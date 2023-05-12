Мир фантастики №234 (май 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

16

Книжный ряд

24

34

Комиксы

38

Видеодром

48

56

64

Игровой клуб

72

Машина времени

82

88

Фан

92

102

112

Вспоминаем десять потенциально культовых фантастических и околофантастических лент, которые так и не были сняты или могли быть сняты на много лет раньше другой съёмочной группой: «Я — легенда» со Шварценеггером, «Властелин колец» с «битлами», «Лига справедливости» от создателя «Безумного Макса» и многие другие.Этот документ, датированный первыми годами после установления Империи, был найден нами в архивах штаб-квартиры нквизитория на Нуре через несколько лет после битвы на Джакку. И хотя многих героев этого перечня уже нет в живых, мы посчитали нужным добавить к нему пункт «Дальнейшая судьба», чтобы рассказать, как сложилась судьба уцелевших джедаев спустя два десятилетия после Приказа 66.Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться» • Чарльз Стросс «Оранжерея» • Аркади Мартин «Пустошь, что зовётся миром» • Ричард Морган «Разрежённый воздух» • Стивен Эриксон «След крови» • и другие книги.Ольгу Голотвину можно отнести к «душевным» авторам: её книги отличаются хорошим стилем, а герои вызывают искреннюю симпатию; более того, настроение после прочтения оказывается неизменно положительным. В честь запуска персональной серии писательницы мы решили поговорить с ней о всяком разном. Прежде всего, конечно, о её книгах.Если бы всяким призракам, демонам и мертвецам довелось столкнуться на узкой дорожке с кошмарами, выдуманными Дзюндзи Ито, они убежали бы со всех ног и навсегда завязали бы со своим ремеслом. Потому что искусством пугать он владеет в совершенстве — настолько, что становится даже страшно.Успех «Железного человека» стал отправной точкой рождения уникального культурного феномена — кинематографической вселенной Marvel. А ведь если бы фильм оказался неудачным, то она умерла бы ещё в зародыше. И вероятность такого исхода была очень высока.Долгие годы Dungeons & Dragons, величайшей из настольных ролевых игр, катастрофически не везло с экранизациями. Попытки превратить её в блокбастер терпели сокрушительное поражение. Однако, похоже, «Честь среди воров» сняла с франшизы проклятие. По этому радостному поводу вспомним её предшественников, прикинем, все ли экранизации D&D были плохи и какие уроки из них могли бы извлечь создатели будущих фильмов.Съёмки шестого эпизода культовой саги «Звёздные войны» проходили в довольно тяжёлых условиях: за два предыдущих фильма Лукас морально выгорел, и теперь он старался как можно быстрее разделаться с трилогией, чтобы заняться более интересными делами. А кроме того, Лукас понятия не имел, что должно быть в фильме, который ждали миллионы фанатов…Хотя Баркер приходил в игровую индустрию, чтобы наполнить пространство беззаботных развлечений новыми смыслами, его вклад оказался гораздо большим.Обе его игры — Undying и Jericho — заслуживают внимания и как частички истории игровой индустрии, и как уникальные творения одного из самых узнаваемых фантастов современности.При грандиозных космических событиях в межзвёздное пространство выбрасывается колоссальное количество твёрдого материала, и часть его теоретически может долететь до соседних звёзд. Однако заметить небольшое тело, залетевшее в Солнечную систему, очень трудно. Поэтому сообщение об открытии первого такого странника — кстати, очень необычного объекта — стало настоящей сенсацией.Одни из самых известных чудовищ — это вампиры, страшные кровососущие существа, способные жить вечно, если только их грудь не пронзить осиновым колом. И мифам о вампирах есть вполне логичные объяснения. Существуют даже настоящие вампиры!Героев, нарисованных кистью Константина Порубова, можно встретить в таких культовых играх, как Hearthstone, Pathfinder и Baldur’s Gate 3. Мы поговорили с Константином о его любимых техниках, о роли достоверности в работе концепт-художника и о свободе творчества, а ещё узнали, так ли нужен уникальный стиль.«Серебряный дракон»Новый, ранее не публиковавшийся рассказ от мэтра отечественной фантастики. Город Ахенбаум знаменит магической Академией, находящейся в его стенах, и деликатесной бараниной с засоленных пастбищ за городом. Ничто не нарушало течение мирной жизни в Ахенбауме, пока недалеко от города не поселился легендарный серебряный дракон.«Древнейший комикс»Сказ о том, как археологи нашли настоящее сокровище.