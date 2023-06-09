    29
    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №235 (июнь 2023)

    9 июня 2023
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    09.06.2023
    29
    4 минуты на чтение
    #номера

    Этот номер получился полным детских воспоминаний. Поговорили о куклах Барби, вселенной игровой серии Diablo, боевике «Последний киногерой», разнообразных Человеках-пауках, настолке «Берсерк» и мультипликационной студии Hanna-Barbera — в общем, обо всём том, что наполняло младые годы нынешних тридцати-сорокалетних дяденек и тётенек. Так что, если вы из их числа, готовьте носовые платочки, усаживайтесь в удобное кресло у камина при свете лампы — и вспоминайте вместе с нами!

    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 1

    В номере

    • что театр начинается с фантастики, а вешалки придумали гораздо позже!
    • зачем нужны самые мощные ракеты-носители;
    • из-за чего провалился в прокате «Последний киногерой»;
    • что стало с первым тиражом ККИ «Берсерк»;
    • почему Диабло побеждают, но он всегда возвращается.

    А ещё: рецензии на книги Евгении Сафоновой, Джины Вулф, Джеффа Родки и других • интервью с художником Романом Авсеенко • подборка фильмов о приключениях на орбите • и кое-что ещё!

    Бонус: уникальная карта «Берсерка» в каждом номере!

    Иллюстрация на обложке: uildrim © HobbyWorld

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    Следующий номер выйдет 14 июля.

    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 7
    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 3
    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 6
    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 5
    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 4
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 Фантастический театр и театральная фантастика
    Может показаться, что театральные постановки в жанре научной фантастики и фэнтези — зверь диковинный, потому что слышим мы о них нечасто, а видим, пожалуй, ещё реже. Но стоит только приоткрыть тяжёлую бархатную портьеру и взглянуть на всю историю фантастической театральной сцены, как тут же станет понятно: этот жанр был здесь с самого начала.

    Врата миров
    18 Портрет героя
    Реальная история Барби
    Королеве розового мира перевалило за 60, и даже удивительно, что посвящённое ей большое кино с живыми актёрами появится только в этом году. В преддверии выхода фильма, снятого Гретой Гервиг, мы посмотрели на биографию Барби, её место в мировой культуре и попробовали оценить, сколько в её фантастическом образе игрушки, а сколько социального символизма.

    26 Доска почёта
    Самые экзотические версии Человека-паука
    В честь грядущего релиза анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» мы заглянем на разные грани Спайдерверса, где познакомимся с самыми странными, необычными и, возможно, ужасными представителями бесконечного множества Пауков.

    Книжный ряд
    32 Рецензии на книги
    Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 2» • Алина Штейн «Иллюзия бога» • Джин Вулф «Покой» • Кэйкаку Ито, То Эндзё «Империя мертвецов» • Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи» • и другие книги.

    Видеодром
    46 Классика
    Как создавался «Последний киногерой»
    Этот фильм в нашей стране пользуется большой любовью, но на родине «Последний киногерой» и спустя 30 лет после премьеры считается неудачным фильмом, чьи авторы не смогли реализовать весь его потенциал. Почему же в киноучебниках он упоминается в качестве классического примера того, как череда студийных ошибок может похоронить весьма многообещающий проект?

    54 Ретроспектива
    Кинофантастика о приключениях на околоземных орбитах
    Персонажи ранней фантастики обычно летали на Луну, Марс и другие планеты. Но когда был запущен первый искусственный спутник Земли, всем стало ясно, что реальная космонавтика будет развиваться на околоземных орбитах. Многочисленные проекты, обсуждаемые учёными и инженерами, привели к появлению в фантастике целого направления — приключений на орбите в антураже передовой космической техники. Вспомним такие фильмы: от «Икс-15» и «Пикника в космосе» до «Гравитации» и «Вызова».

    62 История кино
    История студии Hanna-Barbera
    60 лет, 2000 часов мультфильмов, среди которых которых культовые «Том и Джерри» и «Флинстоуны», семь премий «Оскар» — вот краткая история Hanna-Barbera. А началось всё в 1938 году в анимационном отделе Metro-Goldwyn-Mayer, где скучали два молодых человека.

    Игровой клуб
    72 Миры
    Вселенная игровой серии Diablo
    6 июня выходит Diablo IV, долгожданное продолжение главной ARPG-серии всех времён. Это отличный повод прогуляться по миру Санктуария, понять, откуда он взялся, почему его постоянно сотрясают всевозможные демонические нашествия, и ответить на главный вопрос: как так получается, что Диабло, владыка Ужаса, умирает из игры в игру — но каждый раз возвращается?

    84 Контакт
    Беседа с создателями «Берсерка»
    Сегодня мы побеседуем с Иваном Поповым, одним из авторов оригинального «Берсерка», и его младшим братом Егором — гейм-дизайнером «Берсерка 2.0», очень успешно перезапустившим игру в 2023 году.

    Машина времени
    88 Космос
    Прошлое и будущее самых мощных ракет-носителей
    Вспоминаем историю развития сверхтяжёлых ракет и объясняем, почему создание Starship специалисты считают техническим прорывом, несмотря на аварию при недавнем запуске.

    Фан
    94 Художник
    Роман Авсеенко
    Наш сегодняшний гость работает в игровой студии и создаёт фантастические локации, а в свободное время рисует впечатляющие неземные пейзажи. Тем не менее в нашей беседе он постоянно подчёркивает, что ему есть к чему стремиться. Самое приятное — он знает, что нужно делать, чтобы развиваться как художник, и спешит поделиться с нашими читателями советами.

    106 Рассказ
    Ксения Таргулян «Пигмент счастья»
    Об асах, красках и их влиянии на простых смертных.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Роман Файницкий «Лучи воображаемого блеска»
    Никогда не связывайся с демонами!

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