А ещё неожиданно длинной оказалась статья про космос — целых 10 страниц посвящено истории программы «Вояджер»: 45 лет назад в самое дальнее космическое путешествие отправились два космических аппарата, и с ними до сих пор поддерживается связь. Другой юбилей отмечает незаслуженно забытая серия квестов The Legend of Kyrandia — ей стукнуло 30 лет. А ещё четверть века исполнилось двум культовым фантастическим фильмам — «Людям в чёрном» Зонненфельда и «Сквозь горизонт» Пола У. С. Андерсона. Естественно, эти юбилеи мы тоже отметили статьями — садясь за них, готовьте чашки чая побольше!

    Мир фантастики №225 (август 2022) 6

    В номере

    • почему серия The Legend of Kyrandia так и осталась трилогией;
    • как маленькая студия А24 сегодня меняет кинематограф;
    • какое кино снимали при тоталитарных режимах;
    • какие есть общие темы и мотивы в творчестве Шамиля Идиатуллина;
    • кто такая Женщина-Халк и почему про неё снимают сериал.

    А также:

    рецензии на книги Шамиля Идиатуллина, Стивена Кинга, Мариссы Мейер, Мэтью Стовера и других • интервью с художницей Татьяной Киргетовой • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Татьяна Киргетова

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
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    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Мир фантастики №225 (август 2022) 2
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    Мир фантастики №225 (август 2022)

    В продаже с 12 августа.
    Следующий номер выйдет 8 сентября.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 История за семь нот
    Концептуальные фантастические альбомы
    Концептуальные альбомы — важная, однако незаслуженно обделённая вниманием часть мира фантастики. В этой статье мы хотим показать, насколько прочно связаны фантастика и музыка. Читать её рекомендуется так же, как она писалась, — под музыку.

    Врата миров
    24 Миры
    Кинофраншиза «Люди в чёрном»
    В 2022 году кинофраншиза «Люди в чёрном» отметила тройной юбилей: 25 лет исполнилось первому фильму, 20 лет — второму и 10 лет — третьему. Но изначально люди в чёрном появились вовсе не в кино, а каждый фильм рисковал провалиться в производственный ад… Вспоминаем историю франшизы.

    32 Портрет героя
    Женщина-Халк
    Сериал «Женщина-Халк» станет частью новой фазы киновселенной Marvel и расскажет о прежде не появлявшейся на большом экране героине — о Дженнифер Уолтерс, более известной как Женщина-Халк. Так кто же она? Как её придумали, какой путь она прошла, перебираясь со страниц комиксов на телевизионные экраны? А главное — зачем Marvel снимать о ней сериал?

    Книжный ряд
    40 Рецензии на книги
    Стивен Кинг «Билли Саммерс» • Яцек Комуда «Бес идёт за мной» • Мэтью Стовер «Герои умирают» • Шамиль Идиатуллин «Возвращение “Пионера”» • Марисса Мейер «Позолота» • и другие книги.

    56 Контакт
    Беседа с Шамилем Идиатуллиным
    О сквозных темах и мотивах, объединяющих пёстрое творчество автора, и о размывании литературного канона с автором «Бывшей Ленина» и «Убыра» беседует критик Василий Владимирский.

    Видеодром
    62 Классика
    Как создавался «Сквозь горизонт»
    По случаю двадцатипятилетия кровавого космического хоррора рассказываем о создании фильма, о его стремительных съёмках и о том, как «Титаник» Джеймса Кэмерона сыграл фатальную роль в его судьбе.

    69 Жанр
    Фантастическое кино тоталитарных режимов
    Диктаторы захватывали кино как территорию мечты. А потому идеология, лежащая в основе фантастического фильма, рассказывает о породившем её режиме не меньше, чем опальная критика. Что же нам говорят «Голубой свет», «Паромщица Мария» и «Пульсагари»?

    76 Ретроспектива
    Мультивселенная кинокомпании А24
    Всего 10 лет назад кинокомпании А24 не существовало. Сегодня же в её активе россыпь «Оскаров» и других наград, а фанаты по всему миру скупают свечки и кружки с эмблемой любимой студии так быстро, как не снилось и Disney. Рассказываем, как маленькая киностудия завоевала сердца миллионов поклонников хорроров и необычной фантастики, а заодно вспоминаем десять её лучших фантастических фильмов.

    Игровой клуб
    84 Классика
    The Legend of Kyrandia
    Сегодня трилогия квестов The Legend of Kyrandia знакома только ценителям жанра, ведь машина производства ремастеров и ремейков до неё не добралась. А жаль! Мало того что это отличный образец жанра, так ещё и создавала игры та же команда, что работала над культовой серией Command & Conquer!

    Машина времени
    92 Космос
    История программы «Вояджер»
    В августе и сентябре 2022 года любители космоса и астрономии отметят две знаменательные даты: 45 лет с момента запуска аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Их путешествие можно без преувеличения назвать величайшим во всей человеческой истории. Пара космических странников открыла для нас внешнюю часть Солнечной системы и даже позволила впервые заглянуть в межзвёздное пространство.

    Фан
    102 Художник
    Татьяна Киргетова
    Татьяна (Тата) Киргетова, известная благодаря работе над карточными играми Magic: The Gathering и Legend of the Cryptids, рассказала нам, как правильно ставить задачи перед художником, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать больше уборщицы и кто на самом деле уничтожит человечество.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Трудности перевода»
    Что будет, если содержание пластинок «Вояджеров» переведут неправильно.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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