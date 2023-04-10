Мир фантастики №233 (апрель 2023)

Четыре года назад, на двадцатилетие «Героев Меча и Магии III», у нас вышла статья о том, как живёт эта культовая игра спустя два десятилетия после выхода. И потерпеть бы нам ещё пять лет, до полуюбилея, но вот не утерпели, и снова решили поговорить о ней — и обо всём жанре фэнтезийных пошаговых стратегий в целом. Откуда пошёл, как развивался, как идеи в нём мигрировали из одной игры в другую… И, разумеется, о колоссальной роли в этом жанре всей «Героической» серии. Так что если мемасики про «Астрологи объявили…», «Строй капитолий» и «Деньги или опыт» для вас не пустой звук, то готовьтесь к продолжительному погружению в любимую тему!
В номере
- путь Марио от безымянного героя к главному символу игровой индустрии;
- подборка из десятка самых интеллектуально одарённых зомби;
- фантастические жанры, потерявшие свою актуальность;
- вебтуны — корейские сетевые комиксы, покорившие мир;
- Крис Метцен: художник, стоящий у истоков главных франшиз Blizzard.
А ещё: рецензии на книги Татьяны Мастрюковой, Ксении Хан, Николая Ободникова и других • интервью с художником Денисом Климовым (Pakowacz) • миссия JUICE к спутникам Юпитера • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Денис Климов (Pakowacz)
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
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Следующий номер выйдет 12 мая.
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Марио
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Самые-самые разумные живые мертвецы
Обычно зомби — прямо-таки ходячий символ тупости. Возможно, именно поэтому иногда авторы награждают их признаками интеллекта — в пику сложившемуся штампу. Выбрали 10 самых ярких случаев, когда зомби охотятся за мозгами не от их дефицита в полусгнившем организме.
Татьяна Мастрюкова «Приходи вчера: Жуткие былички» • Ксения Хан «Дракон в свете луны» • Николай Ободников «Лиллехейм. Волчий ветер» • Анастасия Гор «Рубиновый лес» • Мария Руднева «Мирт. Истина короля» • и другие книги. 45 Персона
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