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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №233 (апрель 2023)

    10 April 2023
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    10.04.2023
    23
    5 минут на чтение
    #номера

    Четыре года назад, на двадцатилетие «Героев Меча и Магии III», у нас вышла статья о том, как живёт эта культовая игра спустя два десятилетия после выхода. И потерпеть бы нам ещё пять лет, до полуюбилея, но вот не утерпели, и снова решили поговорить о ней — и обо всём жанре фэнтезийных пошаговых стратегий в целом. Откуда пошёл, как развивался, как идеи в нём мигрировали из одной игры в другую… И, разумеется, о колоссальной роли в этом жанре всей «Героической» серии. Так что если мемасики про «Астрологи объявили…», «Строй капитолий» и «Деньги или опыт» для вас не пустой звук, то готовьтесь к продолжительному погружению в любимую тему!

    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 1

    В номере

    • путь Марио от безымянного героя к главному символу игровой индустрии;
    • подборка из десятка самых интеллектуально одарённых зомби
    • фантастические жанры, потерявшие свою актуальность;
    • вебтуны — корейские сетевые комиксы, покорившие мир;
    • Крис Метцен: художник, стоящий у истоков главных франшиз Blizzard.

    А ещё: рецензии на книги Татьяны Мастрюковой, Ксении Хан, Николая Ободникова и других • интервью с художником Денисом Климовым (Pakowacz) • миссия JUICE к спутникам Юпитера • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Денис Климов (Pakowacz)

    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 7
    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 6
    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 5
    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 4
    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 14 апреля.
    Следующий номер выйдет 12 мая.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 Пришёл, увидел, фаербол
    Эволюция фэнтезийных пошаговых стратегий
    Начало 2020-х годов ознаменовалось внезапным ростом популярности фэнтезийных пошаговых стратегий. Мы увидели в этом повод взглянуть на историю жанра, который в течение трёх десятилетий был одним из главных пожирателей времени у геймеров.

    Врата миров
    18 Портрет героя
    Марио
    В это сложно поверить, но жизнерадостному усатому водопроводчику Марио в этом году исполнилось уже 42 года! По такому поводу мы прошерстили биографию итало-американского прыгуна: от его первого появления на экране аркадного автомата до самых современных игр на Nintendo Switch и, разумеется, грядущего мультфильма.

    26 Доска почёта
    Самые-самые разумные живые мертвецы
    Обычно зомби — прямо-таки ходячий символ тупости. Возможно, именно поэтому иногда авторы награждают их признаками интеллекта — в пику сложившемуся штампу. Выбрали 10 самых ярких случаев, когда зомби охотятся за мозгами не от их дефицита в полусгнившем организме.

    Книжный ряд
    34 Рецензии на книги
    Татьяна Мастрюкова «Приходи вчера: Жуткие былички» • Ксения Хан «Дракон в свете луны» • Николай Ободников «Лиллехейм. Волчий ветер» • Анастасия Гор «Рубиновый лес» • Мария Руднева «Мирт. Истина короля» • и другие книги.

    45 Персона
    Книги Дэна Симмонса: от ИскИнов до вампиров
    Дэн Симмонс известен, в первую очередь, «Песнями Гипериона», одним из признанных столпов современной космической оперы. Впрочем, Симмонс удачно наведывался на территорию и других жанров: от реалистических детективов до исторической мистики. В апреле нынешнего года Дэну Симмонсу исполняется 75 лет — хороший повод составить небольшую ретроспективу его творчества.

    50 Контакт
    Беседа с Дмитрием Захаровым
    В связи с выходом гротесково-антиутопического романа «Комитет охраны мостов» наш постоянный автор Василий Владимирский побеседовал с Дмитрием Захаровым об альтернативной Сибири, думскроллинге, северных демонах и жанре производственного романа.

    54 Жанры
    Жанры, потерявшие актуальность и себя
    Отчего некоторые литературные фантастические жанры уходят в небытие? Причин тому может быть несколько: это и потеря актуальности, и исчерпание темы. Однако ни один жанр, даже маркированный как устаревший или исчезнувший, не пропадает окончательно. Разберёмся же, почему ушли со сцены и как сейчас поживают утопия, робинзонада и другие некогда популярные жанры.

    Комиксы
    62 Жанры
    Вебтуны: сделано в Корее
    В Азии началась революция, у нас на глазах меняющая комикс-индустрию. Речь о стремительном распространении вебтунов — корейской цифровой манхвы, которая захватывает всё новых поклонников. Об особенностях вебтуна и о его популярных фантастических представителях мы вам и расскажем.

    Видеодром
    70 Классика
    Как создавался «Зелёный сойлент»
    Самым важным фильмом-предупреждением 1970-х был «Зелёный сойлент». На момент выхода фильм не произвёл фурора, да и даже сейчас он не пользуется широкой известностью. Но глядя на него сегодня, 50 лет спустя, трудно не заметить некоторые неприятные пересечения с нашей реальностью.

    74 Персона
    К юбилею Лона Чейни, «человека с тысячью лиц»
    Он с детства жил в тишине и освоил язык жестов, научился извлекать невероятные образы из своей актёрской косметички, а его тело нравилось воспроизводить любые, самые жуткие увечья. Гений перевоплощений, он стал голливудской звездой, великим монстром немого кино. Большинство его фильмов сгинуло в огне, но и сохранившегося оказалось достаточно, чтобы понять, за что Чейни официально титуловали «человеком с тысячью лиц».

    Игровой клуб
    82 Персона
    Крис Метцен и его игры
    Крис Метцен — убеждённый гик, талантливый художник, гейм-дизайнер, актёр озвучки и гениальный рассказчик А ещё, если бы не он, не существовало бы ни Warcraft, ни StarCraft, ни Diablo, ни много чего ещё — по крайней мере в том виде, в каком мы знаем их сейчас.

    Машина времени
    90 Космос
    Миссия JUICE к спутникам Юпитера
    В апреле Европейское космическое агентство (ESA) запустит JUICE — самую многообещающую межпланетную миссию в своей истории. Аппарат будет исследовать три крупнейших ледяных спутника Юпитера. Разбираемся, почему астрономов так интересуют эти далёкие миры и что именно они надеются там найти.

    Фан
    96 Художник
    Денис Климов (Pakowacz)
    Сегодняшний гость знаменит своим пиксель-артом — в частности, он создал обложку нашего спецвыпуска про старые игры. Мы расспросили Дениса о процессе создания нашей обложки, привлекательности пиксель-арта и прелести участия в художественных челленджах.

    106 Рассказы
    Ольга Краплак «Скрытень», Сергей Пономарёв «Замер», Денис Старостин «Ловцы молний»
    На этот раз — три небольших рассказа от трёх разных авторов, три фантазии про отечественную действительность.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Александр Гагинский «Волшебник изумрудного голода»
    Зачем страшиле на самом деле мозги.

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    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 9

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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