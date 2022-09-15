Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей»

Мир кораблей, сделанных из костей вымерших морских драконов. Мир суровых женщин и солёного ветра. Негостеприимный и мрачный мир… Во время сильного шторма корабль «Дитя приливов» натыкается на судно, потерпевшее крушение. Однако внешние повреждения — мелочь по сравнению с тем, что команда обнаруживает в его трюме…

R. J. Barker

Call of the Bone Ships

Роман

Жанр: тёмное фэнтези, морская романтика

Выход оригинала: 2020

Художник: А. Дурасов

Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 4000 экз.

«Дитя приливов», часть 2

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Обычно от сиквелов ожидают экстенсивного развития: расширения мира, новых локаций, новых персонажей. Баркер же идёт иным путём — интенсивно развивая уже знакомые элементы.

В предыдущей книге цикла автор проделал самую сложную (и любопытную) работу: создал собственную относительно уникальную вселенную с океаном, островами, архипелагами, мёртвыми драконами, птицеподобными ветрогонами, супругами кораблей, своим глоссарием и социальной структурой. «Относительная уникальность» отмечена не зря — идея мира, где есть океан, разрозненные острова и архипелаги, не нова. Однако во второй книге Баркер не стал добавлять новых значимых сущностей, чтобы расширить и дополнительно персонализировать вселенную, а сконцентрировался на героях.

Теперь на первый план выдвигается хранитель палубы Джорон Твайнер. Ставя его в центр повествования, Баркер создаёт фактически историю взросления, щедро осыпая героя невзгодами и методично выковывая его характер. Автор безжалостно проводит главного героя через испытания — суровый мир суровыми методами воспитывает суровых людей. Однако при этом Джорон не превращается в мальчика для битья.

Однако, увлёкшись становлением Джорона, Баркер оставляет без внимания один немаловажный момент. По сути, в романе нет хорошего, качественного антагониста. Практически все персонажи, отрицательные или положительные, работают на развитие именно Джорона Твайнера, дополняя его точку зрения, оттеняя его и толкая вперёд. Кстати, Баркер не очень скуп по отношению к ним, весьма вольно убивает их, как только возникает подходящая ситуация.

Однако не нужно считать, что «Зов костяных кораблей» сфокусирован лишь на локальном приключении. Несмотря на то что новых сущностей во вселенной не добавляется, уже известные получают дополнительные характеристики. Здесь даже можно отметить некий крен в сторону от чисто приключенческого повествования к вскрытию тёмных политических тайн и намерений.

В остальном же, если абстрагироваться от фэнтези-составляющей, цикл «Дитя приливов» вобрал в себя все основные маркеры пиратских романов: здесь есть рабство, пленники, абордаж, мятеж, насилие — и даже деревянная нога!

Однако морская история для Баркера — не просто набор локаций и терминов. Сеттинг цикла нельзя заменить на другой, а историю перенести на сушу — настолько важны для сюжета специфический дух товарищества морских экипажей, верность своему капитану, особое мироощущение людей, которые живут с дикой, необузданной стихией под ногами…

Фактически Баркер дарит читателям всё то, что им нравится в пиратских романах: безбрежный, непознаваемый океан, вольный дух, опасные приключения — но без груза исторической и географической матчасти. Очистив пиратско-корабельный миф от наслоений реальности, писатель вплетает в него морально-нравственные элементы: темы искупления, преодоления, избранности, осознания себя и своего пути. Всё это делает текст романа максимально понятным на эмоциональном уровне.

Вместе с тем текст смоделирован грамотно с технической точки зрения: Баркер умело ведёт читателя по волнам истории, не передавливая динамикой и не давая заскучать, расставляя загадки и закидывая удочки, доводя напряжение до эмоционального пика — и сбрасывая. Всё — от сюжета до манеры повествования — даёт понять, что персонажи пребывают на грани поистине эпического события.

Которое, несомненно, и произойдёт в третьей части цикла.

Итог: неожиданно качественное продолжение любопытного цикла, пусть и в довольно банальном сеттинге.

Слово творца Я бы описал происходящее как «Хорнблауэр против Годзиллы». И если вам понравилась первая книга, то, надеюсь, понравится и вторая. Так как это продолжение «Костяных кораблей», вы можете просто погрузиться прямо в мир и приключения, а значит, я поведаю вам более сложную историю с большим количеством нюансов. И с более массивными драконами. Перефразируя Daft Punk, скажу: «Сильнее, быстрее, жёстче, лучше». Ну, по крайней мере, я надеюсь, что лучше.

— Песня здесь, — сказал ветрогон и дотронулся до виска Джорона. — Песня здесь. — Он коснулся его груди, над сердцем. — Не тут, — и он показал на его горло. — Ты поешь внутри, а ветрогон — снаружи. Джорон хотел сказать, что ничего не понимает, когда ветрогон сорвал с лица маску, его глаза сияли ослепительной белизной, спиральные зрачки медленно вращались. Джорону показалось, будто он тонет в этих глазах, что-то вынуждает его вступить в контакт с ветрогоном, вдруг почувствовал, что в нем пробуждается мелодия, и осознал, каким был глупцом, когда думал, что подобная песня может рождаться только в горле.