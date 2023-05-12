Мир фантастики №234 (май 2023)

В этом номере вы увидите два весьма примечательных топа. Первый — десятка потенциально великих фантастических фильмов, которые так и не были сняты. Эта статья долгие месяцы искала своего воплощения на журнальных страницах, а вот её герои, напротив, так и не смогли выйти за пределы бумаги. Второй топ рассказывает о самых примечательных джедаях, переживших Приказ 66. Всего же таких наберётся наверное десятка три, и этот факт — отличный повод вспомнить анекдоты про меткость имперских штурмовиков.
В номере
- творческий путь мастера хоррора Дзюндзи Ито;
- рассказ о съёмках «Железного человека» — первого фильма киновселенной Marvel;
- официальные (и в основном плохие) экранизации Dungeons & Dragons;
- игры от Клайва Баркера: сплаттерпанк на ваших мониторах;
- вампиры в реальности и их влияние на вампирскую мифологию.
А ещё: рецензии на книги Эрнеста Клайна, Чарльза Стросса, Ричарда Моргана и других • интервью с художником Константином Порубовым • как наука открыла межзвёздные тела • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Константин Порубов
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Следующий номер выйдет 9 июня.
Вспоминаем десять потенциально культовых фантастических и околофантастических лент, которые так и не были сняты или могли быть сняты на много лет раньше другой съёмочной группой: «Я — легенда» со Шварценеггером, «Властелин колец» с «битлами», «Лига справедливости» от создателя «Безумного Макса» и многие другие.
10 джедаев, которым удалось избежать Чистки
Этот документ, датированный первыми годами после установления Империи, был найден нами в архивах штаб-квартиры нквизитория на Нуре через несколько лет после битвы на Джакку. И хотя многих героев этого перечня уже нет в живых, мы посчитали нужным добавить к нему пункт «Дальнейшая судьба», чтобы рассказать, как сложилась судьба уцелевших джедаев спустя два десятилетия после Приказа 66.
Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться» • Чарльз Стросс «Оранжерея» • Аркади Мартин «Пустошь, что зовётся миром» • Ричард Морган «Разрежённый воздух» • Стивен Эриксон «След крови» • и другие книги. 34 Контакт
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