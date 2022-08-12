Мир фантастики №225 (август 2022)

В этом номере вас ждёт, кажется, самая длинная статья за всю историю журнала — на целых 20 страниц! И посвящена она, как ни странно, музыке. Игорь Хованский рассказывает о фантастических концептуальных альбомах, выпущенных самыми разными группами — от Pink Floyd и Kraftwerk до Coheed & Cambria, Avantasia и Mechanical Poet. А ещё неожиданно длинной оказалась статья про космос — целых 10 страниц посвящено истории программы «Вояджер»: 45 лет назад в самое дальнее космическое путешествие отправились два космических аппарата, и с ними до сих пор поддерживается связь. Другой юбилей отмечает незаслуженно забытая серия квестов The Legend of Kyrandia — ей стукнуло 30 лет. А ещё четверть века исполнилось двум культовым фантастическим фильмам — «Людям в чёрном» Зонненфельда и «Сквозь горизонт» Пола У. С. Андерсона. Естественно, эти юбилеи мы тоже отметили статьями — садясь за них, готовьте чашки чая побольше!
В номере
- почему серия The Legend of Kyrandia так и осталась трилогией;
- как маленькая студия А24 сегодня меняет кинематограф;
- какое кино снимали при тоталитарных режимах;
- какие есть общие темы и мотивы в творчестве Шамиля Идиатуллина;
- кто такая Женщина-Халк и почему про неё снимают сериал.
А также:
рецензии на книги Шамиля Идиатуллина, Стивена Кинга, Мариссы Мейер, Мэтью Стовера и других • интервью с художницей Татьяной Киргетовой • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Татьяна Киргетова
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Следующий номер выйдет 8 сентября.
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Стивен Кинг «Билли Саммерс» • Яцек Комуда «Бес идёт за мной» • Мэтью Стовер «Герои умирают» • Шамиль Идиатуллин «Возвращение “Пионера”» • Марисса Мейер «Позолота» • и другие книги. 56 Контакт
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