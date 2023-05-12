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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №234 (май 2023)

    12 мая 2023
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    12.05.2023
    20710
    5 минут на чтение
    #номера

    В этом номере вы увидите два весьма примечательных топа. Первый — десятка потенциально великих фантастических фильмов, которые так и не были сняты. Эта статья долгие месяцы искала своего воплощения на журнальных страницах, а вот её герои, напротив, так и не смогли выйти за пределы бумаги. Второй топ рассказывает о самых примечательных джедаях, переживших Приказ 66. Всего же таких наберётся наверное десятка три, и этот факт — отличный повод вспомнить анекдоты про меткость имперских штурмовиков.

    Мир фантастики №234 (май 2023) 6

    В номере

    • творческий путь мастера хоррора Дзюндзи Ито;
    • рассказ о съёмках «Железного человека» — первого фильма киновселенной Marvel;
    • официальные (и в основном плохие) экранизации Dungeons & Dragons;
    • игры от Клайва Баркера: сплаттерпанк на ваших мониторах;
    • вампиры в реальности и их влияние на вампирскую мифологию.

    А ещё: рецензии на книги Эрнеста Клайна, Чарльза Стросса, Ричарда Моргана и других • интервью с художником Константином Порубовым • как наука открыла межзвёздные тела • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Константин Порубов

    Мир фантастики №234 (май 2023) 2
    Мир фантастики №234 (май 2023) 1
    Мир фантастики №234 (май 2023)
    Мир фантастики №234 (май 2023) 8
    Мир фантастики №234 (май 2023) 7

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

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    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 12 мая.
    Следующий номер выйдет 9 июня.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 Величайшие неснятые фильмы
    Вспоминаем десять потенциально культовых фантастических и околофантастических лент, которые так и не были сняты или могли быть сняты на много лет раньше другой съёмочной группой: «Я — легенда» со Шварценеггером, «Властелин колец» с «битлами», «Лига справедливости» от создателя «Безумного Макса» и многие другие.

    Врата миров
    16 Доска почёта
    10 джедаев, которым удалось избежать Чистки
    Этот документ, датированный первыми годами после установления Империи, был найден нами в архивах штаб-квартиры нквизитория на Нуре через несколько лет после битвы на Джакку. И хотя многих героев этого перечня уже нет в живых, мы посчитали нужным добавить к нему пункт «Дальнейшая судьба», чтобы рассказать, как сложилась судьба уцелевших джедаев спустя два десятилетия после Приказа 66.

    Книжный ряд
    24 Рецензии на книги
    Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться» • Чарльз Стросс «Оранжерея» • Аркади Мартин «Пустошь, что зовётся миром» • Ричард Морган «Разрежённый воздух» • Стивен Эриксон «След крови» • и другие книги.

    34 Контакт
    Беседа с Ольгой Голотвиной
    Ольгу Голотвину можно отнести к «душевным» авторам: её книги отличаются хорошим стилем, а герои вызывают искреннюю симпатию; более того, настроение после прочтения оказывается неизменно положительным. В честь запуска персональной серии писательницы мы решили поговорить с ней о всяком разном. Прежде всего, конечно, о её книгах.

    Комиксы
    38 Персона
    Мастер хоррора Дзюндзи Ито
    Если бы всяким призракам, демонам и мертвецам довелось столкнуться на узкой дорожке с кошмарами, выдуманными Дзюндзи Ито, они убежали бы со всех ног и навсегда завязали бы со своим ремеслом. Потому что искусством пугать он владеет в совершенстве — настолько, что становится даже страшно.

    Видеодром
    48 Классика
    Как создавался «Железный человек»
    Успех «Железного человека» стал отправной точкой рождения уникального культурного феномена — кинематографической вселенной Marvel. А ведь если бы фильм оказался неудачным, то она умерла бы ещё в зародыше. И вероятность такого исхода была очень высока.

    56 Ретроспектива
    Экранизации Dungeons & Dragons. Часть 1: официальные
    Долгие годы Dungeons & Dragons, величайшей из настольных ролевых игр, катастрофически не везло с экранизациями. Попытки превратить её в блокбастер терпели сокрушительное поражение. Однако, похоже, «Честь среди воров» сняла с франшизы проклятие. По этому радостному поводу вспомним её предшественников, прикинем, все ли экранизации D&D были плохи и какие уроки из них могли бы извлечь создатели будущих фильмов.

    64 Классика
    40 лет «Возвращению джедая»
    Съёмки шестого эпизода культовой саги «Звёздные войны» проходили в довольно тяжёлых условиях: за два предыдущих фильма Лукас морально выгорел, и теперь он старался как можно быстрее разделаться с трилогией, чтобы заняться более интересными делами. А кроме того, Лукас понятия не имел, что должно быть в фильме, который ждали миллионы фанатов…

    Игровой клуб
    72 Ретроспектива
    Новые мифы в играх Клайва Баркера
    Хотя Баркер приходил в игровую индустрию, чтобы наполнить пространство беззаботных развлечений новыми смыслами, его вклад оказался гораздо большим.
    Обе его игры — Undying и Jericho — заслуживают внимания и как частички истории игровой индустрии, и как уникальные творения одного из самых узнаваемых фантастов современности.

    Машина времени
    82 Космос
    Как наука открыла межзвёздные тела
    При грандиозных космических событиях в межзвёздное пространство выбрасывается колоссальное количество твёрдого материала, и часть его теоретически может долететь до соседних звёзд. Однако заметить небольшое тело, залетевшее в Солнечную систему, очень трудно. Поэтому сообщение об открытии первого такого странника — кстати, очень необычного объекта — стало настоящей сенсацией.

    88 Реальность фантастики
    Что мы знаем и чего не знаем о настоящих вампирах
    Одни из самых известных чудовищ — это вампиры, страшные кровососущие существа, способные жить вечно, если только их грудь не пронзить осиновым колом. И мифам о вампирах есть вполне логичные объяснения. Существуют даже настоящие вампиры!

    Фан
    92 Художник
    Константин Порубов
    Героев, нарисованных кистью Константина Порубова, можно встретить в таких культовых играх, как Hearthstone, Pathfinder и Baldur’s Gate 3. Мы поговорили с Константином о его любимых техниках, о роли достоверности в работе концепт-художника и о свободе творчества, а ещё узнали, так ли нужен уникальный стиль.

    102 Рассказ
    Святослав Логинов «Серебряный дракон»
    Новый, ранее не публиковавшийся рассказ от мэтра отечественной фантастики. Город Ахенбаум знаменит магической Академией, находящейся в его стенах, и деликатесной бараниной с засоленных пастбищ за городом. Ничто не нарушало течение мирной жизни в Ахенбауме, пока недалеко от города не поселился легендарный серебряный дракон.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Александр Гагинский «Древнейший комикс»
    Сказ о том, как археологи нашли настоящее сокровище.

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