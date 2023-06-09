Мир фантастики №235 (июнь 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

18

26

Книжный ряд

32

Видеодром

46

54

62

Игровой клуб

72

84

Машина времени

88

Фан

94

106

112

Может показаться, что театральные постановки в жанре научной фантастики и фэнтези — зверь диковинный, потому что слышим мы о них нечасто, а видим, пожалуй, ещё реже. Но стоит только приоткрыть тяжёлую бархатную портьеру и взглянуть на всю историю фантастической театральной сцены, как тут же станет понятно: этот жанр был здесь с самого начала.Королеве розового мира перевалило за 60, и даже удивительно, что посвящённое ей большое кино с живыми актёрами появится только в этом году. В преддверии выхода фильма, снятого Гретой Гервиг, мы посмотрели на биографию Барби, её место в мировой культуре и попробовали оценить, сколько в её фантастическом образе игрушки, а сколько социального символизма.В честь грядущего релиза анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» мы заглянем на разные грани Спайдерверса, где познакомимся с самыми странными, необычными и, возможно, ужасными представителями бесконечного множества Пауков.«Некроманс. Opus 2» •«Иллюзия бога» •«Покой» •«Империя мертвецов» •«Вода в решете. Апокриф колдуньи» • и другие книги.Этот фильм в нашей стране пользуется большой любовью, но на родине «Последний киногерой» и спустя 30 лет после премьеры считается неудачным фильмом, чьи авторы не смогли реализовать весь его потенциал. Почему же в киноучебниках он упоминается в качестве классического примера того, как череда студийных ошибок может похоронить весьма многообещающий проект?Персонажи ранней фантастики обычно летали на Луну, Марс и другие планеты. Но когда был запущен первый искусственный спутник Земли, всем стало ясно, что реальная космонавтика будет развиваться на околоземных орбитах. Многочисленные проекты, обсуждаемые учёными и инженерами, привели к появлению в фантастике целого направления — приключений на орбите в антураже передовой космической техники. Вспомним такие фильмы: от «Икс-15» и «Пикника в космосе» до «Гравитации» и «Вызова».60 лет, 2000 часов мультфильмов, среди которых которых культовые «Том и Джерри» и «Флинстоуны», семь премий «Оскар» — вот краткая история Hanna-Barbera. А началось всё в 1938 году в анимационном отделе Metro-Goldwyn-Mayer, где скучали два молодых человека.6 июня выходит Diablo IV, долгожданное продолжение главной ARPG-серии всех времён. Это отличный повод прогуляться по миру Санктуария, понять, откуда он взялся, почему его постоянно сотрясают всевозможные демонические нашествия, и ответить на главный вопрос: как так получается, что Диабло, владыка Ужаса, умирает из игры в игру — но каждый раз возвращается?Сегодня мы побеседуем с Иваном Поповым, одним из авторов оригинального «Берсерка», и его младшим братом Егором — гейм-дизайнером «Берсерка 2.0», очень успешно перезапустившим игру в 2023 году.Вспоминаем историю развития сверхтяжёлых ракет и объясняем, почему создание Starship специалисты считают техническим прорывом, несмотря на аварию при недавнем запуске.Наш сегодняшний гость работает в игровой студии и создаёт фантастические локации, а в свободное время рисует впечатляющие неземные пейзажи. Тем не менее в нашей беседе он постоянно подчёркивает, что ему есть к чему стремиться. Самое приятное — он знает, что нужно делать, чтобы развиваться как художник, и спешит поделиться с нашими читателями советами.«Пигмент счастья»Об асах, красках и их влиянии на простых смертных.«Лучи воображаемого блеска»Никогда не связывайся с демонами!