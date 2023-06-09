Мир фантастики №235 (июнь 2023)

Этот номер получился полным детских воспоминаний. Поговорили о куклах Барби, вселенной игровой серии Diablo, боевике «Последний киногерой», разнообразных Человеках-пауках, настолке «Берсерк» и мультипликационной студии Hanna-Barbera — в общем, обо всём том, что наполняло младые годы нынешних тридцати-сорокалетних дяденек и тётенек. Так что, если вы из их числа, готовьте носовые платочки, усаживайтесь в удобное кресло у камина при свете лампы — и вспоминайте вместе с нами!
В номере
- что театр начинается с фантастики, а вешалки придумали гораздо позже!
- зачем нужны самые мощные ракеты-носители;
- из-за чего провалился в прокате «Последний киногерой»;
- что стало с первым тиражом ККИ «Берсерк»;
- почему Диабло побеждают, но он всегда возвращается.
А ещё: рецензии на книги Евгении Сафоновой, Джины Вулф, Джеффа Родки и других • интервью с художником Романом Авсеенко • подборка фильмов о приключениях на орбите • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: uildrim © HobbyWorld
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Следующий номер выйдет 14 июля.
Может показаться, что театральные постановки в жанре научной фантастики и фэнтези — зверь диковинный, потому что слышим мы о них нечасто, а видим, пожалуй, ещё реже. Но стоит только приоткрыть тяжёлую бархатную портьеру и взглянуть на всю историю фантастической театральной сцены, как тут же станет понятно: этот жанр был здесь с самого начала.
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Самые экзотические версии Человека-паука
В честь грядущего релиза анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» мы заглянем на разные грани Спайдерверса, где познакомимся с самыми странными, необычными и, возможно, ужасными представителями бесконечного множества Пауков.
Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 2» • Алина Штейн «Иллюзия бога» • Джин Вулф «Покой» • Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов» • Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи» • и другие книги.
Как создавался «Последний киногерой»
Этот фильм в нашей стране пользуется большой любовью, но на родине «Последний киногерой» и спустя 30 лет после премьеры считается неудачным фильмом, чьи авторы не смогли реализовать весь его потенциал. Почему же в киноучебниках он упоминается в качестве классического примера того, как череда студийных ошибок может похоронить весьма многообещающий проект? 54 Ретроспектива
Кинофантастика о приключениях на околоземных орбитах
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История студии Hanna-Barbera
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